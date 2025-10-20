Kdaj je idealen čas za seks

Seks je pomemben vidik odnosov in zdravja, pogosto pa se postavlja vprašanje, kdaj je pravzaprav najboljši čas za intimna doživetja.

Čeprav ni univerzalnega idealnega časa, ki bi ustrezal vsem, so raziskave pokazale zanimive vzorce v spolni želji in pripravljenosti moških ter žensk.

Idealni čas za akcijo se razlikuje od para do para in je odvisen od številnih dejavnikov.

FOTO: Gettyimages

Kakšno vlogo ima čas za oba spola?

Pari bi morali eksperimentirati z različnimi deli dneva in ugotoviti, kaj jim najbolj ustreza. Nekateri imajo raje jutranjo, drugi večerno intimo. Najpomembnejše je najti ritem, ki ustreza življenjskemu slogu in potrebam obeh partnerjev.

Spolna želja in pripravljenost se lahko iz dneva v dan spreminjata, odvisno od stresa, utrujenosti, zdravja in čustvenega stanja. Zato sta prilagodljivost in razumevanje ključna za zdrav in zadovoljujoč spolni odnos.

Moški imajo raje jutranji seks

Raziskave kažejo, da so moški najbolj pripravljeni na seks v zgodnjih jutranjih urah, običajno med 6. in 9. uro. Razlog je visok nivo testosterona, glavnega moškega spolnega hormona, ki takrat doseže vrhunec. Višja raven testosterona je povezana z večjo spolno željo.

Ženske pogosto niso usklajene s tem ritmom. Mnoge se zjutraj počutijo utrujene in niso razpoložene, zlasti če niso jutranji tipi. Jutranji seks je zanje lahko bolj obveza kot užitek.

FOTO: Gettyimages

Opoldne: najmanj primeren čas za oba spola

Sredina dneva (12. do 14. ura) velja za najslabši čas za seks. Ljudje so pogosto zaposleni z delom in vsakodnevnimi opravili, energija je po kosilu nizka, spolni hormoni niso na vrhuncu.

Poleg tega večina takrat nima dovolj zasebnosti ali možnosti za spolni odnos. Opoldanski seks je redko idealen, razen morda med koncem tedna ali pri parih, ki delajo od doma.

FOTO: Gettyimages

Popoldne: ženske postanejo bolj zagrete

S spolno željo žensk je največkrat tako, da se čez dan povečuje. Raziskave kažejo, da se njihov libido pogosto dvigne v poznih popoldanskih urah, med 15. in 18. uro. To je povezano z rahlim porastom estrogena in testosterona.

Pri moških se v tem času spolna želja običajno rahlo zmanjša v primerjavi z jutrom, a so, če se ponudi priložnost, še vedno pripravljeni na intimnost. Pozno popoldne je zato lahko, če se urnika ujemata, dober kompromis.

Večer: idealen čas za pare

Večerni čas, zlasti med 20. in 22. uro, večina parov dojema kot najprimernejši čas za vroče objeme. Razlogi za to so:

Dnevne obveznosti so zaključene in je več časa za sprostitev.

Stres se proti koncu dneva zmanjša.

Ravni hormonov se pri obeh spolih uravnovesijo.

V večernem času je več zasebnosti in možnosti za intimnost.

Mnoge ženske dosegajo vrhunec spolne želje prav v tem času. Čeprav raven hormonov pri moških ni tako idealna kot zjutraj, so še vedno zelo zainteresirani za seks.

FOTO: Gettyimages

Noč: pogosto slab čas

Pozni nočni in zgodnji jutranji čas, med polnočjo in 6. uro zjutraj, sta pogosto z vidika spolnosti problematična. Ljudje so običajno preutrujeni in želijo samo spati. Vendar pa nekateri pari, če se zbudijo, uživajo v spontanem nočnem seksu.

Zanimivo je, da nekatere študije kažejo, da lahko ženske v tem času doživijo intenzivnejše orgazme. Na drugi strani je erektilna funkcija pri moških ponoči pogosto šibkejša.

Kdaj moški niso razpoloženi za seks?

Čeprav imajo moški običajno čez dan bolj stabilno spolno željo kot ženske, obstajajo trenutki, ko so manj zagreti za spolni odnos: