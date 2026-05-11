Klasični 308 z novim obrazom, bogato opremo in dizlom po ceni hibrida

Klasični avtomobili srednje velikosti danes niso več glavna tema avtomobilskega trga, a to ne pomeni, da jih ni več. Nasprotno, med njimi je še veliko zanimivih, na primer peugeot 308. Gre za model z dolgo zgodovino, ki jo je pred njim pisal že model 307, še prej 306 in 305. Peugeot 308 je na trg zapeljal leta 2007, do danes so v treh generacijah prodali 7 milijonov primerkov. Zdaj so ga prenovili, predvsem je spremenjen sprednji del: drugačna je maska, ki je pri boljši opremi osvetljena, nova sta žarometa. Že v osnovni opremi ima veliko asistenčnih varnostnih sistemov, možne so štiri ureditve notranjosti. Še naprej je na armaturni plošči zanimiva kombinacija digitalnosti in analognosti.

Pogonska ponudba je dokaj široka, zanimivo pa je, da nekako vračajo dizelski pogon, gre za preizkušeni 1,5-litrski štirivaljni motor z močjo 96 kW. S 25.550 evri stane prav toliko kot s hibridnim pogonom, ki združuje 1,2-litrski trivaljni blagohibridni bencinski motor. Oba imata samodejni menjalnik, medtem ko je pri hibridu šeststopenjski z dvema sklopkama, ima dizelski osemstopenjskega s pretvornikom navora. V ponudbi je še priključni hibrid, ki lahko samo na elektriko prepelje do 85 kilometrov, a je precej dražji, stane 38.600 evrov. Električne izvedbe, ki sicer obstaja, za zdaj pri nas ne ponujajo.

Avtomobil je še naprej na voljo kot petvratna kombilimuzina, ki v dolžino meri 436 cm, in kot karavan (308 SW), ta je dolg 464 cm. Slednji je za 800 evrov dražji, a naj bi predstavljal 60 odstotkov prodaje tega modela. Potem ko so lani prodali precej malo primerkov peugeota 308, naj bi letos prodajo oživili, v Sloveniji računajo na 300 kupcev, prihodnje leto pa na 500.