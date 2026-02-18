Kia PV5: izredno zanimivi enoprostorec na elektriko

Ni prvi električni avtomobil tega tipa, pred njim je bil nared že ID. buzz, torej prostorski avtomobil na izključno električni osnovi. Vendar pa kia PV5 na tem področju dviga letvico. Še posebej ker je vozilo pripravljeno na posebni modularni osnovi, s katere vozi več modelskih izvedb, vsem pa je skupni imenovalec prostornost in prilagodljivost. Kia PV5 je dolga malce manj kot 4,7 metra, kar ji omogoča precejšnjo okretnost. Dizajn je neobičajen s svojevrstnimi lučmi, odbijačem iz treh delov in polnilnim vtičem v sredini maske. Na voljo sta osebna in izrazito tovorna različica. Nam se zdi bolj zanimiva prva, ki ima velike steklene površine, ob straneh par drsnih vrat, zadaj so prtljažna vrata dvižna. Veliko je odlagalnih površin. Notranjost je zelo plastična, kar se morda sliši ceneno, a ni tako, je predvsem zelo praktična. Velika ročaja na sprednjih stebričkih in še večji stranski ogledali kažejo, da je to vozilo, kjer »šminka« ni v ospredju. Kljub temu ima PV5 tudi v notranjosti zelo dober slog.

Osebna izvedenka omogoča konfiguracijo šestih ali sedmih sedežev.

Osebna izvedenka omogoča konfiguracijo šestih ali sedmih sedežev, pozneje bo na voljo različica, prilagojena za invalidske vozičke. Tovorna različica je v osnovi enake dolžine kot osebna, a sledita še daljša in višja izvedenka. Ponaša se z zelo nizkim nakladalnim dnom, v zadnjem prostoru ima dve vtičnici za polnjenje zunanjih porabnikov (moč 3,6 kW). PV5 je pripravljena na namenski električni platformi. Baterijski sklop v dnu ima zmogljivost 51 ali 71 kWh. Moč motorja, ki žene sprednji kolesni par, je 120 kW, doseg uradno znaša okrog 420, z manjšo baterijo okoli 300 km. V praksi vsaj pozimi še kar nekaj manj. S časom bodo uvedli še najmanjšo baterijo s 43 kWh; ta bo imela v nasprotju z uvodnimi, ki imata katodo NMC (nikelj-kobaltov oksid), katodo LFP (litij-železov fosfat). Polni se lahko z največjo močjo 150 kW, seveda na enosmernem toku, z izmeničnim pa z 11 ali 22 kW.

Potniška kia PV5 stane z manjšo baterijo od 42 do 45 tisoč evrov.

Medtem ko je pri PV5 še največ pomislekov glede dosega, pa je vožnja presenetljivo udobna; malce spominja na kombi, a ne preveč. Vzmetenje je zelo dobro. Potniška kia PV5 stane z manjšo baterijo od 42 do 45 tisoč evrov, z večjo 45–50 tisoč; tovorna je nekaj tisočakov cenejša. Kot je dejal Tomaž Mikulan, direktor prodaje Kie za regijo Slovenije in Hrvaške, so prva ciljna skupina manjši obrtniki, druga pa fizične osebe, ki bi imeli velikega enoprostorca, saj takih modelov s klasičnim pogonom ni več. Za Slovenijo imajo za letos načrtovanih 70 vozil. Najprej so računali na kargo izvedbo, zdaj pa se zdi, da bo več zanimanja za osebno. Vozilo izdelujejo v posebnem obratu Evo v Južni Koreji, kjer je tudi center za predelave. Letna zmogljivost je 250 tisoč vozil, večina je namenjena Evropi. V obdobju 2027–2030 bosta sledila še večja modela PV7 in PV9.

Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj

Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj

Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj

Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj