POSLEDICE

Masturbacija in zdravje: kaj se zgodi, ko jo popolnoma opustimo?

Pogosto se govori o negativnih posledicah pretirane masturbacije, vse več raziskav pa kaže, da lahko tudi popolna odpoved tovrstni spolni stimulaciji negativno vpliva na telo in počutje.
M. Fl.
 11. 5. 2026 | 18:00
Strokovnjakinja za spolnost in partnerske odnose dr. Tara Suwinyattichaiporn pojasnjuje, da daljše obdobje brez kakršnekoli spolne stimulacije negativno vpliva tako na moške kot na ženske. Masturbacija in spolnost poudarjata pomen dotika, nežnosti in spolne povezanosti, njuno pomanjkanje je lahko povezano s povečano tesnobo, stresom in depresivnim razpoloženjem. Po njenih besedah prenehanje masturbacije pri nekaterih ljudeh povzroči tudi frustracijo, ki se kaže v večji razdražljivosti ali agresivnem vedenju.

Ena od raziskav iz leta 2021 je pokazala, da je spolna frustracija povezana z večjim tveganjem za agresijo, nasilno vedenje in druge oblike destruktivnega izražanja nezadovoljstva. Nekatere raziskave kažejo tudi povezavo med redko ejakulacijo in večjim tveganjem za raka prostate. Študija iz leta 2016, objavljena v reviji European Urology, je prišla do zaključka, da imajo moški, ki izliv doživijo vsaj 21-krat mesečno, manjše tveganje za razvoj raka prostate kot tisti, ki ejakulirajo le štiri- do sedemkrat mesečno. Strokovnjaki menijo, da bi lahko bil razlog v kopičenju potencialno škodljivih snovi v prostati. Redna ejakulacija naj bi po nekaterih ugotovitvah pomagala pri njihovem odstranjevanju.

Pri ženskah dolgotrajno pomanjkanje spolne aktivnosti povzroči vaginalno atrofijo, stanje, pri katerem vaginalno tkivo postane tanjše, bolj suho in občutljivo. V nekaterih primerih pride tudi do skrajšanja vaginalnega kanala. Urolog Tobias Kohler z medicinske fakultete Južni Illinois opozarja še na možen vpliv pri moških: pomanjkanje rednih erekcij zmanjša elastičnost penisa. Za portal WebMD je dejal, da brez rednih erekcij v določenih primerih pride celo do njegovega rahlega skrajšanja.

Starejša kitajska raziskava iz leta 2002, v kateri je sodelovalo 28 moških, je pokazala zanimive spremembe ravni testosterona med spolno abstinenco. Raziskovalci so ugotovili, da se raven tega hormona med drugim in petim dnem skoraj ni spreminjala, sedmi dan abstinence pa je prišlo do izrazitega porasta: raven hormona je dosegla približno 145 odstotkov začetne vrednosti. Po tem vrhuncu pomembnejših sprememb niso več zaznali. Raziskovalci so ob tem poudarili, da so se te spremembe pojavile le po ejakulaciji in nato obdobju abstinence, kar nakazuje, da je prav ejakulacija povezana s periodičnimi spremembami ravni testosterona.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NI NADOMESTEK, AMPAK DOPOLNILO

Samozadovoljujejo se tudi v srečnih zvezah

Obstaja pet glavnih razlogov; da je takšno početje rezervirano le za samske, je povsem mit.
30. 4. 2026 | 20:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOLNOST

Izlivi lahko rešijo življenje

Raziskave pri moških so ugotovile, da pogosta ejakulacija zmanjša tveganje za razvoj raka prostate, pri ženskah lahko masturbacija lajša menstrualne krče.
Aleksander Brudar8. 12. 2025 | 11:10
Lifestyle  |  Stil
POZOR

Te težave v spolnosti je treba jemati resno

Naloga in poslanstvo spolnih terapevtov je ljudem pomagati premagovati ovire, ki slabo vplivajo na njihovo intimno življenje.
19. 9. 2025 | 06:45

Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
