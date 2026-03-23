Ko gre za uvoz rabljenih, Audi, BMW, Mercedes presegajo prodajo novih

Prevladuje klasični pogon, a ljudje že bolj povprašujejo tudi po električnih avtomobilih.
Največ rabljenih avtomobilov iz uvoza je nemških. Pri premijskih znamkah jih je več, kot se tukaj proda novih. Foto Gašper Boncelj

Na portalu Dober avto je največ zanimanja za klasično gnane družinske avtomobile, a tudi že za rabljene električne. Foto zajem zaslona

Kar zadeva modele, so najpogostejši Volkswagnovi passat, tiguan, golf. FOTO: arhiv Dela

Gašper Boncelj
 23. 3. 2026 | 16:15
Avtomobili se ne kupujejo le novi. Veliko se proda rabljenih, med temi jih veliko pride iz uvoza. V tem pogledu so že vrsto let najbolj množični nemški avtomobili. Dizelski pogon v tem primeru, drugače kot še pred nekaj leti, ni več absoluten, a ga je še precej. Zanimivo pa je, da se prodajajo tudi rabljeni električni, prav tako iz uvoza. Zanimanje zanje je večje kot še pred kakim letom.

Potem ko se je v pokoronskem obdobju uvoz rabljenih količinsko močno povečal in se v nekem trenutku približal prodaji novih, se je v preteklem letu ta trend umiril. Vendar je bilo uvoženih rabljenih vozil še vedno zelo veliko. Konkretno, po podatkih analitične družbe Ardi Int. je bilo lani prodanih novih 53 tisoč, uvoženih rabljenih pa 37 tisoč. V letošnjih prvih dveh mesecih je bilo prodanih nekaj manj kot 10 tisoč novih avtomobilov in uvoženih 6200 rabljenih.

O novih avtomobilih večkrat pišemo, katera pa so najpomembnejša imena pri uvozu rabljenih? Na prvem mestu je tako kot pri novih še naprej Volkswagen, lani se je uvozilo le nekaj manj rabljenih, kot se je prodalo novih (7600: 8776), podobno je letos; pri Škodi in Renaultu, ki sta pri novih tik pod vrhom, je uvoz rabljenih precej manjši. Se pa zato uvozi nekajkrat več audijev, mercedesov in beemvejev, kot se proda novih. Za občutek: letos (januarja in februarja skupaj) je bilo prodanih 400 novih mercedesov, uvoženih je bilo 600 rabljenih, pri znamkah BMW in Audi je to razmerje še močnejše, uvoz rabljenih je približno trikrat večji od prodaje novih. V to kategorijo sodi še Volvo.

Pri rabljenih avtomobilih iz uvoza je še vedno močno zastopan dizelski pogon, vendar ta ni več skoraj absoluten kot nekoč, preprosto je tudi v tujini ponudba dizelskih rabljenih avtomobilov postopno nekoliko manjša, ker se proda manj novih. V prodaji novih avtomobilov je delež dizelskih z nekdanjih 50 odstotkov do lani upadel na le 10 odstotkov, v ponudbi jih imajo predvsem nemške znamke, vrača jih Stellantis, pri drugih jih, razen nekaj izjem, ni več. Tako je razumljivo, da je na velikih evropskih trgih, kjer se na dražbah kupujejo rabljeni avtomobili, dizelskih v ponudbi sčasoma čedalje manj.

Prevladujejo prostorni modeli

Pri Porscheju Interautu, ki je eden največjih prodajalcev rabljenih vozil pri nas, ljudje največ povprašujejo po avtomobilih, starih od tri do šest let. Še vedno je pri njih največ dizelskih vozil, a le nekaj manj kot nekoč, kar zadeva modele, so najpogostejši Volkswagnovi passat, tiguan, golf, škoda octavia, audi A4, audi Q3 in Q2, tudi cupra formentor. Prav tako kar dobro prodajajo rabljene električne avtomobile, posebej cupro born.

Seveda na trgu rabljenih niso le uvoženi, na njem je še veliko več avtomobilov, ki jih dosedanji lastniki v Sloveniji prodajo naprej v Sloveniji, ko pač menjajo vozilo ali iz katerega drugega razloga. Za te številke smo že pred časom poskušali dobiti kako oceno, a brez uspeha.

Če odmislimo, ali rabljen avto pride iz uvoza ali nekdo rabljenega proda tukaj, so nas zanimali načelni vzorci, kaj ljudje v tem primeru pravzaprav iščejo. Kot pravijo na portalu za prodajo in nakup rabljenih avtomobilov Dober avto, je pri njih največ zanimanja za klasično gnane avtomobile (dizelske v 43 odstotkih, bencinske v 41 odstotkih), potem pa sicer precej manj, a vseeno opazno že povprašujejo po električnih (9 odstotkov).

Med avtomobili z dizelskim ali bencinskim motorjem so na portalu Dober avto največkrat ogledani BMW serije 3, volkswagen passat, škoda octavia, audi A4 in A5 ter mercedes E. Med cestnimi terenci ljudje največ iščejo modele volkswagen tiguan, renault captur, peugeot 3008, škoda karoq in hyundai tucson.

Dodajajo, da je močno zraslo iskanje rabljenih električnih avtomobilov, med katerimi so tesla Y, renault scenic in renault 4 e-tech, ford mustang in ford capri ter škoda enyaq.

Na omenjenem portalu so v UI-iskalniku, ki je pomočnik pri nakupu novega ali rabljenega avtomobila, najpogostejša iskanja: iščem najboljši avto do 10.000 evrov, avtomobili letnik od 2018 do 2022, prikaži avtomobile z malo prevoženimi kilometri, prikaži vozila z avtomatskim menjalnikom, prikaži najboljši SUV za družine, iščem električni avto do 20.000 evrov.
Prej smo omenili, da se rabljeni iz uvoza pogosto kupujejo na dražbah, iz tako imenovanega poslovnega najema. To je nekakšna borza, če malce pretiravamo, trgovanje poteka ves čas. Se pa spletne dražbe dogajajo že nekaj časa tudi v drugačnem smislu, namreč, da fizične osebe ali podjetja tako pri nas poskušajo prodati rabljeni avtomobil. S tem se denimo ukvarjajo na portalu Dober avto, že nekaj let se z njimi ukvarja podjetje Avtopoint.

