Katera očala kupiti to jesen

Letošnja jesen prinaša zanimiv preobrat v svetu očal. Če so zadnja leta zaznamovali predvsem minimalizem, neopazni okvirji in estetika tihega luksuza, se moda zdaj obrača k bolj izrazitim oblikam, bogatejšim barvam in dodatkom, ki postanejo osrednji del videza. Očala niso več zgolj pripomoček za boljši vid ali zaščito pred soncem, temveč vse pomembnejši modni element.

Eden najbolj opaznih trendov jeseni so veliki, samozavestni okvirji. T. i. oversize modeli ostajajo priljubljeni, vendar dobivajo bolj strukturirane in arhitekturne oblike. Velika očala lahko obrazu dodajo značaj in postanejo osrednja točka celotnega stylinga. Podoben vpliv imajo velika sončna očala, pri katerih so opazni futuristični modeli oziroma zaviti okvirji. Ti se pojavljajo tudi med ključnimi modnimi dodatki sezone.

Jesen je sezona kontrastov. FOTO: Daniel Day/Getty Images

Prefinjeni odtenki

Na drugi strani ostaja močan retro navdih: mačje oblike, ovalni okvirji in silhuete, ki spominjajo na modo 60., 70. in 90. let, dobivajo sodobnejšo interpretacijo. Namesto popolne kopije preteklosti so novi modeli nekoliko bolj prečiščeni, lahkotni in prilagojeni današnjemu načinu življenja. Vintage estetika tako deluje sveže in sodobno.

Vintage estetika deluje sveže in sodobno. FOTO: Siri Stafford/Getty Images

Veliko pozornosti bodo pritegnile barve. Klasična črna ostaja nepogrešljiva, družbo ji delajo globoki in prefinjeni odtenki, kot so barva slive, temno zelena, polnočno modra, skrilasto siva in kovinsko siva. Ti odtenki se odlično ujemajo z jesensko garderobo in omogočajo nekoliko bolj izrazit videz brez kričečih barv. Poseben trend so prozorni in večplastni materiali. Prosojni okvirji so še vedno aktualni, vendar se njihova estetika razvija: namesto povsem brezbarvnega videza se pojavljajo subtilni barvni prelivi, različne globine materiala in tridimenzionalni učinki. Očala tako dobivajo značaj nakita, še posebno pri modelih z zanimivimi detajli na ročkah ali kovinskimi poudarki.

Sezona kontrastov

Hkrati se vračajo tanki kovinski okvirji, nasprotje velikim modelom, namenjeni tistim, ki želijo bolj diskreten, eleganten videz. Tanke linije, lahki materiali in minimalistične geometrijske oblike dokazujejo, da letošnja jesen ne narekuje enega samega sloga. V ospredju je predvsem individualnost.

Jesen je sezona kontrastov. Na eni strani stojijo velika, dramatična in retro navdihnjena očala, na drugi lahkotni kovinski okvirji in minimalistični modeli. Skupna točka vseh trendov je želja po osebnem izrazu. Najbolj modna očala niso nujno tista, ki najbolj sledijo pravilom, temveč tista, ki se najbolje ujemajo z osebnostjo, obrazom in načinom oblačenja posameznika.

Še vedno so trendovska velika, dramatična in retro navdihnjena očala. FOTO: Phamai Techaphan/Getty Images

Pri izbiri jesenskih očal zato ni treba slediti enemu samemu trendu. Izrazit okvir lahko popestri preprost plašč in džins, medtem ko lahko minimalistična kovinska očala uravnotežijo bolj barvita ali vzorčasta oblačila. Prav v tem je čar sezone – očala postajajo način izražanja osebnega sloga, ne le modni dodatek.