Kaj obleči za v službo to jesen

Poslovna moda postaja vse bolj preplet elegance, udobja in individualnega izražanja. Stroga pravila oblačenja se umikajo bolj sproščenemu, a še vedno urejenemu videzu, ki omogoča, da posameznik s svojim slogom izrazi profesionalnost in osebnost. Letošnjo jesen zaznamujejo predvsem prefinjeni kroji, topli odtenki, kakovostni materiali in premišljeni modni dodatki.

Eden najopaznejših trendov so oversized suknjiči in hlačni kostimi. Suknjiči z nekoliko širšimi rameni in sproščenim krojem ustvarjajo samozavesten videz, hkrati pa omogočajo udobje ves delovni dan. Priljubljeni so tudi kompleti, pri katerih se suknjič in hlače barvno ujemajo. Takšna izbira je odlična za poslovne sestanke, predstavitve in druge bolj formalne priložnosti. Za nekoliko bolj sodoben videz lahko klasičen kostim kombiniramo s preprosto majico ali tankim puloverjem.

Preveliki suknjiči in hlačni kostimi v poslovnem svetu to jesen prevladujejo. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Zemeljski odtenki

Barvno paleto jeseni zaznamujejo naravni in zemeljski odtenki. Med najbolj priljubljenimi so čokoladno rjava, kamelja, bež, olivno zelena, bordo rdeča in temno modra, ki so videti elegantno, umirjeno in prefinjeno, hkrati pa omogočajo številne kombinacije.

Pomembno vlogo imajo tudi materiali. Volna, kašmir, tvid in kakovostne pletenine so odlična izbira za hladnejše jesenske dni. V ospredju je plastenje oblačil, ki ni le praktično, temveč tudi modno zanimivo. Srajca pod tankim puloverjem, čez katerega oblečemo strukturiran suknjič, ustvari urejen in večplasten videz. Daljši plašč ravnega kroja ostaja nepogrešljiv del poslovne garderobe, saj vsakemu outfitu doda pridih brezčasne elegance.

Volna, kašmir, tvid in kakovostne pletenine so odlična izbira za hladnejše jesenske dni. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Kakovostni kosi

Pri obutvi se letos prepletata klasičnost in udobje. Gležnjarji z nizko peto in elegantni čevlji z nekoliko širšo peto so odlična izbira za vsakodnevne poslovne obveznosti. V ospredju so tudi minimalistične torbice, kakovostni usnjeni pasovi in diskreten nakit, ki dopolnijo videz, ne da bi ga preveč obremenili.

Pri obutvi se letos prepletata klasičnost in udobje.

Poseben poudarek letošnje jeseni je trajnostna moda. Namesto nenehnega kupovanja novih kosov postaja pomembnejša premišljena izbira kakovostnih oblačil, ki jih lahko nosimo več sezon. Dobro krojen suknjič, klasične hlače, bela srajca in kakovosten plašč so naložba, ki omogoča številne kombinacije.