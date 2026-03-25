Kamnita dekoracija je lahko z nekaj domišljije čudovita

Če ste med tistimi, ki na počitnicah ali izletih za spomin radi naberejo kamne lepih barv in oblik, jih imate doma najbrž že lepo zalogo. Namesto da postanejo lovilci prahu, jih lahko uporabimo za dekoracijo tal ali sten ali pa z njimi nadomestimo nekatere uporabne predmete. Z malo domišljije jih lahko spremenimo v lepe in uporabne predmete, tudi za mizo. Kamenčki sami niso primerni za neposreden stik s hrano, ker so porozni in lahko zadržujejo bakterije. Lahko pa jih uporabimo kot dekorativni krožnik ali podlago. Iz njih lahko na primer naredimo podstavek za serviranje ali pladenj, lahko so le okvir. Zelo enostavno lahko naredimo podstavke za kozarce. Lahko jih uporabimo tudi za okrasne sklede ali svečnike. Kamenčke lepimo okoli steklenega kozarca ali posode in dobimo naraven, topel videz, ki lepo razprši svetlobo. Podobno lahko naredimo okvir za ogledalo ali sliko, pri čemer kamenčki ustvarijo zanimivo teksturo.

Za izdelavo tal iz morskih kamenčkov potrebujemo trdno podlago, material, s katerim kamenčke pritrdimo, in material, s katerim nato zapolnimo praznine med njimi. Podlaga je lahko beton, estrih, stare ploščice ali druga ravna in stabilna površina. Biti mora čista, suha in ravna. Kamenčke pred uporabo temeljito operemo, da odstranimo sol, pesek in vso umazanijo. Nato jih dobro posušimo. Pri izbiri moramo paziti, da so si po velikosti in višini čim bolj podobni. Razporedimo jih v želeni vzorec in šele nato začnemo lepiti. Najpogosteje uporabimo fleksibilno lepilo za ploščice oziroma keramiko. Z gladilko ga nanašamo na manjše površine, ne na celotna tla naenkrat. Nato kamenčke sproti polagamo vanj in vsakega posebej rahlo vtisnemo. Ko so vsi nalepljeni, moramo počakati, da se lepilo popolnoma posuši. To običajno pomeni vsaj 24 ur, še bolje 48, odvisno od prostora in materiala. Sledi fugiranje. Če izberemo klasično rešitev, uporabimo fugirno maso za ploščice, ki zapolni reže med kamenčki, prepreči nabiranje umazanije in poskrbi, da se površina ne razrahlja. Nanašamo jo z gumijasto gladilko ali podobnim orodjem, presežek pa obrišemo z vlažno gobo.

Druga možnost je epoksi smola. To je bolj sodobna in bolj gladka rešitev, ki jo pogosto izberejo tam, kjer želimo bolj enostavno čiščenje in večjo odpornost proti vlagi. Delo z njo je nekoliko zahtevnejše, zato ni vedno prva izbira za začetnike. Na koncu lahko nanesemo še zaščitni premaz ali impregnacijo, zlasti če gre za tla v kopalnici ali kuhinji. Tako bomo kamenčke lažje čistili, manj bodo dovzetni za madeže in celotna površina bo trajnejša. Na steno je kamenčke precej laže pritrditi, postopek pa je enak.

Kamenčke lahko kombiniramo s keramiko. FOTO: User9236883_407/Getty Images

Lahko so čudovit okras. FOTO: Mellangatang/Getty Images