Kje ne bi smeli hraniti toaletnega papirja

Toaletni papir je priročno hraniti v kopalnici, saj je tako vedno, ko ga potrebujete, pri roki.

Vendar lahko, čeprav nima določenega roka uporabnosti, še posebej kadar je izpostavljen vlagi, znatno izgubi na kvaliteti. Ker gre za izdelek, ki prihaja v stik z intimnimi deli telesa, to ni nezanemarljivo dejstvo.

Zakaj ni priporočljivo hraniti toaletnega papirja v kopalnici?

Toaletni papir je izdelan iz materialov, ki zelo hitro vpijejo vlago. Po prhanju ali kopanju se raven te v zraku močno poveča, to papir vpija in posledično izgublja funkcionalnost.

FOTO: Serezniy/Gettyimages

Vlažno okolje ob tem spodbuja razvoj plesni in privlači drobne insekte, kot so papirnate ribice, ki obožujejo vlago. Prah in svetloba dodatno poslabšata kakovost papirja.

Kako pravilno shraniti toaletni papir?

Najbolje ga je hraniti na suhem, temnem in zračnem mestu. Idealno bi bilo, da, dokler ga ne potrebujete, ostane v originalni embalaži. Ko ga odprete, ga shranite v dobro zaprti škatli, ki prepreči vdor svetlobe in vlage.

Če ga vseeno želite hraniti v kopalnici, ga obvezno postavite na mesto, zaščiteno pred paro in kapljicami vode.

FOTO: Gettyimages

Toaletni papir se v naravi razgradi v približno šestih mesecih, kako dolgo ostane kot nov shranjen v stanovanju, pa ni znano, piše 24sata.hr.