Kako iz doma pregnati pajke? Pomagajo ti naravni triki

Čeprav so pajki koristni, saj se prehranjujejo z drugimi žuželkami, marsikomu, ko jih zagleda v kotih, za pohištvom ali na oknih doma, ni prijetno. Če jih želite odgnati brez uporabe močnih kemikalij, lahko preizkusite nekaj preprostih trikov. Limona je pogosto naravna pomoč, saj je njen močan vonj pajkom in drugim žuželkam neprijeten. Malo limoninega soka zmešajte z vodo in mešanico popršite okoli oken, vrat in drugih možnih vhodov. Podoben učinek lahko imajo tudi vonji limete, pomaranče, evkaliptusa in čajevca. Nekaj kapljic eteričnega olja katere od naštetih rastlin lahko kanete na košček vate in ga pustite na mestih, kjer ste opazili pajke.

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Čist dom je zanje manj privlačen

Poleg vonjav je pomembno dosledno čiščenje. Redno sesanje kotov, prostora za pohištvom in predelov pod posteljo odstrani pajčevine in zmanjša število pajkov. Dobro je preveriti tudi majhne razpoke in odprtine okoli oken in vrat, skozi katere pajki pridejo v dom. Ne gre pozabiti na njihov vir hrane. Če se v domu nabirajo mušice in druge majhne žuželke, je večja verjetnost, da se bodo pojavili tudi pajki. V izogib temu naj bo kuhinja urejena, hrana pravilno shranjena, njeni ostanki pa naj ne ostajajo na pultu ali mizi. Tako bo vaš dom manj privlačen za neželene obiskovalce, svetuje 24sata.hr.