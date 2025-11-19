  • Delo d.o.o.
Kitajska in Indija s svojimi motorji lovita Evropo (FOTO)

82. mednarodni sejem motornih koles EICMA v Milanu je privabil 600.000 obiskovalcev.
Primož Jurman
 19. 11. 2025 | 08:42
A+A-

Sejem EICMA je na začetku novembra z geslom To je ljubezen! potrdil status globalnega referenčnega dogodka za motoristično sceno, industrijo, kupce in navdušence. Na salonu je sodelovalo 730 razstavljavcev in 2000 blagovnih znamk iz 50 držav, v slabem tednu pa si ga je ogledalo kar 600.000 obiskovalcev.

Postregel je z nekaterimi presenečenji, novo tehnologijo in dokazom, da je motoristična industrija kljub slabim gospodarskim razmeram v dobri kondiciji. Proizvajalci stavijo na preizkušene modelne palete. Med množico motociklov so se jasno izrisali trije trendi: Japonci se vračajo k tehničnim koreninam, kitajski in indijski proizvajalci prevzemajo vlogo resnih konkurentov, medtem ko Evropejci krepijo svoj ugled z visoko tehnologijo in naprednim oblikovanjem. Elektrike med dvokolesniki ni med smernicami, ki bi jo veljalo izpostavljati, čeprav je čedalje več proizvajalcev, ki ponujajo električno gnane dvokolesnike, predvsem za urbano mobilnost.

BMW in Ducati na vrh

Evropske znamke ostajajo sinonim za zmogljivost in slog. Bavarski BMW širi družino GS s pričakovanim novim modelom F 450 GS. Motocikel s 420-kubičnimi centimetri, razvit v sodelovanju z indijskim TVS, razvije 48 konjev. Model cilja na začetnike, a obljublja pristno izkušnjo duha GS pri BMW.

Ducati je predstavil tri modele prenovljenih dvovaljnikov. Monster je dobil nov dvovaljni 890-kubični agregat z močjo 111 konjev ob teži 185 kg in široko paleto elektronskih pomagal že v osnovnem modelu. Hypermotard V2 2026 ohranja svoj slog. S 120 konji, 29 kg manj in izboljšano ergonomijo obljublja veliko cestne zabave. Različica SP prinaša vrhunske komponente, kot so zavore Brembo M50 in vzmetenje Öhlins, a ohranja nižjo višino sedeža, zaradi česar je dostopnejša širšemu krogu voznikov. DesertX V2 je prenovljen terenski model z novim, 890-kubičnim agregatom in izboljšano razporeditvijo teže. Z 9 kg manj in 110 konjskimi močmi pri Ducatiju napovedujejo bolj uravnoteženo in uporabno izkušnjo na asfaltu in terenu.

Previdna evolucija

Nekoč veliki štirje japonski proizvajalci – Honda, Yamaha, Suzuki in Kawasaki – niso presenečali s številom novosti, temveč s kakovostjo in tehnološkimi izboljšavami. Pri Hondi so predstavili športno-potovalni model CB 1000 GT, precej zanimanja je požela honda V3R 900 e-compressor.

Slovensko podjetje praznuje več kot 200 naslovov svetovnih prvakov.

Yamaha je predstavila drugo generacijo modela YZF-R7, ki ohranja preverjeni motor CP2, a dodaja popolnoma novo elektroniko: šestosno enoto IMU, nadzor zdrsa, nadzor dviga sprednjega kolesa in tempomat. Z novo TFT-armaturo in barvno shemo, ki je poklon 70-letnici znamke, se sodoben motocikel spogleduje z nostalgijo.

Tudi Suzuki ohranja stik z dediščino. Novi SV-7GX prinaša posodobljeni 645-kubični dvovaljnik, zdaj usklajen s standardom Euro 5+. Gre za nadaljevanje legendarnega agregata, ki je skozi leta postal sinonim za zanesljivost, uporabnost in dostopno ceno.

Kawasaki se po dolgem času vrača v segment manjših potovalnih endurov; novi KLE500 ABS s 451-kubičnim dvovaljnikom, ki je enak kot pri ninji 500, združuje nizko težo s preprosto mehaniko, kar ga postavlja kot zanimivo alternativo dražjim tekmecem.

Opazni Akrapovič

Znamke, kot so kitajski CFMoto, Kove, QJ Motor in Voge ali indijske Hero, Bajaj, Norton ali Royal Enfield, si režejo vse večji delež svetovnega motorističnega kolača. CFMoto, ki sodeluje s KTM, je v Milanu predstavil model 1000MT-X, opremljenim z 947-kubičnim agregatom, 111 konjskimi močmi, aktivno aerodinamiko in visoko stopnjo opreme.

Ponuja značilnosti, ki jih je bilo še pred leti mogoče pričakovati le pri evropskih prestižnejših znamkah. Cena pa bo – kot je pri CFMotu v navadi – bistveno nižja. Veliko zanimanja je pritegnil tudi prototip SR-RR V4. Gre za vizijo superbika, ki meče rokavico drugim superšportnim motociklom. Ponaša se z aktivnim aerodinamičnim sistemom, ki se prilagaja hitrosti in voznim razmeram, žene pa ga agregat V4 s prostornino 997 kubičnih centimetrov in močjo 210 konjev. Razmerje med močjo in maso je manjše od kilograma na konjsko moč.

Kawasaki se po dolgem času vrača v segment manjših potovalnih endurov.

Tudi Indija ni več le proizvajalka dvokolesnikov manjših prostornin. Norton Manx R, zdaj v lasti Indijcev, je prava superbike raketa s 1200-kubičnim V4-motorjem in 206 konjskimi močmi. Kljub športnim zmogljivostim je namenjen cestni uporabi, kar pomeni, da želi Norton privabiti širši krog voznikov. Indijski Bajaj ima po novem največji lastniški delež v KTM, Avstrijcev pa zaradi finančnih težav v Milanu letos ni bilo.

Na salonu se je ponovno uspešno predstavilo slovensko podjetje Akrapovič, ki v letošnji sezoni praznuje več kot 200 osvojenih naslovov svetovnih prvakov. Ob razstavljenih izpušnih sistemih je na salonu premierno predstavilo tudi nov dodatek za drugo vgradnjo: komplet stopalk Adventure Footpeg Set (Titanium) za izbrane motocikle, ki so izdelane v Akrapovičevi livarni, in sicer iz lahkega titana razreda 5.

