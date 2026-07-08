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NI VEDNO DOBRO

Kdaj prijaznost postane škodljiva

Prijaznost je lepa lastnost, vendar obstaja pomembna razlika med iskreno dobroto in nenehnim ugajanjem drugim.
FOTO: Solovyova/Gettyimeges

FOTO: Solovyova/Gettyimeges

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

FOTO: Solovyova/Gettyimeges
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Halfpoint/Gettyimages
M. Fl.
 8. 7. 2026 | 19:44
5:13
A+A-

Če svoje potrebe, da bi si pridobili odobravanje okolice, nenehno postavljate na zadnje mesto, lahko to sčasoma resno vpliva na vaše duševno zdravje, samospoštovanje in odnose.

Kdaj prijaznost postane škodljiva?

Ugajanje drugim presega običajno vljudnost. Gre za vedenjski vzorec, pri katerem nekdo predvsem zato, da bi se izognil neodobravanju, konfliktom ali zavrnitvi prilagaja svoje besede, odločitve in ravnanja. Terapevtka Erika Myers pojasnjuje, da je ugajanje spreminjanje besed ali vedenja zaradi čustev oziroma odziva druge osebe. To pomeni, da pomoč ne izvira iz iskrene želje pomagati, temveč predvsem iz strahu pred negativnim odzivom. Prava prijaznost nima skritega motiva in ni pogojena s pričakovanjem pohvale ali sprejetosti. Pri kroničnem ugajanju pa gre pogosto za nekakšno izmenjavo: posameznik vlaga čas, energijo in pomoč v upanju, da bo zato bolj sprejet ali cenjen.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Znaki, da ste morda ujeti v ta vzorec

Če se prepoznate v več spodnjih trditvah, je mogoče, da pogosto v svojo škodo ugajate drugim:

  • Tudi ko ste že preobremenjeni, težko rečete ne.
  • Čeprav se v resnici ne strinjate, skoraj vedno privolite.
  • Za vsako ceno se izogibate konfliktom.
  • Pogosto se opravičujete tudi za stvari, za katere niste odgovorni.
  • Vaše samospoštovanje je močno odvisno od mnenja drugih.
  • Večino časa namenjate izpolnjevanju tujih želja, medtem ko lastne potrebe ostajajo v ozadju.

Posledica so izčrpanost, pomanjkanje prostega časa in občutek, da živite predvsem za druge.

Zakaj nekateri vedno ugajajo drugim?

Strokovnjaki menijo, da korenine takšnega vedenja neredko segajo v otroštvo. Psiholog Toru Sato z Univerze Shippensburg ugajanje povezuje z osebnostno značilnostjo, imenovano sociotropija. Gre za močno potrebo po odobravanju in sprejetosti ter prepričanje, da je lastna vrednost odvisna predvsem od odnosov z drugimi.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages
FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Takšne osebe verjamejo, da morajo biti vedno koristne, prijazne in ustrežljive, saj le tako zaslužijo ljubezen in spoštovanje. Po besedah profesorja Sata tisti, ki za vsako ceno želijo ugajati, svojih potreb ne zanemarjajo zaradi nesebičnosti, temveč zato, ker želijo izboljšati občutek lastne vrednosti. Njihova samozavest je namreč odvisna od zunanje potrditve. Takšno razmišljanje največkrat izvira iz zgodnjih življenjskih izkušenj, ko je bila ljubezen pogojena z uspešnostjo, pridnostjo ali ustreznim vedenjem.

Paradoks: ugajanje lahko škodi tudi odnosom

Čeprav takšne osebe pogosto ugajajo drugim zato, da bi ohranile mir in dobre odnose, je učinek velikokrat ravno nasproten. Dolgotrajno zanemarjanje lastnih želja povzroča kopičenje nezadovoljstva, stresa in zamer. Sčasoma lahko začnete, zlasti če vaš trud ostane neopažen ali ni vzajemen, gojiti zamero do tistih, ki jim ves čas pomagate. Socialna psihologinja Mariko Visserman z Univerze Sussex poudarja, da pri žrtvovanju v partnerskih odnosih ni najpomembnejša velikost žrtve, temveč razlog zanjo.

Če nekaj storite zato, ker vam je za partnerja iskreno mar, to odnos okrepi. Če pa popuščate zgolj zato, da bi se izognili prepiru, občutku krivde ali iz strahu pred zavrnitvijo, takšno vedenje dolgoročno škodi obema. Zanimivo je, da se tudi oseba, ki ji nenehno ustrežemo, začne počutiti neprijetno. Namesto hvaležnosti občuti pritisk, dolžnost ali celo krivdo, ker ne more enako vračati uslug. To poruši ravnovesje v odnosu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kako se naučiti postaviti zdrave meje?

Sprememba dolgoletnih vedenjskih vzorcev zahteva čas, vendar je povsem mogoča. Prvi korak je prepoznavanje situaciji, v katerih samodejno začnete ugajati drugim. Naslednji pomemben korak je postavljanje zdravih meja. Naučiti se reči ne brez občutka krivde ni sebičnost, temveč pomemben del skrbi zase. S tem zaščitite svoj čas, energijo in duševno zdravje.

Pri tem lahko pomaga tudi kognitivno-vedenjska terapija, ki posameznika uči prepoznavati škodljive miselne vzorce, kot sta:

  • Razmišljanje po načelu vse ali nič (Če ne bom vedno na voljo, me ne bodo imeli radi.)
  • Branje misli (Če zavrnem prošnjo, bodo mislili, da sem slaba oseba.)

Strokovnjaki priporočajo tudi razvijanje asertivne komunikacije, torej sposobnosti jasno, spoštljivo in brez agresije izražati želje, potrebe in občutke. Najpomembnejše pa je spoznanje, da vaša vrednost ni odvisna od tega, koliko naredite za druge. Zdravi odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju, ne na nenehnem žrtvovanju ene strani.

FOTO: Shironosov/Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages

Če ugotovite, da je potreba po ugajanju povezana z globljimi stiskami, tesnobo ali preteklimi travmatičnimi izkušnjami, je pogovor s psihologom, ali psihoterapevtom lahko pomemben korak na poti do večje samozavesti in bolj uravnoteženih odnosov, navaja 24sata.hr.

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