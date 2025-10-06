  • Delo d.o.o.
KDAJ VAS DOLETI GLOBA?

Kakšna naj bo pasja uta? Slovenska zakonodaja ne dopušča improvizacije

Izpolnjevati je treba točno določene pogoje, sicer vas lahko doleti globa.
Uto postavite v senčen del dvorišča, v bližino hiše, da bo pes v stiku z dogajanjem. FOTO: Ka2shka/Getty Images

K. B.
 6. 10. 2025 | 15:15
Pasja uta je pogosto prva rešitev, na katero pomislimo, ko želimo psu zagotoviti zavetje na prostem. Vendar zgolj postavitev te še ne pomeni, da je ustrezno zavarovan. Slovenska zakonodaja na tem področju ne dopušča improvizacije, saj mora uta izpolnjevati točno določene pogoje.

Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki temelji na Zakonu o zaščiti živali, jasno določa minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati pasja uta. Ti pogoji niso zapisani zgolj kot priporočila, temveč kot obveznost vsakega lastnika psa. Namenjeni so preprečevanju nepotrebnega trpljenja živali, saj je pes v Sloveniji pravno priznan kot čuteče bitje, ki mu je treba zagotoviti ustrezne življenjske razmere.

Uta mora biti dovolj prostorna, da se v njej lahko normalno uleže, vstane in obrne, ne da bi se ob tem zaletel ob stene. Izdelana mora biti iz materialov, ki psa ščitijo pred mrazom, vročino, vetrom in padavinami. Slaba izolacija pomeni, da je v poletni vročini ali zimskem mrazu izpostavljen resnim zdravstvenim tveganjem. Dno mora biti dvignjeno od tal, saj se s tem prepreči vdor vlage in mraza, poleg tega se zmanjša možnost pojava plesni in bolezni sklepov pri psu. Pravilnik določa, da mora biti pasja uta dvoprostorska – to pomeni, da ima predprostor in notranji prostor za spanje. Izjema je mogoča le, če veterinar ob nadzoru oceni, da to ni potrebno.

Kdaj vas doleti globa

Če psa nastanite v uto, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, to velja za prekršek Zakona o zaščiti živali. V praksi to pomeni, da lahko ob obisku veterinarske inšpekcije dobite odločbo, s katero vam odredijo odpravo nepravilnosti, hkrati pa ste za slabo postavljeno uto lahko tudi finančno kaznovani. Višina globe je zakonsko določena. Po 46. členu Zakona o zaščiti živali je predpisana globa od 200 do 400 evrov za fizične osebe, od 400 do 800 evrov za samostojne podjetnike, od 2000 do 40.000 evrov za pravne osebe, če ne izpolnijo predpisanih pogojev za bivanje živali.

Globe so predvidene zato, da lastnike spodbudijo k odgovornemu ravnanju, višina kazni pa je odvisna od več dejavnikov – resnosti kršitve, posledic za žival, števila psov, ki so nastanjeni v neustreznih razmerah, in tudi tega, ali gre za ponovljeno kršitev.

Veliko lastnikov je prepričanih, da so z izdelavo preproste lesene hišice že izpolnili zahteve zakona. Toda to ne drži. Neustrezna je vsaka uta, ki psa ne varuje pred vremenskimi vplivi ali mu ne omogoča osnovnega udobja.

Med tipičnimi napakami so premajhne ute, v katerih se pes ne more normalno gibati, take, ki so postavljene neposredna na tla, in konstrukcije brez izolacije, ki poleti postanejo prevroče, pozimi pa ledene. Med nepravilno postavljene se umeščajo tudi enoprostorske ute, ki ne zagotavljajo dodatne zaščite v ekstremnih vremenskih razmerah.

Preprosta pravila

Če želite, da bo vaša pasja uta res primerna in skladna z zakonodajo, upoštevajte nekaj preprostih pravil. Najprej psa izmerite – višino vihra in dolžino telesa – in temu prilagodite dimenzije ute. V njej mora brez težav stati, se obračati in uleči.

Uto postavite na rahlo dvignjeno mesto in za gradnjo uporabite kakovostne, izolativne materiale, kot je les z dodatno zaščito, notranjost pa obložite s podlogo, ki jo lahko enostavno čistite in po potrebi menjate. Če imate večjega psa ali živite v okolju z izrazitimi temperaturnimi nihanji, je priporočljiva dvoprostorska zasnova, pri čemer naj bo vhod dovolj velik, da pes vanj vstopi brez težav, a hkrati zaščiten pred prepihom. Ne pozabite na lego. Uto postavite v senčen del dvorišča, po možnosti v bližino hiše, da bo pes v stiku z dogajanjem in se ne bo počutil izoliranega.

