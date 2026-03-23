Kaj storiti, ko oprano perilo pozabimo v pralnem stroju

Načeloma velja, da je perilo iz stroja najbolje vzeti takoj po končanem pranju in ga obesiti ali prestaviti v sušilni stroj. Seveda pa je realnost vsakdanjega življenja pogosto drugačna. Na perilo včasih pozabimo in namesto svežine nas pričaka neprijeten, zatohel vonj.

Dobra novica je, da perilo, ki smo ga v stroju pozabili čez noč, še ne potrebuje nujno ponovnega pranja. Če ga zjutraj vzamemo iz bobna in posušimo takoj, ga po večini še lahko rešimo pred neprijetnimi vonjavami.

Koliko časa lahko oprano perilo počaka v pralnem stroju, je seveda odvisno od več dejavnikov. Strokovnjaki se večinoma strinjajo, da je meja, v koliko časa vlaga oblekam ne bo povzročala škode, nekje med osmimi in dvanajstimi urami. Pri tem pa zelo pomembno vlogo igra stopnja umazanosti perila, vrsta detergenta, temperatura pranja in dejstvo, ali je bil izbran dodaten cikel izpiranja. Tudi uporaba belila pri določenih vrstah perila omogoča nekoliko več manevrskega prostora oziroma časa, saj učinkovito zavira razvoj bakterij, ki so glavni krivec za nastanek neprijetnega vonja.

Od osem do 12 ur je meja, pri kateri vlaga oblekam ne bo povzročala škode. FOTO: Grotmarsel/Getty Images

Pri brisačah, posteljnini, spodnjem perilu in bombažnih oblačilih, ki jih peremo pri višjih temperaturah in z dodatkom belila, je tveganje za nastanek smradu manjše. Ne težav, če jih damo prat, preden gremo spat, in se s sušenjem ukvarjamo šele naslednje jutro. Pri občutljivejšem perilu, ki ga peremo pri nižjih temperaturah, pa se bakterije razvijejo hitreje. Sploh če gre za umetne materiale.

Vonj kot jasen alarm

Najzanesljivejši znak, da je perilo predolgo čakalo v stroju, je neprijeten vonj. Če ob odprtju bobna zaznamo močne, zatohle vonjave, je to jasen znak, da se je začela bakterijska flora razmnoževati. Znak, da je treba perilo znova oprati. Če uporabljamo detergente brez močnih dišav, bomo zaznali, da perilo resnično ni več sveže, še toliko hitreje.

Čist stroj pomeni čisto perilo; enkrat na mesec zaženemo prazen cikel z vročo vodo. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Če se neprijeten vonj po pranju pojavlja pogosto, težava morda tiči drugje. Ne v pozabljenem perilu, temveč v higieni pralnega stroja. V notranjosti, predvsem pri sodobnih varčnih strojih, se lahko sčasoma naberejo ostanki umazanije, detergentov, maščob in vlaken, ki ustvarjajo idealno okolje za bakterije. Tako lahko perilo, tudi če v bobnu ostane le nekaj deset minut, hitro prevzame te vonjave.

Priporočljivo je, da vsaj enkrat na mesec zaženemo prazen pralni cikel z vročo vodo in dodatkom belila ter po možnosti vključimo dodatno izpiranje. S tem odstranimo nabrane obloge in poskrbimo, da bo perilo tudi ob krajšem čakanju v stroju ostalo sveže.