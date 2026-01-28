Kaj storiti, da v vašem pomivalnem stroju ne bo smrdelo

Pomivalni stroj naj bi deloval brez neprijetnih vonjav, vendar se včasih zgodi, da se iz njega začne širiti smrad. To po navadi pomeni, da je nekaj narobe. Najpogostejši vzrok za neprijetne vonjave je zamašen filter, ki ni redno čiščen. Filter je ključni element, ki zadrži delce hrane, maščobe in umazanije med pranjem posode. Ko se ta zamaši, začnejo ostanki hrane in vlage gniti, kar povzroči neprijeten vonj. Da bi se temu izognili, je priporočljivo, da filter čistimo vsaj enkrat na mesec.

Kako najdemo in očistimo filter

Običajno je nameščen na dnu pomivalnega stroja blizu odtočne črpalke. V mnogih primerih je zasnovan tako, da ga je enostavno odstraniti – preprosto ga dvignemo ali odvijemo. Ko ga odvijemo, ga previdno speremo pod tekočo vodo in odstranimo vse ostanke hrane, maščobe in drugih nečistoč. Pri tem pazimo, da ne poškodujemo nobenega dela sistema. Če imamo težave z odstranitvijo filtra ali nismo prepričani, kje je, si oglejmo navodila za uporabo našega modela pomivalnega stroja. Nekateri modeli imajo celo posebne nastavitve za enostavno čiščenje filtra.

Za optimalno delovanje pomivalnega stroja ne napolnemo preveč, tako lahko voda pravilno kroži.

Poleg tega je pomembno, da redno preverjamo tudi druge dele pomivalnega stroja. Na primer, pogosto se zgodi, da se drobni delci hrane ujamejo na območju vrtljive šobe ali grelnega elementa, kar lahko pripelje do slabšega delovanja in neprijetnega vonja. Za optimalno delovanje je dobro, da v pomivalnem stroju pustimo nekaj prostora, da voda lahko pravilno kroži, in ga ne napolnimo preveč.

Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images

Redno čiščenje

Poleg zamašenega filtra je pogost vzrok za neprijeten vonj ujet plastični predmet. Koščki plastičnih posod ali pribora se lahko ujamejo blizu grelnega elementa, kjer se začnejo taliti in povzročijo neprijeten vonj po zažgani plastiki. Če občasno opazimo tak vonj, je treba preveriti, ali so se v bližini grelnega elementa ujeli plastični predmeti. Pomembno je, da pred odstranitvijo teh predmetov počakamo, da se grelni element popolnoma ohladi, da se izognemo morebitnim opeklinam.

Za preprečevanje neprijetnih vonjav je pomembno, da redno čistimo notranjost pomivalnega stroja. Znotraj stroja se lahko naberejo maščobni ostanki, ki postanejo hrana za bakterije in plesen. Ti ostanki, skupaj z vlago, povzročijo neprijeten vonj, ki lahko vpliva na čistočo posode. Za čiščenje notranjosti stroja lahko uporabimo posebna čistilna sredstva, ki so na voljo v trgovinah. Tovrstna sredstva učinkovito odstranijo nabran maščobni sloj, vonjave in bakterije.

Če želimo dodatno izboljšati delovanje pomivalnega stroja in preprečiti neprijetne vonjave, lahko enkrat na mesec uporabimo tudi naravna čistilna sredstva, kot sta soda bikarbona in destilirani beli kis. Soda bikarbona pomaga pri nevtralizaciji vonjav, kis pa raztopi maščobne usedline in odstrani bakterije.

Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images

Poleg zamašenega filtra lahko tudi zamašen odtok povzroči neprijetne vonjave. Če voda v pomivalnem stroju ne odteka pravilno, lahko to pomeni, da so v odtoku ujeti ostanki hrane ali maščobe, ki začnejo gniti. V tem primeru ga je priporočljivo očistiti, kar lahko storimo z dodajanjem sode bikarbone in destiliranega belega kisa v odtok. To je enostaven in učinkovit način, kako ga očistiti in preprečiti neprijetne vonjave.

Po končanem pranju pustimo vrata priprta, da vlaga ne ostane ujeta.

Za smrad so lahko krive šobe oziroma pršilne ročice. Če luknjice zamašijo delci ali vodni kamen, stroj slabše spira, na posodi ostaja umazanija, vonj pa ima takoj več hrane za širjenje. Ročice občasno snamemo (po navodilih modela), jih speremo in luknjice očistimo, če je treba, z zobotrebcem, pri vodnem kamnu pa pomaga namakanje v kisu.

Dobre navade lahko naredijo ogromno razliko. Posodo pred vlaganjem v pomivalni stroj postrgamo, stroja ne napolnimo do zadnjega milimetra, po pranju pustimo vrata vsaj malo priprta, da vlaga ne ostane ujeta.