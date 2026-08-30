Kia xceed: osvežitev v množici športnih terencev

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Novi xceed ohranja nekatere klasične lastnosti, ki so danes redke.

Kia ceed je bila skupaj z modelom sportage avtomobil, s katerim je južnokorejski znamki v Evropi res uspelo, dosegla je pomembne prodajne številke. Ceed kot osnovna kombilimuzina ali karavan in kot bolj športni proceed je nazadnje dobil še malce drugačno karoserijsko različico xceed, bolj kupejevsko in za odtenek bolj dvignjeno. Osnovnega modela ni več, xceed pa ostaja in je pravzaprav zelo nov. Je osvežitev v morju športnih terencev. Kia xceed je petvratna kombilimuzina, malce usločena in rahlo dvignjena, ravno toliko, da vanjo ne sedemo čisto nizko, a ne visoko kot v kakem športnem terencu. ...