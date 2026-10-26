Kaj pomeni, ko vas objame od zadaj? Gesta je veliko več kot le romantično dejanje

Ne glede na to, ali vas od zadaj objame, medtem ko pripravljate jutranjo kavo, gledate skozi okno ali preprosto uživata v skupnem trenutku, lahko ta spontana gesta v vas vzbudi občutek topline, varnosti in pripadnosti. Kaj pa v resnici pomeni, ko vam življenjski sopotnik nameni takšen objem?

Eden najlepših možnih pomenov je želja po zaščiti in zagotavljanju varnosti. Ko vas nekdo z rokami objame od zadaj in vas nežno privije k sebi, vam s tem brez besed pokaže, koliko mu pomenite in kako zelo si želi biti vaš steber. Takšen objem je nežen, neverbalni način sporočanja, da je ob vas, da se lahko zanesete nanj in da si želi biti tisti, ob katerem se boste počutili ljubljene in zaščitene.

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Posebnost takšnega objema se skriva tudi v tem, da se prepustimo bližini, kar lahko še poglobi občutek medsebojnega zaupanja. V nasprotju z objemom iz oči v oči se ta oblika nežnosti pogosto zgodi povsem nepričakovano, zato deluje še bolj spontano in romantično. Poleg zaščitniških občutkov objem od zadaj izraža tudi močno privlačnost, željo po telesni bližini ali preprosto potrebo, da partner z vami deli trenutek nežnosti. Seveda govorica telesa nima enotnega pomena, zato je pomembno upoštevati vajino osebnost, okoliščine in način, kako sicer izkazujeta ljubezen.

FOTO: Gettyimages

Kljub temu je trenutek, ko vas ljubljena oseba nepričakovano objame od zadaj, nasloni glavo na vaše rame in vas nežno privije k sebi, eden tistih majhnih, dragocenih trenutkov, ki spomnijo, koliko ljubezni se lahko skriva v enem samem objemu, piše Zadovoljna.hr.