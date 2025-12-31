  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZMENKI

Kaj je snowmanning: priljubljen, a zdravju nevaren trend

Trend v svetu zmenkov, imenovan snowmanning, bi lahko bil razlog za širjenje spolno prenosljivih bolezni, kot sta gonoreja in sifilis.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 31. 12. 2025 | 18:00
2:32
A+A-

Snowmanning ali zimska romanca s kratkim rokom trajanja opisuje umik iz razmerja takoj, ko ni več kemije, običajno po praznikih, poroča New York Post. Izraz izhaja iz ideje, da se zanimanje za nekoga stopi v zelo kratkem času. Človek, s katerim ste bili, pa lahko iz življenja izgine, še preden bi si sploh izmenjala kontaktne podatke. To pomeni, da vas lahko okuži s spolno prenosljivo boleznijo, a vas o tem ne more obvestiti. Izraz snowmanning so strokovnjaki za zmenke prvič skovali leta 2019, šele sedaj pa zdravniki opozarjajo, da bi lahko imel hujše posledice od same čustvene prizadetosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Božič in novo leto sta čas veselja in predstavljata odlično priložnost za druženje ter iskanje nekoga posebnega,« je za Mirror povedala, strokovnjakinja za odnose Rachael Lloyd. »A ko pijača preneha teči in se okraske pospravi, začetni val kemije velikokrat izgine. Naša raziskava je pokazala, da se takrat mnogi umaknejo iz novih razmerij, ta trend smo poimenovali snowmanning.« Uporabniki družbenih omrežij pravijo, da se ljubezen stopi kot snežak: bodisi po praznikih bodisi do pomladi. Vendar pa bi tisti, ki takšen trend sprejemajo, lahko iz kratkotrajnih romanc odnesli neprijetne posledice. Po besedah Crystal Wyllie splošne zdravnice pri Asda Online Doctor vse skupaj postane problematično, če si osebi nista izmenjali kontaktov, kajti potem ni možnosti, da bi se med seboj obvestili, če bi katera začela opažati skrb vzbujajoče simptome spolno prenosljive bolezni.

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages
FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

»December je čas praznovanja in povezovanja, vendar je pomembno, da ste ozaveščeni o spolnem zdravju,« je Wyllieva povedala za Daily Mail. »Načrtovanje kontracepcije vnaprej je ključno za to, da lahko uživate v praznikih in hkrati ostanete varni.« Zimska sezona je medtem prinesla tudi druge trende zmenkov, med njimi sledging (sankanje) trend, pri katerem samski poiščejo partnerje, s katerimi se družijo med prazniki, vendar z namenom, da jih zapustijo pred novim letom. »Takšno obnašanje je lahko toksično,« je za Daily Star povedala Claire Rénier, vodja komunikacij pri aplikaciji za zmenke Happn. »Poigrava se s čustvi ljudi in spodbuja kratkoročno zadovoljstvo, ki na dolgi rok prinese veliko razočaranja.«

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ZMENKI NOVE DOBE

Presenetilo vas bo, zakaj kar tretjina mladih pristane na zmenek

Postmilenijci romantike ne doživljajo tako kot starejše generacije.
9. 12. 2025 | 18:00
Photo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Enim denar, drugim ljubezen: tako bo prihajajoči mlaj vplival na vaš znak

Mlaj v škorpijonu nas bo spodbudil, da se bomo resno ozrli na svoja življenja.
19. 11. 2025 | 06:00

Več iz teme

zmenkitrendspolno zdravje
ZADNJE NOVICE
19:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU ŠENTILJA

Moška v Sloveniji prevažala čez 300 kosov prepovedane pirotehnike

Policisti so vozniku in njegovemu sopotniku zasegli prepovedane pirotehnične izdelke.
31. 12. 2025 | 19:52
19:32
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Domen Prevc s kvalifikacijsko zmago v Garmischu utrdil vodstvo na novoletni turneji

Prevc, po zmagi v Oberstdorfu vodilni na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala, je pristal pri 139,5 m in zbral 150,6 točke.
31. 12. 2025 | 19:32
19:18
Bulvar  |  Domači trači
PRVA DAMA

Ste slišali, kaj je novi podvig Tine Gaber Golob? Razkrila tudi, kaj premier počne v avtomobilu

Idealna priložnost, da pokukamo v njene misli, vrednote in drobce vsakdana, ki jih v klasičnih intervjujih redkeje slišimo.
31. 12. 2025 | 19:18
19:08
Novice  |  Svet
PREPOVED

Francija uvaja stroge omejitve za mlade na družbenih omrežjih in v šolah

Pobuda, ki jo je sprejel senat, med drugim vključuje zahtevo po starševskem soglasju za otroke med 13. in 16. letom, da se lahko registrirajo na spletnih platformah družbenih omrežij.
31. 12. 2025 | 19:08
18:57
Bralci
DOLENJSKA

Na policijo v Novem mestu prinesel naboje, ob reakciji policista pa obnemel

Občan je nekaj kosov streliva našel med pospravljanjem bratove sobe in jih hotel predati pristojnim.
31. 12. 2025 | 18:57
18:38
Novice  |  Svet
MISTIČNE NAPOVEDI

Perujski šamani: Trumpa v 2026 čaka resna bolezen, svet pa naravne katastrofe in vojna tveganja

Tradicionalni obred v Limi prinaša svarila, napoved naravnih katastrof in razhajanja o vojni v Ukrajini.
Kaja Grozina31. 12. 2025 | 18:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki