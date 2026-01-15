  • Delo d.o.o.
RAJ DOMA

Kako profesionalci izbirajo ponve: triki priznanih chefov za domačo kuhinjo

S to kuhinjsko posodo si pomagamo skoraj vsak dan, zato naj bo čim bolj kakovostna.
Bodite pozorni na kakovost, še zlasti če imate doma majhne otroke. FOTO: Gradyreese/Getty Images

Boljša ko je, lažja bosta čiščenje in kuhanje. FOTO: Nensuria/Getty Images

Dobro prepoznamo že po teži. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

A. J.
 15. 1. 2026 | 17:10
3:53
Ko izbiramo ponev, bodimo najprej pozorni na material, iz katerega je izdelana. Ponve iz nerjavečega jekla so zelo trpežne in omogočajo enakomerno segrevanje. So odlične za pripravo omak, praženje in dušenje hrane. Pomembno je, da ima ponev večplastno dno, saj bo tako porazdelitev toplote boljša. Ponev iz litega železa je primerna za pripravo jedi, ki zahtevajo dolgotrajno obdelavo na nizki temperaturi, kot so enolončnice ali pečenke. Litoželezne zahtevajo več nege, saj je potrebno redno sezonsko čiščenje (premazovanje s plastjo olja), da ostanejo odporne proti rji.

Profesionalci uporabljajo ponve iz nerjavečega jekla.

Ponev s premazom proti prijemanju je najboljša izbira za pripravo jedi, kot so jajca ali palačinke. Vendar pa moramo paziti, da ne kuhamo na previsokih temperaturah, saj lahko preveč segreta ponev sprosti nezaželene kemikalije. Sodobni premazi so večinoma brez škodljivih snovi PFOA (perfluorooktanska kislina) in PFAS (per- in polifluoroalkilne snovi). Danes mnoge priznane blagovne znamke v EU zagotavljajo, da njihovi izdelki ne vsebujejo PFOA in PFAS ter so prešle na alternativne prevleke. Ponev s premazom ne smemo drgniti s kovinskimi pripomočki, saj tako poškodujemo premaz. Polg materiala je pri nakupu ponve pomembna tudi debelina dna. Pretanka ponev povzroči neenakomerno segrevanje in neželeno prežganje hrane. Ponev z večplastnim dnom, kjer sta aluminij ali baker med kovinskimi plastmi, omogoča, da se toplota enakomerno porazdeli, kar je ključno za uspešno kuhanje.

Boljša ko je, lažja bosta čiščenje in kuhanje. FOTO: Nensuria/Getty Images
Kakovost ponev redno preverja Zveza potrošnikov Slovenije. Med ponvami, ki so dosegle najvišje ocene glede na enostavnost uporabe, prijemanje hrane, odpornost proti praskam in enakomerno segrevanje, so ponev Ballarini Salina, ki je trpežna in enostavna za čiščenje, cenovno ugodna Fiskars Functional Form 28 cm (zaradi dobre odzivnosti pri segrevanju in enostavne uporabe) ter Tefal Daily Cook G7300755 zaradi svoje posebne, kakovostne tehnologije premaza.

Kako izbirati

In za kakšne ponve se odločajo priznani chefi? Kuhar David Shim iz vrhunske restavracije v Las Vegasu uporablja nerjavečo ponev Made In s tristransko plastjo kot osnovno orodje za skoraj vse naloge in jo hvali zaradi enakomernega segrevanja in odpornosti proti deformacijam. Ina Garten, znana ameriška kuharica in avtorica kuharskih knjig, uporablja All‑Clad ponve iz nerjavečega jekla D3, ki slovi po tridelni konstrukciji in odličnem nadzoru toplote. Na splošno profesionalni kuharji največkrat uporabljajo ponve iz nerjavečega jekla, za pečenje mesa pa litoželezne. Kako preizkusimo ponev v trgovini? Najprej jo potežkamo. Težka ponev običajno pomeni, da je narejena iz kakovostnega materiala, kot sta lito železo ali visokokakovostno nerjaveče jeklo. Ponev, ki je prelahka, lahko pomeni, da material ni enakomerno porazdeljen, kar lahko vodi do hitrega pregrevanja ali slabe toplotne porazdelitve.

Dobro prepoznamo že po teži. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Preverimo ravnost dna: kakovostno ponev odlikuje ravno dno, ki bo omogočalo enakomerno segrevanje. Če gre za ponev s premazom, preverimo, ali je premaz enakomeren. Z nohtom podrsajmo po ponvi. Pri nekvalitetnih ponvah bo že ob takšnem preskusu na premazu ostala vidna sled. Ročaj mora biti trden; poglejmo, ali je res dobro pritrjen in ali omogoča udobno držanje brez nevarnosti vročih površin. Dobre ponve pogosto krasi tudi garancija, daljša garancija je znak zaupanja proizvajalca v svojo opremo.

