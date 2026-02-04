  • Delo d.o.o.
NAJHITREJŠA LEGENDA V ITALIJI

Ko je Enzo Ferrari zavrnil Lamborghinija, je spremenil tok zgodovine

Pred pol stoletja in več je bilo razmerje Ferrari – Lamborghini zelo vroče in je delilo ljubitelje hitrih avtomobilov na dva strogo ločena tabora.
Uradni simbol podjetja, ki ga je leta 1929 ustanovil Enzo Ferrari, je poskočni konj črne barve na rumeni podlagi, znan kot cavallino rampante. FOTO: Federico Luppi/Getty Images
Uradni simbol podjetja, ki ga je leta 1929 ustanovil Enzo Ferrari, je poskočni konj črne barve na rumeni podlagi, znan kot cavallino rampante. FOTO: Federico Luppi/Getty Images
STA
 4. 2. 2026 | 07:13
Italija, tudi njen severni del z Milanom in okolico, se je vedno ponašala z bogato avtomobilistično zgodovino. Zgodb in legend o italijanskih športnih avtomobilih in šarmu klasičnih cestnih dirkalnikov je nešteto, v avtomobilski zgodovini verjetno najbolj izstopa tista o nastanku lamborghinija. Čeprav v sedanjih časih, ko je Ferrari že dolgo pod okriljem Fiata, največjega italijanskega proizvajalca avtomobilov, Lamborghini pa je del koncerna Volkswagen, to morda ni več tako očitno, nekaj rivalstva še ostaja. Pred pol stoletja in več pa je bilo razmerje Ferrari – Lamborghini zelo vroče in je delilo ljubitelje hitrih avtomobilov na dva strogo ločena tabora.

Spor spremeni tok zgodovine

A morda vsega tega sploh ne bi bilo, če ... Če Ferrarijevi modeli športnih avtomobilov v šestdesetih letih ne bi imeli težav s sklopko. Eden od voznikov takšnega ferrarija je bil tudi Ferruccio Lamborghini, lastnik in ustanovitelj zelo uspešne italijanske tovarne traktorjev.​ Leta 1963 je stopil do Enza Ferrarija, ustanovitelja in takrat še lastnika tovarne v Maranellu. Prijazno mu je namignil, da ima njegov hitri avto težave s sklopko, in ponudil rešitev. A Enzo ni maral takšnih nasvetov in je Lamborghinija vzvišeno odpravil, češ »jaz izdelujem in se spoznam na športne avtomobile, Ferrucio Lamborghini pa naj se raje drži svojih traktorjev«.

Ferrari je že dolgo pod okriljem Fiata, Lamborghini pa je del koncerna Volkswagen.

Ta zavrnitev je spremenila tok zgodovine športnih avtomobilov. Besni in užaljeni Ferruccio je sklenil narediti lepši in boljši športni avto, kot jih je izdeloval Enzo. Nastala je znamka, ki je v naslednjih letih in desetletjih poskrbela za to, da je zdaj vsaj za mlajše ljubitelje avtomobilizma Lamborghini precej bolj znamka za dirkalnike kot traktorje. Le štiri mesece po tistem zgodovinskem srečanju lastnikov podjetij je v kraju Sant'Agata Bolognese luč sveta ugledala nova tovarna Lamborghini, prvi športni model te znamke so predstavili že leta 1964 (lamborghini 350 GT).

Brezčasna eleganca

V povezavi z legendo Ferrari/Lamborghini velja izpostaviti še eno podrobnost, tudi zanjo je kriv Enzo Ferrari: dve leti prej je po sporu v svoji tovarni odpustil pet ključnih inženirjev in oblikovalcev. Ti so pozneje ustanovili svoj oblikovalski studio, Ferruccio Lamborghini pa se je povezal z njimi in zato so lahko tako hitro predstavili lamborghinija, ki ni bil traktor. Tri leta pozneje je Lamborghini predstavil model miura, ki še danes velja za klasiko športnega avtomobilizma in brezčasne elegance. Bil je prvi dirkalnik z motorjem, nameščenim za voznikom, ob predstavitvi pa je veljal za najhitrejši športni avto na svetu.

Lamborghini je precej bolj znamka za dirkalnike kot traktorje.

V tej zgodbi je še eno poglavje, ki je tudi pomagalo pri rojstvu še ene avtomobilistične športne legende. V približno tistem času, kot se je sprl s Ferrucciem, je Enzo zaradi vse večjih finančnih težav iskal strateškega partnerja. Zdelo se je, da ga je našel v ameriškem Fordu. A dogovor je padel v vodo, tudi zaradi Enza, ki se je ustrašil za izgubo avtonomije svojega podjetja, postavil dodatne zahteve in se zadnji hip umaknil iz posla. Pri tem pa Fordu očital marsikaj, tudi to, da so njihovi avtomobili preprosto grdi in počasni. Odgovor je bil lahko samo en: užaljeni so bili tudi pri Fordu in tudi oni so se lotili izdelave svojega superšportnika. Če torej Enzo ne bi bil tako značajsko zapleten, svet nikoli ne bi dobil forda GT40.

Miura, ki še danes velja za klasiko športnega avtomobilizma, je ob predstavitvi veljala za najhitrejši športni avto na svetu. FOTO: Brandon Woyshnis/Getty Images
Miura, ki še danes velja za klasiko športnega avtomobilizma, je ob predstavitvi veljala za najhitrejši športni avto na svetu. FOTO: Brandon Woyshnis/Getty Images

