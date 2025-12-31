Kaj je snowmanning: priljubljen, a zdravju nevaren trend

Snowmanning ali zimska romanca s kratkim rokom trajanja opisuje umik iz razmerja takoj, ko ni več kemije, običajno po praznikih, poroča New York Post. Izraz izhaja iz ideje, da se zanimanje za nekoga stopi v zelo kratkem času. Človek, s katerim ste bili, pa lahko iz življenja izgine, še preden bi si sploh izmenjala kontaktne podatke. To pomeni, da vas lahko okuži s spolno prenosljivo boleznijo, a vas o tem ne more obvestiti. Izraz snowmanning so strokovnjaki za zmenke prvič skovali leta 2019, šele sedaj pa zdravniki opozarjajo, da bi lahko imel hujše posledice od same čustvene prizadetosti.

FOTO: Gettyimages

»Božič in novo leto sta čas veselja in predstavljata odlično priložnost za druženje ter iskanje nekoga posebnega,« je za Mirror povedala, strokovnjakinja za odnose Rachael Lloyd. »A ko pijača preneha teči in se okraske pospravi, začetni val kemije velikokrat izgine. Naša raziskava je pokazala, da se takrat mnogi umaknejo iz novih razmerij, ta trend smo poimenovali snowmanning.« Uporabniki družbenih omrežij pravijo, da se ljubezen stopi kot snežak: bodisi po praznikih bodisi do pomladi. Vendar pa bi tisti, ki takšen trend sprejemajo, lahko iz kratkotrajnih romanc odnesli neprijetne posledice. Po besedah Crystal Wyllie splošne zdravnice pri Asda Online Doctor vse skupaj postane problematično, če si osebi nista izmenjali kontaktov, kajti potem ni možnosti, da bi se med seboj obvestili, če bi katera začela opažati skrb vzbujajoče simptome spolno prenosljive bolezni.

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

»December je čas praznovanja in povezovanja, vendar je pomembno, da ste ozaveščeni o spolnem zdravju,« je Wyllieva povedala za Daily Mail. »Načrtovanje kontracepcije vnaprej je ključno za to, da lahko uživate v praznikih in hkrati ostanete varni.« Zimska sezona je medtem prinesla tudi druge trende zmenkov, med njimi sledging (sankanje) trend, pri katerem samski poiščejo partnerje, s katerimi se družijo med prazniki, vendar z namenom, da jih zapustijo pred novim letom. »Takšno obnašanje je lahko toksično,« je za Daily Star povedala Claire Rénier, vodja komunikacij pri aplikaciji za zmenke Happn. »Poigrava se s čustvi ljudi in spodbuja kratkoročno zadovoljstvo, ki na dolgi rok prinese veliko razočaranja.«