Kam spadata: štiri vrste ljubezenskih parov

Ljubezenski odnosi, v katerih partnerja težko prepoznavata in izražata občutke, pogosto postanejo problematični. Zato se je pomembno naučiti soočati se z močnimi čustvi, kot sta strah in jeza, ter jih znati izraziti. To lahko vodi bodisi k izboljšanju odnosa bodisi k razhodu. Žal je razhod včasih neizogiben, saj lahko odnosi, prežeti z negativnimi čustvi, med drugim vplivajo na razvoj različnih zdravstvenih težav: od psihičnih, kot sta depresija in tesnoba, do telesnih bolezni. Glede na to, kako se dva v zvezi soočata z občutki in kakšna je njuna prihodnost, pa obstajajo štiri vrste parov.

Par, ki se prepira, in vedno znova pobota

Več kot 60 odstotkov posameznikov je že izkusilo razmerje, v katerem sta se dva večkrat razšla in se nato pobotala. Strokovnjaki poudarjajo, da je pri takšnih parih glavna težava pomanjkanje odkrite komunikacije. Zveza, ki temelji na tovrstnem vzorcu, je pogosto nezdrava tako za odnos kot za vanj vključena partnerja. Obstajata dve vrsti takšnih razmerij. Pri prvih dva v času ločenosti razmišljata o razlogih za razhod in poskušata najti rešitve za težave, ki so ju pripeljale do te točke. Pri drugi se vzorec razhajanja in ponovnega združevanja ponavlja v krogu, ki ga vrtijo iste napake. Partnerja, polna negotovosti in nezadovoljstva, pustita, da se stvari odvijajo same od sebe, ter upata na najboljše. V takšnem primeru se zveza na določeni točki praviloma konča.

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Par, ki se nikoli ne bo razšel

Vsakdo pozna vsaj en par, katerega razhod bi povzročil šok, nejevero in celo žalost. Nekateri se v široki množici preprosto najdejo. Iz ljubezni ustvarijo edinstven svet sreče ter postanejo vzor in ideal, h kateremu stremimo, medtem ko si tudi sami želimo najti sorodno dušo. To so ljubezenske zgodbe z zgodovino in dušo, polne vzponov in padcev ter let, ki si sledijo. Partnerja skupaj odraščata, se spreminjata in starata in nekaj pomirjujočega je v spoznanju, da obstajajo pari, ki vsem življenjskim težavam navkljub ostajajo skupaj.

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Par z omejenim rokom trajanja

Sreča, zgrajena na nesreči nekoga drugega, nova zveza, ki nastane na ruševinah prejšnje, ali odnos, ki temelji na majavih temeljih, ima le malo možnosti za uspeh in srečen konec. Včasih preprosto ni usojeno, da bi se vse izšlo po načrtih. Spet drugič se pravi srečajo ob napačnem času, ko so bolečina, rane in tudi lepi spomini na prejšnjo ljubezen še vedno sveži. Kljub vsemu se pogumno upirajo pričakovanjem in dokazujejo, da so tudi navidezno nemogoče ljubezenske zgodbe lahko uspešne. Njvečkrat niso.

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Par, za katerega vsi navijamo

Obstajajo ljubezenske zgodbe, v katere želimo verjeti, ker so kot iz filma: romantične, z zaljubljenima in srečnima glavnima junakoma, ki se srčno ljubita. On je popoln kavalir, ki skrbi za vse njene potrebe, ona pa je nežna, a neustrašna ženska, ki zaupa njuni ljubezni. Pri takšni zgodbi je konec še posebej pomemben, saj ovrže pomisleke vseh skeptikov, ki ob skoraj vsakem prizoru iz romantičnih filmov zavijajo z očimi, se norčujejo iz zgodbe in likov ter vseh, ki verjamemo v pravljice. To je naša ljubezenska zgodba iz resničnega življenja, za katero z vsem srcem navijamo, da bi uspela. Želimo si namreč potrditve, da lahko tudi sami doživimo svoj srečni konec.