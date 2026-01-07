  • Delo d.o.o.
PRETEKLOST

Kaj je retroaktivno ljubosumje in kako ga premagati

Povejte, kako se počutite, in ne iščite podrobnosti, ki bi vam lahko še dodatno otežile položaj.
M. Fl.
 7. 1. 2026 | 19:38
4:03
A+A-

Skoraj vsakdo v nekem trenutku v zvezi občuti ljubosumje, ki včasih preraste v intenzivno skrb in negotovost, povezano s partnerjevo preteklostjo. Takšna oblika ljubosumja se imenuje retroaktivno ljubosumje in se nanaša na vsiljive misli o nekdanjih partnerjih, ki v nobenem smislu niso več del sedanjega odnosa. Čeprav je občasna zaskrbljenost nekaj normalnega in običajnega, lahko stalno primerjanje s preteklostjo resno omaje zaupanje in notranji mir. Najpogostejši vzroki za takšne občutke so nizka samopodoba, strah pred zapuščenostjo in idealiziranje preteklih razmerij, ki so v domišljiji videti boljša ali pomembnejša, kot so bila v resnici.

V digitalni dobi dodaten izziv predstavljajo družbena omrežja, kjer so stare fotografije, objave in spomini hitro dostopni in pogosto olepšani, kar še okrepi primerjanje in nenehno premlevanje preteklosti. Takšno digitalno vohljanje običajno vodi v začaran krog: bolj, ko se vračate v preteklost, bolj se počutite negotovo in ohromljeno v sedanjosti. Ključno je ta čustva prepoznati in si jih priznati ter s partnerjem komunicirati na način, ki ne obtožuje, temveč odpira prostor za sočutje in razumevanje. Namesto osredotočanja na to, kar je bilo, je koristneje pozornost usmeriti v sedanje razmerje in v dejstvo, da vas je partner zavestno izbiral.

Delo na lastni samozavesti, negovanje hobijev, druženje in osebni interesi lahko pripomorejo k večji notranji varnosti. Postavljanje digitalnih meja, denimo prenehanje preverjanja profilov bivših partnerjev, lahko zaščiti vaše čustveno zdravje in zmanjša nepotrebno tesnobo. Prav tako lahko hvaležnost za partnerja in skupno sedanjost zmanjša potrebo po primerjanju s preteklostjo. Če občutki ljubosumja postanejo preintenzivni ali začnejo resno ogrožati razmerje oziroma vaše duševno zdravje, je prava odločitev strokovna pomoč. Terapevt lahko pomaga odkriti globlje vzroke negotovosti in ponudi orodja za bolj zdravo soočanje s čustvi. S pravim pristopom in zavestnim delom na sebi ter odnosu je mogoče zgraditi razmerje, v katerem preteklost ne določa vaše prihodnosti.

Kako se spopasti z retroaktivnim ljubosumjem

Prepoznajte, kaj v resnici čutite: Ljubosumje pogosto prikriva globlja čustva, kot so strah, negotovost ali nizka samopodoba. Namesto boja proti občutkom poskusite razumeti, od kod izvirajo in kaj vam sporočajo.

Ozavestite dejstvo, da je preteklost  preteklost: Partnerjeva prejšnja razmerja so del njegove življenjske poti, ne pa grožnja vašemu odnosu. Pomembno je, da je zdaj z vami.

Izogibajte se primerjanju: Primerjanje sebe z bivšimi partnerji skoraj vedno vodi v občutek manjvrednosti. Vsako razmerje je edinstveno, in da bi bilo kakovostno, ni treba, da bi bilo podobno prejšnjim.

Postavite meje na družbenih omrežjih: Spremljanje bivših partnerjev ali analiziranje starih objav pogosto le povečuje tesnobo. S tem v vsakem primeru prenehajte.

S partnerjem se pogovarjajte odkrito, a mirno: Iskrena komunikacija brez zasliševanja ali obtoževanja je koristna. Povejte, kako se počutite, in ne iščite podrobnosti, ki bi še dodatno otežile položaj.

Gradite samozavest: Bolj ko ste zadovoljni sami s sabo, manjše bo ljubosumje. Posvetite se dejavnostim, ki vas veselijo in krepijo občutek lastne vrednosti.

Osredotočite se na sedanje razmerje: Namesto razmišljanja o preteklosti negujte skupne načrte, rituale in lepe trenutke. Krepitev čustvene povezanosti v sedanjosti je najboljši odgovor na strahove.

Po potrebi poiščite strokovno pomoč: Če vas misli o partnerjevi preteklosti preplavljajo in vplivajo na vsakdanje življenje ali odnos, vam lahko pogovor s strokovnjakom pomaga razviti bolj zdrave vzorce razmišljanja, piše portal EndFragment.

Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Od mame sem podedovala ljubosumje in to mi zdaj uničuje življenje

Pisala nam je bralka, ki se zaveda, da si je zaradi ljubosumja uničila življenje.
5. 12. 2025
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FANTAZIJA

Številni bi seks v troje, a tik pred velikim korakom se pogosto zgodi tole

Zreli monogamni pari si s seksom v troje želijo popestriti zvezo. Mnogi pri tem podcenjujejo ljubosumje in različna pričakovanja.
31. 10. 2025

odnosiljubosumječustvaljubezenpartnerstvo
19:35
Bulvar  |  Domači trači
ŠALA ALI RESNICA?

Poglejte, kako so se na radiu pošalili z Urško Klakočar Zupančič: Golob jima ni niti čestital?!

Čestitk naj bi bilo menda ogromno — a voditelja je zanimalo nekaj, kar zveni kot tipična radijska šala ...
7. 1. 2026
19:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Drzna tatvina v Šiški: 21-letni Hrvat s »prirejeno vrečko« mimo blagajne

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
7. 1. 2026
19:18
Novice  |  Svet
VSE BOLJ NAPETO

Napetosti zaradi Grenlandije vse večje! Danska vojska ima pripravljen odgovor, če bi se začela Trumpova invazija

Sporočila iz Washingtona in odziv iz Københavna so vzbudila zaskrbljenost.
7. 1. 2026
18:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Umrl je otrok! Tragedija se je zgodila v Šmartnem pri Litiji

45-letni voznik tovornega vozila je pri vzvratni vožnji trčil v otroka. Ta se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.
7. 1. 2026
18:14
Novice  |  Slovenija
ORANŽNO OPOZORILO

Vrag vzel šalo! Arso svari: Četrtkovo jutro bo zelo mrzlo, šlo bo do -20

V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo.
7. 1. 2026
18:11
Novice  |  Slovenija
UJETO NA KAMERI

Slovenska lovska družina ujela neverjeten prizor: jelen iskal hrano v snegu, a za las ušel gotovi smrti (VIDEO)

Njegov najpomembnejši naravni sovražnik je volk.
7. 1. 2026

