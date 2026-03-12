Kam s kolesom v stanovanju? Imamo odgovor

Kolesa v mestih pogosto niso varna, saj kraje niso redke niti v kolesarnicah. Še posebno so ogrožena dražja kolesa, zato ne čudi, da jih lastniki hranijo kar v stanovanjih. A kako to storiti, da ne bo vplivalo na videz prostora in ga naredilo kaotičnega?

Kolo je lahko stilski poudarek v notranji opremi. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Za manjše prostore so idealne navpične obešalne rešitve, ki izkoriščajo prostor od tal do stropa. Raztegljive palice ali posebni dvižni sistemi omogočajo, da kolo preprosto obesimo pod strop, ne da bi pri tem motili preostalo ureditev prostora. Primeren je tudi sistem z avtomatskim dvigovanjem, ki omogoča hitro in enostavno premikanje kolesa iz dosega.

Za višje strope so lahko rešitev posebna dvigala ali obešalniki. S pomočjo vrvi in kljuk ali naprednih sistemov za avtomatsko dvigovanje lahko kolo postavimo visoko, kjer ne bo oviralo prehoda.

Biti mora čim lažje dostopno, hkrati pa nas ne sme ovirati. FOTO: Daniel De La Hoz/Getty Images

Za tiste, ki nočejo vrtati v stene ali potrebujejo rešitev brez trajne montaže, so idealna izbira prostostoječi nosilci, ki so oblikovani za različne vrste koles in prostorov. Kolo nanje preprosto postavimo, shranjevanje je varno, brez potrebe po dodatnem delu.

Za skrivanje kolesa je dovolj primerno velika omara z držalom.

Za shranjevanje otroških koles, skirojev ali poganjalčkov so odlična izbira modularne stene in omare z luknjami za obešanje stojal. Tako lahko več koles ali skirojev shranimo v omejenem prostoru, vendar ostajajo enostavno dostopni.

Za diskretnejše rešitve so primerne vgradne ali klasične omare, v katerih kolo ostane skrito. V omare lahko namestimo še police za shranjevanje čelad in druge opreme. Omare so najpogosteje nameščene v predsobi ali ob vhodu in omogočajo hitro in enostavno shranjevanje kolesa.

Da bi v stanovanju uredili prostor za kolo, potrebujemo večjo omaro. Nato izberemo sistem za obešanje, na primer tak, ki omogoča pritrditev vrvic ali palic na notranjo stran omare za obešanje kolesa. Pritrdimo raztegljive palice ali obešalne sisteme na zgornji del omare, da bomo lahko kolo obesili visoko. To omogoči, da izkoristimo prostor od tal do stropa brez potrebe po vrtanju v stene. Kolo lahko skrijemo tudi za zaveso, pritrjeno na steno ali strop.