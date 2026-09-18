Kdaj je smiselno obnoviti lamelni parket in kdaj ga ni

Če smo kdaj živeli v starejši stavbi, smo skoraj zagotovo naleteli na lamelni parket, ki je sestavljen iz drobnih lesenih deščic v značilnem mozaiku in je bil desetletja ena najpogostejših talnih oblog. Danes je zaščitni znak starejših stanovanj, ob prenovah pa se vedno znova pojavlja vprašanje: ga obnoviti ali zamenjati?

Prav to je zanimalo že mnoge lastnike stanovanj, ki so sprva razmišljali o zamenjavi, pa jim je marsikdo svetoval, naj tega nikar ne storijo, saj naj bi bil kakovostnejši od laminata. Svetovali so jim brušenje in ponovno lakiranje, nekateri so na podlagi lastnih izkušenj pripovedovali, da so 40 let star parket pobrusili in premazali s polmat lakom na vodni osnovi. Rezultat jih je navdušil, navdušujoč je bil predvsem občutek naravnega in toplega lesa pod nogami.

Pogost nasvet je, naj parket ostane čim svetlejši. Svetla in matirana površina lahko namreč spremeni videz starega mozaika ter ga približa sodobnejšim trendom in interierjem.

Lamelni parket je sestavljen iz lesenih deščic v značilnem mozaiku in je bil desetletja ena najpogostejših talnih oblog. FOTO: Aitor Diago/Getty Images

Vsi pa le niso bili navdušeni. Nekateri opozarjajo, da je lamelni parket precej tanjši od klasičnega masivnega, zato ga ne moremo brusiti v nedogled. Nekateri, ki so starega odstranili, so ugotovili, da je bila njegova debelina pravzaprav le nekaj milimetrov. Drugim parket, ki je imel za seboj že več obnov, ni bil všeč in so čez njega položili laminat in bili z rezultatom bistveno bolj zadovoljni. Za del ljudi je težava preprosto videz, stari mozaik se po njihovem mnenju ni več ujemal s sodobnim pohištvom in slogom v stanovanju.

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Velika prednost lesenega parketa je, da ga, četudi izgubi prvotni sijaj, ni treba takoj zavreči. Če je dovolj ohranjen in debel, ga je mogoče pobrusiti ter na novo zaščititi z lakom ali oljem. Pri lamelnem parketu je število takšnih obnov omejeno, zato strokovnjaki priporočajo, da pred končno odločitvijo tla pregleda izkušen parketar. Ta bo ocenil, ali je materiala še zmeraj dovolj za brušenje in ali so lamele dobro pritrjene. Če je parket primeren za obnovo, se z brušenjem odstranijo stari lak, praske in manjše poškodbe. Nato ga je mogoče ponovno lakirati ali naoljiti. Danes so priljubljeni predvsem mat in polmat laki, saj dajejo lesu bolj naraven videz in manj poudarjajo praske.

Parket je še vedno izjemno priljubljena talna obloga. FOTO: Javier Rueda/Getty Images

Laminat ima na drugi strani nekaj očitnih prednosti. Praviloma je cenejši, hitro se polaga in pogosto ne zahteva lepljenja. Je privlačna izbira pri hitri in cenovno ugodnejši prenovi.

Pri življenjski dobi in možnostih popravil ima prednost pravi les. Dobro vzdrževan parket lahko zdrži več desetletij, življenjska doba laminata pa je običajno krajša.

Za talno ogrevanje sta lahko primerna oba, če je podlaga pravilno pripravljena. Niti pri vlagi ni jasnega zmagovalca, dolgotrajna izpostavljenost vodi lahko poškoduje tako laminat kot les.

Veliko odloča tudi videz. Današnji laminati lahko zelo prepričljivo posnemajo les, kamen ali beton, a kaj ko ima obnovljen stari parket svojo naravno strukturo, sledi časa in značaj, ki ga umetna talna obloga le stežka posnema.

To pa ne pomeni, da je treba stari parket reševati za vsako ceno. Če je močno poškodovan, pretanek za brušenje, se na večjih površinah odleplja ali nam preprosto ni všeč, je zamenjava smiselna.