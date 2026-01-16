Kako prenoviti dom, da boste v njem radi živeli in ga dobro prodali

Ali prenoviti hišo oziroma stanovanje povsem po lastnem okusu ali imeti v mislih morebitno prihodnjo prodajo? Gre za dilemo, pred katero je bil že skoraj vsakdo, ki je načrtoval večjo prenovo doma. Menda je najboljši pristop tisti, ki združuje osebni slog in védenje, kakšna naj bi bila potencialna vrednost nepremičnine ob prodaji. Če v hiši ne nameravamo ostati dlje kot pet let, se oprimemo klasičnih, brezčasnih rešitev. Naravne teksture v kuhinji, kopalnici ali okoli kamina so vedno dober izbor, medtem ko lahko preveč trendovski elementi močno odbijejo potencialne kupce.

Prenova bi morala zadovoljiti predvsem naše potrebe po prostoru, funkcionalnosti in estetiki.

Po drugi strani se vseeno splača tvegati in izraziti osebnost skozi opremo, saj mora dom vendarle odražati tudi vse tiste, ki v njem živijo. Prenova bi morala zato zadovoljiti predvsem naše potrebe po prostoru, funkcionalnosti in estetiki. Ne bojmo se izbrati materialov in barv, ki nas veselijo in so nam všeč, pomembno je, da prostor ustreza našemu življenjskemu slogu. Vzemimo izbiro marmorja: nemara bodoči lastniki sploh ne bi izbrali enakega vzorca, a če se marmor ujema s celoto in ni preveč izstopajoč, bodo tudi bodoči kupci naše nepremičnine cenili, da smo imeli pogum investirati v tako kakovosten material.

Pri opremljanju stanovanja, ki bi ga lahko že čez nekaj let prodali, se izogibamo vsakršnim skrajnostim, tudi barvnim. FOTO: Ginosphotos/Getty Images

Srednji cenovni razred

Izpostavljamo še nekaj praktičnih nasvetov, ki veljajo za pametne odločitve pri prenovi. Če nismo povsem prepričani, bodo klasične rešitve vselej najvarnejša izbira. Pomembno je, da ne varčujemo pri svetilih, z zamenjavo dom ne bo videti le vzdrževan, temveč tudi moderen. Pri opremljanju hiše ali stanovanja, ki bi ga lahko že čez nekaj let prodali, je pomembno, da se izogibamo vsakršnim skrajnostim. Niti najcenejši niti najdražji materiali niso vedno najboljša izbira. Če so materiali kakovostni in delujejo luksuzno, bo srednji cenovni razred zato najboljša opcija. Pomembno je tudi, da pri prenovi sledimo zastavljenemu konceptu, da ostane vse zmerno in enotnega značaja. Še kako pomembno je, da ima prostor zgodbo. Ne pa da je načičkan, to lahko odvrača.

In kaj najbolj poveča vrednost našega doma? Prebarvanje kuhinjskih omaric v nevtralne tone; zamenjava kuhinjskih delovnih površin in stenskih oblog; obnova kopalniških elementov s kakovostnimi lesenimi različicami; projekti, ki dodajo k privlačni zunanjosti, kot so nova osvetlitev, nove barve, urejen vrt.