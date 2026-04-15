DILEMA

Kakšna je normalna količina seksa? Odgovor vas bo presenetil

Na vprašanje, ki se pogosto pojavlja in razkriva številne negotovosti, povezane z intimnostjo v partnerskih odnosih, ni enostavnega odgovora.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 15. 4. 2026 | 19:44
 15. 4. 2026 | 19:49
Skoraj vsak se je vsaj enkrat vprašal: kako pogosto je normalno seksati? Kaj, če je spolnosti manj kot pri drugih parih? Ali to pomeni, da je zveza slabša? Čeprav nas odgovori na ta vprašanja zanimajo, pogostost spolnih odnosov sama po sebi ne nakazuje, ali je intimni odnos dober ali slab. Lahko pa nakaže, ali smo s svojim spolnim življenjem in posledično tudi z razmerjem zadovoljni. Kako pogosto torej seksa večina parov ima in kaj to pomeni za kakovost zveze?

Najpogostejši odgovor

Revija Psychology Today povzema raziskavo, pred nedavnim objavljeno v Archives of Sexual Behavior, v kateri je sodelovalo več kot 26.000 Američanov. Udeleženci so poročali, da se spolnosti predajajo približno 54-krat na leto, kar pomeni približno enkrat na teden. V vzorec so bili vključeni samski, pari v zvezi in poročeni partnerji. Pri poročenih je bila pogostost nekoliko nižja,  približno 51-krat na leto. Podobna raziskava iz leta 1990 je pokazala, da so pari tedaj seksali pogosteje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 

Najsrečnejši odgovor

Čeprav mnogi verjamejo, da več seksa pomeni več sreče, raziskave tega ne potrjujejo. Študija, objavljena v reviji Social Psychological & Personality Science, v kateri je sodelovalo več kot 30.000 Američanov, je preučevala povezavo med pogostostjo spolnih odnosov in stopnjo sreče. Raziskovalci so ugotovili, da so pari, ki seksajo enkrat na teden, enako zadovoljni kot tisti, ki to počnejo dva ali trikrat na teden. Kaj pa tisti, ki se strastem prepuščajo redkeje?

Potencialno problematičen odgovor

Ljudje, ki se vročim strastem predajajo redkeje kot enkrat tedensko, so v povprečju poročali o nižji stopnji sreče. Vendar druge raziskave in strokovnjaki opozarjajo, da obstaja precej širok razpon normalne pogostosti. V eni redkih študij o tako imenovanih zakonih brez seksa je 16 odstotkov od 6029 udeležencev navedlo, da v zadnjem mesecu niso imeli spolnih odnosov. Avtorji študije so poudarili, da 15 odstotkov parov ni imelo spolnih odnosov v zadnjih šestih mesecih. Avtorica knjige Sex B.E.D., Michele Weiner Davis, pa zakon brez seksa opredeljuje kot odnos, v katerem imata partnerja spolne odnose 10-krat na leto ali manj.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pomemben je razlog

Pogostost spolnih odnosov pogosto pritegne največ pozornosti, ker jo je najlažje izmeriti. Vendar veliko slabega seksa nikogar ne bo osrečilo. Ključno je razumeti, zakaj do spolnih odnosov ne prihaja pogosteje. Če se s partnerjem veliko prepirata ali se čustveno oddaljujeta, je pomanjkanje intime zelo verjetno znak globljih težav. Če sta preprosto zaposlena, utrujena ali bolna, in zaradi okoliščin nimata časa ali energije za seks, sama suša v spalnici ni razlog za zaskrbljenost in dvom v odnos. Pomembno se je zavedati, da je zadovoljujoč spolni odnos, tudi če se zgodi enkrat na mesec ali redkeje, veliko boljši kot pogost, a čustveno prazen seks brez bližine in povezanosti, piše miss zdrava.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
UČINKI

Orgazmi za lepo in mladostno kožo

Kreme, losjoni in serumi niso edini načini za doseganje mehke in negovane kože.
13. 4. 2026 | 18:00
Lifestyle  |  Polet
NEZNANA BOLEČINA

Kako nas napačen odnos do bolečine počasi zlomi

Moderni ljudje imajo »debelo kožo«. So manj občutljivi na druge, na vplive močnih stimulansov okolja (reklame, mediji, trgovina, hrup) in na sami sebe.
6. 4. 2026 | 14:00
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVO

Preboj: znanstveniki odkrili moško točko G

Območje, polno živčnih končičev, je bilo dolga leta zanemarjeno.
2. 4. 2026 | 18:00

Več iz teme

razmerjeparseksspolnostkoličina seksa
ZADNJE NOVICE
19:49
Bulvar  |  Tuji trači
DRUGA POROKA

Ralf Schumacher se bo maja poročil s partnerjem Étiennom (FOTO)

Poroko bodo spremljale kamere, saj bodoča zakonca snemata resničnostni šov.
15. 4. 2026 | 19:49
19:44
Lifestyle  |  Stil
DILEMA

Kakšna je normalna količina seksa? Odgovor vas bo presenetil

Na vprašanje, ki se pogosto pojavlja in razkriva številne negotovosti, povezane z intimnostjo v partnerskih odnosih, ni enostavnega odgovora.
15. 4. 2026 | 19:44
19:34
Novice  |  Slovenija
GLASOVANJE ZA PREDSEDNIKA DZ

Označene glasovnice še kar burijo duhove! Sajovic udaril po mizi, zahteva, da se »odločno pogovorijo«

Kot je še dodal, je sicer izid glasovanja takšen, kakršen je in govori sam zase.
15. 4. 2026 | 19:34
19:15
Novice  |  Svet
86.000 EVROV DOLGA

Ima doktorat, a težko najde službo: »Za ene sem prekvalificirana, za druge imam premalo izkušenj«

Po več kot letu dni iskanja in številnih zavrnitvah danes z doktoratom komaj shaja – redna plača gre za račune, za življenje dela dodatno.
Kaja Grozina15. 4. 2026 | 19:15
19:04
Šport  |  Športni trači
TEKMA

Za koga bo navijal? Luka Dončić prihaja na tekmo Crvene zvezde v Madridu, a ne bo edina zvezda

Tekmo naj bi si ogledal tudi znani srbski tenisač.
15. 4. 2026 | 19:04
18:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
USODNA NAPAKA

Skrajna malomarnost? Kirurg pacientu odstranil napačen organ, ta je nato umrl

Zdravnik se sooča z obtožbo uboja iz malomarnosti, preiskava pa razkriva tudi vrsto preteklih spornih operacij.
Kaja Grozina15. 4. 2026 | 18:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
14. 4. 2026 | 10:11
