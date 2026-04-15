SMISELNO JE POČAKATI

Kdaj je po rojstvu otroka primeren čas za prenovo?

Z menjavo pohištva in obnavljanjem stanovanja je smiselno počakati, da otrok dopolni določeno starost.
Čečkanju po stenah se izognemo z namenskim kotičkom za ustvarjanje. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Po vstopu v šolo bo otrok potreboval pisalno mizo. FOTO: Asife/Getty Images

Dokler vsaj malo ne dozorijo, obsežno preopremljanje nima smisla. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

A. J.
 15. 4. 2026 | 16:17
3:55
V prvih letih otrokovega življenja, približno do tretjega leta starosti, stanovanje praviloma najbolj trpi. Otroci v tem obdobju raziskujejo prostor, prijemajo, mečejo, polivajo in udarjajo ob različne površine. Najpogosteje so zato poškodovane stene, robovi pohištva, sedežne garniture in talne obloge. V tem času se običajno ne splača kupovati dražjih in občutljivih kosov pohištva, saj jih lahko zelo hitro poškodujejo. Bolj smiselna izbira so trpežni materiali, pralne stenske barve in zaščitene površine, ki jih je mogoče enostavno čistiti. Dobro se obnesejo tudi snemljive in pralne prevleke ter materiali, na katerih se madeži in praske manj poznajo. V tem obdobju je pogosto pametno iz prostora umakniti občutljive dekorativne predmete in manjše kose pohištva, ki bi jih otroci lahko poškodovali ali podrli. Stanovanje je v teh letih lažje prilagoditi otroku kot nenehno popravljati posledice otroške radovednosti.

Ko je otrok star med 4 in 7 leti, zamenjamo bolj obrabljene preproge, manjše kose pohištva in uredimo kotiček za ustvarjanje.

Med četrtim in sedmim letom starosti nastopi obdobje, ko otroci veliko ustvarjajo. Rišejo, lepijo, izrezujejo in pogosto puščajo sledi tudi tam, kjer jih starši ne bi želeli. V tem obdobju se na stenah in pohištvu pogosto pojavijo nalepke, sledi flomastrov, praske in druge manjše poškodbe. Takrat je običajno primeren čas za prvo resnejšo osvežitev stanovanja. Pogosto zadostuje novo pleskanje sten, menjava bolj obrabljenih preprog ali zamenjava manjših kosov pohištva, ki so bili v prvih letih najbolj na udaru. Koristno je, da ima otrok v tem obdobju jasno določen kotiček za ustvarjanje. Ena stena, tabla ali večja delovna površina lahko bistveno zmanjša verjetnost, da bodo risbe in nalepke po vsem stanovanju. Pogosto se izkaže, da je bolje ustvarjalnost usmeriti kot pozneje odpravljati škodo.

Najstništvo čas za večjo prenovo

Po osmem letu starosti otroci navadno postanejo nekoliko bolj previdni, zato je naključnih poškodb manj. Stanovanje se v tem obdobju laže postopoma prilagaja bolj trajni ureditvi. Takrat postane smiselna menjava otroške postelje, omare ali pisalne mize, saj otrok potrebuje bolj funkcionalen in kakovosten prostor za šolo in vsakodnevne dejavnosti. To je tudi obdobje, ko se pogosto pokaže prednost pohištva, ki ga je mogoče prilagajati in uporabljati več let. Kljub temu marsikdo še vedno nekoliko počaka z nakupom dražjega pohištva za skupne prostore, saj popolna brezskrbnost pri ravnanju s pohištvom v teh letih še ni samoumevna. Pri morebitnih poškodbah se pogosto bolj kot hitra menjava izplača sprotno vzdrževanje, saj je marsikaj mogoče popraviti, osvežiti ali zaščititi.

Novo sedežno garnituro, kakovostno pohištvo, trajnejše talne obloge kupimo po otrokovem dopolnjenem 13. letu starosti.

Ko otrok vstopi v najstniška leta, se praviloma pokaže najboljši trenutek za večje prenove in zamenjave. Takrat je običajno smiselno razmisliti o novi sedežni garnituri, kakovostnejšem pohištvu, trajnejših talnih oblogah in celovitejši osvežitvi stanovanja. V tem obdobju je tveganje za poškodbe zaradi igre, ustvarjanja in nepazljivosti praviloma manjše, zato se naložba v kakovostnejšo opremo bolj splača. Hkrati je to primeren čas, da otroke oziroma mladostnike bolj vključimo v skrb za dom. Sodelovanje pri pospravljanju, čiščenju in skrbi za lastni prostor ne prispeva le k bolj urejenemu stanovanju, temveč tudi k večji odgovornosti do opreme in skupnega bivalnega okolja.

