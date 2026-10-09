Karma ni kozmični sodnik, ki sedi nad nami in deli kazni

Ko smo soočeni z dejanji drugih, ki se nam zdijo nepojmljivo kruta, se pogosto vprašamo isto: kako je mogoče, da nekateri ljudje povzročijo toliko trpljenja, a kljub temu dolgo živijo brez očitne kazni? Prav tu se rodi potreba po veri, da obstaja še neki višji red. Da nič ne izgine brez posledic. Da človeka, če že ne tukaj, nekje vendarle doseže karma.

Toda karma v večini vzhodnjaških tradicij ni kozmični sodnik, ki sedi nad nami in deli kazni. Bolj jo razumemo kot zakon vzroka in posledice. Naša dejanja, misli in odločitve naj bi puščali posledice, ki jih nosimo s seboj in iz katerih se učimo. V hinduizmu, budizmu in džainizmu je karma povezana tudi s ciklusom ponovnih rojstev, iz katerega naj bi se človek z duhovnim razvojem postopoma osvobodil. Zanimiva je tudi ideja, da storilec nekega dne na globlji ravni izkusi drugo stran svojega dejanja. Ne kot maščevanje, ampak kot prisilo k razumevanju posledic, ki jih je povzročil drugim. Takšne razlage najdemo predvsem ob regresijah in 'pogodbah duš'. V budizmu je zlo pogosto povezano z nevednostjo, jezo, egom in izgubo sočutja. Morda je najbolj zanimivo, da večina velikih duhovnih tradicij zla ne razlaga kot demona, ki bi človeka prevzel od zunaj. Govorijo o nevednosti, pohlepu, egoizmu, sovraštvu in nezavedanju. Zlo je tako lahko nekaj veliko bolj človeškega, kot bi si želeli priznati.

Zato duhovna razlaga nikoli ne sme pomeniti, da si je žrtev svoje trpljenje 'izbrala' ali si ga zaslužila. Odgovornost ostaja na storilcu. Morda je zato najbolj prizemljena oblika karme naša odgovornost tukaj in zdaj: da zaščitimo ranljive, ustavimo tiste, ki škodujejo drugim, in žrtvam vrnemo glas. Če obstaja še kakšna višja pravičnost, je to vprašanje vere. Človeška pravičnost pa ostaja naša naloga.