Kitajski baterijski prvak se ponuja Evropi

Na nedavni razstavi avtomobilov v Münchnu se je poleg avtomobilskih znamk predstavljal še marsikdo, tudi baterijski proizvajalci. Enega največjih razstavnih prostorov je imelo podjetje CATL, ki je tam prikazovalo različne tipe baterije, tudi novo izvedbo baterije LFP s katodo iz litij-železovega fosfata, s katero želijo pridobiti evropske naročnike.

CATL, kar je kratica za Contemporary Amperex Technology Limited, bo imel kmalu v Evropi že tri tovarne, po nekaterih namigih pa naj bi bil pripravljen pomagati tudi morebitnim evropskim zagonskim podjetjem. CATL ima več vrst baterij oziroma kemijskih sestav zanje. Med njimi je naxtra, natrijeva baterija prihodnosti, saj v njej ne potrebujejo več litija. Ampak to šele dokončujejo, njihov glavni tip baterije sedanjosti je baterija LFP, sicer litij-ionska, a na katodi uporabljajo litij-železov fosfat.

Baterija shenxing pro bo na voljo v dveh izvedbah: zelo zmogljivi in odporni proti mrazu.

Tokrat so prav za Evropo predstavili njeno še izboljšano izvedbo, ki ima tržno oznako shenxing pro. Pravzaprav sta dve: prva ima doseg 758 kilometrov po uradnem merilnem ciklu WLTP in življenjsko dobo 12 let oziroma milijon kilometrov, druga pa naj bi bila odporna proti zelo hladnemu vremenu, ob dosegu 410 kilometrov naj bi se celo v hudem mrazu napolnila v le 20 minutah. Pri obeh poudarjajo še višjo stopnjo varnosti.

CATL je vodilni proizvajalec baterij za vozila na svetu. Po podatkih korejske analitične družbe SNE je imel v osmih mesecih letošnjega leta 37-odstotni delež, je kar daleč pred prvim zasledovalcem, prav tako kitajskim BYD (18 odstotkov). Po drugi strani imajo baterije LFP vse večji tržni delež; če so bile še pred kakimi petimi leti v manjšini, imajo zdaj pri avtomobilih že več kot polovični delež, tudi proizvodna cena se je močno znižala: na Kitajskem jih z dobičkom proizvajajo že za 25 dolarjev na kilovatno uro.

Poleg baterij namerava v Evropo prinesti tudi tehnologijo zamenjave in recikliranja baterij.

Baterijo shenxing pro bodo najprej izdelovali na Kitajskem, ob morebitnem zanimanju evropskih proizvajalcev pa verjetno tudi na stari celini. CATL je s proizvodnjo v Evropi prisoten v Nemčiji, prihodnje leto naj bi začela delovati njihova precej večja tovarna na Madžarskem, tretja bo v Španiji. Skupaj gre za naložbe v vrednosti 11 milijard evrov.

Po pisanju Financial Timesa naj bi bili pripravljeni podpreti evropska zagonska podjetja, ki bi se ukvarjala s to proizvodnjo, kljub omejitvam Pekinga glede izmenjave naprednega znanja o baterijah. Poleg baterij namerava CATL v Evropo prinesti tudi tehnologijo zamenjave in recikliranja baterij. Pri zamenjavi sicer ni prvi, to že počne prav tako kitajski Nio. Gre za to, da avtomobil zapelje na posebno postajo, kjer mu nato naprava izpraznjeno baterijo samodejno zamenja za novo, postopek pa traja le nekaj minut.