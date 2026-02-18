  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILIZEM

Kia PV5: izredno zanimivi enoprostorec na elektriko

Medtem ko je pri PV5 še največ pomislekov glede dosega, pa je vožnja presenetljivo udobna.
Kia PV5 je prvi model s posebne platforme za lahka gospodarska vozila z električnim pogonom. Foto: Gašper Boncelj

Kia PV5 je prvi model s posebne platforme za lahka gospodarska vozila z električnim pogonom. Foto: Gašper Boncelj

Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj

Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj

Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj

Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj

Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj

Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj

Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj

Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj

Prtljažnik res ni majhen ... Foto: Gašper Boncelj

Prtljažnik res ni majhen ... Foto: Gašper Boncelj

Kia PV5 je prvi model s posebne platforme za lahka gospodarska vozila z električnim pogonom. Foto: Gašper Boncelj
Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj
Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj
Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj
Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj
Prtljažnik res ni majhen ... Foto: Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 18. 2. 2026 | 12:20
A+A-

Ni prvi električni avtomobil tega tipa, pred njim je bil nared že ID. buzz, torej prostorski avtomobil na izključno električni osnovi. Vendar pa kia PV5 na tem področju dviga letvico. Še posebej ker je vozilo pripravljeno na posebni modularni osnovi, s katere vozi več modelskih izvedb, vsem pa je skupni imenovalec prostornost in prilagodljivost. Kia PV5 je dolga malce manj kot 4,7 metra, kar ji omogoča precejšnjo okretnost. Dizajn je neobičajen s svojevrstnimi lučmi, odbijačem iz treh delov in polnilnim vtičem v sredini maske. Na voljo sta osebna in izrazito tovorna različica. Nam se zdi bolj zanimiva prva, ki ima velike steklene površine, ob straneh par drsnih vrat, zadaj so prtljažna vrata dvižna. Veliko je odlagalnih površin. Notranjost je zelo plastična, kar se morda sliši ceneno, a ni tako, je predvsem zelo praktična. Velika ročaja na sprednjih stebričkih in še večji stranski ogledali kažejo, da je to vozilo, kjer »šminka« ni v ospredju. Kljub temu ima PV5 tudi v notranjosti zelo dober slog.

Osebna izvedenka omogoča konfiguracijo šestih ali sedmih sedežev.

Osebna izvedenka omogoča konfiguracijo šestih ali sedmih sedežev, pozneje bo na voljo različica, prilagojena za invalidske vozičke. Tovorna različica je v osnovi enake dolžine kot osebna, a sledita še daljša in višja izvedenka. Ponaša se z zelo nizkim nakladalnim dnom, v zadnjem prostoru ima dve vtičnici za polnjenje zunanjih porabnikov (moč 3,6 kW). PV5 je pripravljena na namenski električni platformi. Baterijski sklop v dnu ima zmogljivost 51 ali 71 kWh. Moč motorja, ki žene sprednji kolesni par, je 120 kW, doseg uradno znaša okrog 420, z manjšo baterijo okoli 300 km. V praksi vsaj pozimi še kar nekaj manj. S časom bodo uvedli še najmanjšo baterijo s 43 kWh; ta bo imela v nasprotju z uvodnimi, ki imata katodo NMC (nikelj-kobaltov oksid), katodo LFP (litij-železov fosfat). Polni se lahko z največjo močjo 150 kW, seveda na enosmernem toku, z izmeničnim pa z 11 ali 22 kW.

Potniška kia PV5 stane z manjšo baterijo od 42 do 45 tisoč evrov.

Medtem ko je pri PV5 še največ pomislekov glede dosega, pa je vožnja presenetljivo udobna; malce spominja na kombi, a ne preveč. Vzmetenje je zelo dobro. Potniška kia PV5 stane z manjšo baterijo od 42 do 45 tisoč evrov, z večjo 45–50 tisoč; tovorna je nekaj tisočakov cenejša. Kot je dejal Tomaž Mikulan, direktor prodaje Kie za regijo Slovenije in Hrvaške, so prva ciljna skupina manjši obrtniki, druga pa fizične osebe, ki bi imeli velikega enoprostorca, saj takih modelov s klasičnim pogonom ni več. Za Slovenijo imajo za letos načrtovanih 70 vozil. Najprej so računali na kargo izvedbo, zdaj pa se zdi, da bo več zanimanja za osebno. Vozilo izdelujejo v posebnem obratu Evo v Južni Koreji, kjer je tudi center za predelave. Letna zmogljivost je 250 tisoč vozil, večina je namenjena Evropi. V obdobju 2027–2030 bosta sledila še večja modela PV7 in PV9.

Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj
Kia PV5 se upravlja enostavno. Foto: Gašper Boncelj

Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj
Značilna oblika vratnih kljuk Foto: Gašper Boncelj

Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj
Polnilni vtič je spredaj. Foto: Gašper Boncelj

Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj
Na cesti ga je nemogoče spregledati. Foto: Gašper Boncelj

Prtljažnik res ni majhen ... Foto: Gašper Boncelj
Prtljažnik res ni majhen ... Foto: Gašper Boncelj

Več iz teme

električni pogondružinski avtomobiliKiaenprostorcilahki dostavnik
ZADNJE NOVICE
14:13
Novice  |  Svet
LARRY

To je najslavnejši maček v Veliki Britaniji: doživel je že šest premierjev

Iz zavetišča je na Downing Street prišel pred 15 leti.
18. 2. 2026 | 14:13
14:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
CESTA JE BILA ZAPRTA

Zadeti voznik pri Kopru povzročil hudo nesrečo, ranjena tudi 6 in 8 let stara otroka

Voznik iz Kopra je brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj.
18. 2. 2026 | 14:04
13:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
PONOVNO SOJENJE

Alen grozil sosedom, zdaj ga bo pregledal psihiater

Alen Kovačević bo vnovič stopil pred sodnico, tokrat bodo morali na tehtnico dati tudi njegovo prištevnost.
Boštjan Celec18. 2. 2026 | 13:44
13:25
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

Celje v znamenju smeha

To nedeljo se bodo sklenile predstave v okviru 34. Dnevov komedije.
Mojca Marot18. 2. 2026 | 13:25
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKA ZABAVA

Razlog za praznovanje Beckhamovih: simboličen začetek nečesa novega

S prestižno zabavo so proslavili 21. rojstni dan Cruza in njegov glasbeni debi.
18. 2. 2026 | 13:25
13:14
Premium
Bulvar  |  Suzy
KLJUČ DO ZDRAVJA

Tina Prodnik: Začnite z eno navado, ne z logiko 'vse ali nič' (Suzy)

Od radovedne deklice z zelišči do strokovnjakinje za vitalno dolgoživost.
18. 2. 2026 | 13:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki