  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM

Kaj storiti, da v vašem pomivalnem stroju ne bo smrdelo

Krivcev za smrad je več, redno čiščenje in pravilno vzdrževanje ga preprečita, pomagata tudi soda bikarbona in destilirani beli kis.
Ne, ni normalno, da smrdi. FOTO: Erstudiostok/Getty Images

Ne, ni normalno, da smrdi. FOTO: Erstudiostok/Getty Images

Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images

Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images

Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images

Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images

Ne, ni normalno, da smrdi. FOTO: Erstudiostok/Getty Images
Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images
Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images
A. J.
 28. 1. 2026 | 05:57
4:30
A+A-

Pomivalni stroj naj bi deloval brez neprijetnih vonjav, vendar se včasih zgodi, da se iz njega začne širiti smrad. To po navadi pomeni, da je nekaj narobe. Najpogostejši vzrok za neprijetne vonjave je zamašen filter, ki ni redno čiščen. Filter je ključni element, ki zadrži delce hrane, maščobe in umazanije med pranjem posode. Ko se ta zamaši, začnejo ostanki hrane in vlage gniti, kar povzroči neprijeten vonj. Da bi se temu izognili, je priporočljivo, da filter čistimo vsaj enkrat na mesec.

Kako najdemo in očistimo filter

Običajno je nameščen na dnu pomivalnega stroja blizu odtočne črpalke. V mnogih primerih je zasnovan tako, da ga je enostavno odstraniti – preprosto ga dvignemo ali odvijemo. Ko ga odvijemo, ga previdno speremo pod tekočo vodo in odstranimo vse ostanke hrane, maščobe in drugih nečistoč. Pri tem pazimo, da ne poškodujemo nobenega dela sistema. Če imamo težave z odstranitvijo filtra ali nismo prepričani, kje je, si oglejmo navodila za uporabo našega modela pomivalnega stroja. Nekateri modeli imajo celo posebne nastavitve za enostavno čiščenje filtra.

Za optimalno delovanje pomivalnega stroja ne napolnemo preveč, tako lahko voda pravilno kroži.

Poleg tega je pomembno, da redno preverjamo tudi druge dele pomivalnega stroja. Na primer, pogosto se zgodi, da se drobni delci hrane ujamejo na območju vrtljive šobe ali grelnega elementa, kar lahko pripelje do slabšega delovanja in neprijetnega vonja. Za optimalno delovanje je dobro, da v pomivalnem stroju pustimo nekaj prostora, da voda lahko pravilno kroži, in ga ne napolnimo preveč.

Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images
Filter očistimo enkrat na mesec. FOTO: Volodymyr Bushmelov/Getty Images

Redno čiščenje

Poleg zamašenega filtra je pogost vzrok za neprijeten vonj ujet plastični predmet. Koščki plastičnih posod ali pribora se lahko ujamejo blizu grelnega elementa, kjer se začnejo taliti in povzročijo neprijeten vonj po zažgani plastiki. Če občasno opazimo tak vonj, je treba preveriti, ali so se v bližini grelnega elementa ujeli plastični predmeti. Pomembno je, da pred odstranitvijo teh predmetov počakamo, da se grelni element popolnoma ohladi, da se izognemo morebitnim opeklinam.

Za preprečevanje neprijetnih vonjav je pomembno, da redno čistimo notranjost pomivalnega stroja. Znotraj stroja se lahko naberejo maščobni ostanki, ki postanejo hrana za bakterije in plesen. Ti ostanki, skupaj z vlago, povzročijo neprijeten vonj, ki lahko vpliva na čistočo posode. Za čiščenje notranjosti stroja lahko uporabimo posebna čistilna sredstva, ki so na voljo v trgovinah. Tovrstna sredstva učinkovito odstranijo nabran maščobni sloj, vonjave in bakterije.

Če želimo dodatno izboljšati delovanje pomivalnega stroja in preprečiti neprijetne vonjave, lahko enkrat na mesec uporabimo tudi naravna čistilna sredstva, kot sta soda bikarbona in destilirani beli kis. Soda bikarbona pomaga pri nevtralizaciji vonjav, kis pa raztopi maščobne usedline in odstrani bakterije.

Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images
Stroja ne smemo preveč natlačiti. FOTO: Almaphoto/Getty Images

Poleg zamašenega filtra lahko tudi zamašen odtok povzroči neprijetne vonjave. Če voda v pomivalnem stroju ne odteka pravilno, lahko to pomeni, da so v odtoku ujeti ostanki hrane ali maščobe, ki začnejo gniti. V tem primeru ga je priporočljivo očistiti, kar lahko storimo z dodajanjem sode bikarbone in destiliranega belega kisa v odtok. To je enostaven in učinkovit način, kako ga očistiti in preprečiti neprijetne vonjave.

Po končanem pranju pustimo vrata priprta, da vlaga ne ostane ujeta.

Za smrad so lahko krive šobe oziroma pršilne ročice. Če luknjice zamašijo delci ali vodni kamen, stroj slabše spira, na posodi ostaja umazanija, vonj pa ima takoj več hrane za širjenje. Ročice občasno snamemo (po navodilih modela), jih speremo in luknjice očistimo, če je treba, z zobotrebcem, pri vodnem kamnu pa pomaga namakanje v kisu.

Dobre navade lahko naredijo ogromno razliko. Posodo pred vlaganjem v pomivalni stroj postrgamo, stroja ne napolnimo do zadnjega milimetra, po pranju pustimo vrata vsaj malo priprta, da vlaga ne ostane ujeta.

Več iz teme

pomivalni strojčiščenjeposodasmrad
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Svet
PARNIK BO DOBIL SPOMENIK

Na Reki zbirajo donacije za spomenik ladji, ki je rešila 705 življenj s Titanika

Na njenem krovu je bila večina posadke Hrvatov. Tudi Reka hrani kanček spominov na usodno noč Titanika.
28. 1. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
GLOBE OD 150 DO 400 EVROV

V veljavi novi zakon! Višje globe za povzročanje hrupa, huliganstvo, beračenje

Velja zakon o varstvu javnega reda in miru.
28. 1. 2026 | 07:21
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKO JE PREKOLESARIL

Kolo za birmo je Alešu spremenilo življenje

Aleš Juvanc je prekolesaril že 100 držav na šestih celinah. Za takšne podvige je potrebnega veliko odrekanja.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 07:14
07:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako zakonca Novak kuhata danes: Vsaka generacija naj si sama nadeva svoje paprike

Novakovi vsak dan sedejo k skupnemu poznemu kosilu, včasih ga pripravijo že odrasli otroci; Valentina obožuje ješprenjevo in ajdovo kašo, Luka pašto s paradižnikovo omako.
Alenka Kociper28. 1. 2026 | 07:05
06:55
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZVEDENSKO MNENJE

Sojenje preobratov: ribniški župan Samo Pogorelc ni bil huje poškodovan

Tako izhaja iz novega izvedenskega mnenja na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 06:55
06:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Alenka Tetičković bo iskala moža

Energična igralka se bo znašla sredi zmešnjave čustev.
28. 1. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki