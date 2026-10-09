Kako se vrnemo iz glave nazaj v telo

Velik del dneva preživimo v glavi. Premlevamo, načrtujemo, analiziramo in se odzivamo na vse, kar se dogaja okoli nas. Pri tem pa pogosto izgubimo stik s telesom. Ena od praks, ki združuje jogo, dihanje, telesno zavedanje in vizualizacijo, nas vabi prav k nasprotnemu: da pozornost spustimo iz glave in jo zasidramo v sredino telesa.

Učimo se prepoznati, kaj se dogaja v telesu, še preden nas čustvo povsem preplavi. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images

Pri tem ima pomembno vlogo mula bandha. Beseda mula v sanskrtu pomeni koren, temelj ali izvor, bandha pa zaklep. V tradicionalni hatha jogi gre za tako imenovani korenski zaklep, pri katerem aktiviramo mišice medeničnega dna in jih rahlo povlečemo navzgor. V jogijski tradiciji naj bi s tem usmerjali prano, življenjsko energijo, jo zadrževali in vodili skozi telo. Začnemo tako, da pozornost usmerimo na predel medeničnega dna. Mišice rahlo skrčimo, podobno kot takrat, ko bi želeli za trenutek zadržati urin ali blato. Vendar ne stiskamo na vso moč. Pri mula bandhi gre bolj za nadzorovan, nežen dvig medeničnega dna navznoter in navzgor. Nato dodamo še druge točke. Lopatici rahlo približamo drugo drugi, s čimer odpremo prsni koš. Spodnjo čeljust nekoliko potegnemo nazaj. Za trenutek lahko pogled usmerimo navzgor in zaznamo občutek za očmi. Predstavljamo si, da vse te točke povezuje ravna navpična črta skozi sredino telesa. Kot da bi skozi nas od vrha glave do medeničnega dna potekala ozka cev. Vdihnemo in si predstavljamo, da dih vstopa približno nad glavo, potuje skozi predel za očmi, grlo in prsni koš vse do trebuha. Mula bandho ves čas nežno držimo. Ob izdihu si predstavljamo, da se dih nadaljuje navzdol proti tlom. Nato smer obrnemo. Vdihnemo, kot da zrak prihaja iz zemlje, potuje skozi medenično dno in trebuh navzgor. Znova odpremo prsni koš, pogled rahlo dvignemo in izdih usmerimo skozi grlo, prostor za očmi in vrh glave.

Predstava o osrednjem energijskem kanalu sodi v jogijske in druge duhovne tradicije. Učimo se zaznati mišice medeničnega dna, dih in napetosti, ki se pojavijo ob stresu. Ko nas nekaj razjezi, prestraši ali prizadene, se lahko vprašamo, kje to čutimo. Morda se nam stisne grlo, otrdi trebuh ali se pojavi pritisk v prsih. Namesto da takoj pobegnemo v razmišljanje, pozornost za nekaj trenutkov zadržimo na tem mestu in počasi dihamo.

Bistvo te prakse je zelo preprosto: ne živimo samo v glavi. Učimo se prepoznati, kaj se dogaja v telesu, še preden nas čustvo povsem preplavi. Ko začutimo napetost, se ne borimo z njim, ampak ostanemo z njo, zadihamo in počakamo, da se spremeni. Če to ponavljamo vsak dan, lahko razvijemo boljši občutek za lastno telo in hitreje opazimo, kdaj smo pod stresom. Ne gre za to, da nas nič več ne bo vrglo iz tira, ampak da dobimo konkreten način, kako se vrniti k sebi. Namesto da poskušamo življenje ves čas voditi samo iz glave, se vsaj za nekaj trenutkov usedemo tudi na 'voznikov sedež' telesa.