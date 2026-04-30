Kako jeste sladoled? Način razkriva vaš pravi značaj

Vedenjska psihologinja Jo Hemmings meni, da lahko način, kako jemo sladoled, veliko pove o našem značaju: smo impulzivni, sproščeni, previdni ali potrpežljivi? Tisti, ki sladoled grizejo z zobmi, so po njenem prepričanju neustrašni, samozavestni in precej impulzivni. Preprosto uživajo v trenutku in se hitro prepustijo užitku. Tisti, ki sladoled raje ližejo, veljajo za metodične in sproščene ljudi. Vzamejo si čas, uživajo v vsakem grižljaju in okusu, pogosto pa jih povezujejo tudi z romantično in čustveno umirjeno naravo.

Po drugi strani so posamezniki, ki sladoled grizljajo, previdni, nežni in premišljeni. Radi imajo nadzor, k stvarem pristopajo skrbno in pogosto premislijo, preden ukrepajo. Obstaja tudi četrti tip: tisti, ki sladoled jedo zelo hitro ali ga dobesedno goltajo. Ti so običajno impulzivni in nestrpni ter iščejo takojšnje zadovoljstvo.

Kam sodite

Če grizete, ste impulzivni, samozavestni, neustrašni

Če grizljate, ste previdni, nežni, premišljeni

Če sladoled ližete, ste sproščeni in romantični

Če ga goltate, ste impulzivni in nestrpni

Po besedah Hemmingsove spada sladoled med tako imenovano tolažilno hrano, ki nam pomaga uravnavati čustva. Pogosto se pri ljubiteljih sladoleda prepletata užitek in nostalgija, saj popelje v brezskrbne trenutke iz otroštva. Poleg načina prehranjevanja je pomembna tudi hitrost. Posamezniki, ki sladoled jedo hitro, so običajno energični in impulzivni ter želijo takojšen občutek zadovoljstva. Po drugi strani pa so počasni uživalci potrpežljivi in pozorni na vsako podrobnost: okus, teksturo in občutek hladu.

Raziskava blagovne znamke Nuii je pokazala, da večina sladoled najraje liže, medtem ko ga manjši del raje takoj ugrizne ali grizlja. Njeni rezultati kažejo, da so tako imenovani grizači najpogosteje opisani kot impulzivni in samozavestni, lizači kot sproščeni, grizljači pa kot previdni in premišljeni. Čeprav so takšne razlage bolj kot resna znanost, zabavne psihološke interpretacije, način, kako jemo sladoled, vseeno ponuja zanimiv vpogled v navade, vedenje in način, kako uživamo v vsakdanjih stvareh, piše 24 sata.