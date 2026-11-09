Kdaj je »samo« zaprtje in kdaj nujno k zdravniku

Zaprtje je ena najpogostejših prebavnih težav, ki doleti tako odrasle kot otroke. Pojavlja se v vseh starostnih obdobjih, pogostost pa se razlikuje glede na starost, prehranske navade, življenjski slog in zdravstveno stanje. Po nekaterih podatkih se zaprtje pojavlja pri približno tretjini odrasle populacije, približno četrtina otrok, ki obiščejo gastroenterologa, ima težave z odvajanjem blata.

»Vsako zaprtje še ni razlog za preplah, kljub temu pa je lahko simptom različnih bolezni,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. spec. farm., predsednica Lekarniške zbornice. »Predvsem je povezano z neprijetnimi občutki. Obisk zdravnika priporočam, kadar se očitno spremenijo količina blata, pogostost iztrebljanja in lastnosti blata med iztrebljanjem. Zdravnika morate obiskati tudi, če opazite kri v blatu, kadar zaprtje spremlja občutek nepopolnega praznjenja črevesa ali bolečina v trebuhu. Poleg tega se moramo z zdravnikom posvetovati tudi, če zaprtje spremljajo izguba apetita, hujšanje, bruhanje in slabost ter če traja več dni.«

Vzroki so lahko tudi motnje v delovanju črevesja.

Ključne vlaknine

Zaprtje je lahko kratkotrajna in nenevarna težava, čeprav ni nujno, da človek odvaja blato vsak dan. »Pri odraslih velja, da je normalna pogostost odvajanja blata lahko od trikrat na dan do trikrat na teden. Če posameznik odvaja blato vsak drugi dan, pri tem nima bolečin, se ne napenja pretirano ter je blato normalne konsistence, to še ne pomeni zaprtja. O zaprtju praviloma govorimo, kadar je odvajanje redkejše od trikrat na teden, zlasti če ga spremljajo trdo blato, napenjanje ali občutek nepopolne izpraznitve črevesja,« nadaljuje sogovornica in pojasnjuje, da so za težave največkrat krivi prehrana s premalo vlaknin in balastnih snovi, pomanjkanje tekočine, zadrževanje blata, sprememba okolja, telesna neaktivnost in stres. »Ne smemo pa pozabiti, da so vzroki zaprtja lahko tudi motnje v delovanju črevesja, sindrom razdražljivega črevesja, kronične vnetne črevesne bolezni, vnetje črevesnih mešičkov, hemoroidi, okvare živčevja, tumorji v črevesu ali danki itn.«

Zaprtje je največkrat nenevarna težava, ki povzroča predvsem nelagodje.

Za redno prebavo najbolje poskrbimo sami, tako da uživamo hrano, bogato z vlakninami in balastnimi snovmi, in pijemo dovolj tekočine, poleg vode tudi mineralno vodo, ki vsebuje magnezij, ter nesladkane sadne in zelenjavne sokove. »Priporočam uživanje suhega in svežega sadja, kot so slive, fige, marelice, kaki, zelene listnate zelenjave, to so solata, zelje, brstični ohrovt, in drugih vrst zelenjave, kot so repa, česen, čebula, šparglji, korenje ter polnozrnata žita. Jemo večkrat na dan v manjših obrokih in dobro prežvečimo. Izogibamo se pretiranemu uživanju živil iz bele moke, rižu, mesu, slaščicam, slanemu pecivu in čokoladi,« svetuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije ter sklene: »Akutne težave lahko odpravimo sami, s pomočjo ustrezne prehrane in zdravil ter prehranskih dopolnil za odvajanje. Kadar smo dlje zaprti in sami ne moremo uravnati prebave, ob nenadnem zaprtju ali če imamo po iztrebljanju občutek nepopolne izpraznjenosti, lahko zdravnik z diagnostičnimi postopki ugotovi vzrok, ki se morda skriva v bolezni. Obisk zdravnika je nujen, če opazimo kri v blatu ali če zaprtje spremljajo druge zdravstvene težave!«