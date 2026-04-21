Ko je ogrožena, ta žival dvigne grivo, tudi njena prehrana je nenavadna

Pižmova hijena (Proteles cristata) je posebna vrsta hijene, ki živi v Afriki in je med svojimi sorodnicami prava posebnost. Na prednjih tacah ima pet prstov, na zadnjih pa štiri, kar jo loči od nekaterih drugih hijen. Njen videz je tako poseben, da je dolgo begal tudi znanstvenike. Po obliki telesa je nekoliko podobna psu ali volku. Ima rumenkasto ali peščeno dlako s temnimi navpičnimi progami, velika koničasta ušesa, dolg gobček in košat rep, ki je na koncu nekoliko temnejši. Po hrbtu ji raste dolga griva, ki jo ob vznemirjenju privzdigne, da je videti večja in bolj strašna. Odrasla meri od 85 do 105 centimetrov skupaj z repom, tehta približno od 8 do 14 kilogramov. Prednje noge ima nekoliko daljše od zadnjih, zato je pri hoji malce nagnjena naprej – tako kot druge hijene.

Pižmova hijena je večinoma nočna žival. Čez dan se skriva v podzemnih rovih, pogosto zapuščenih od drugih živali, ki jih nato še malo razširi po svoje. Včasih je dejavna tudi podnevi, predvsem v hladnejšem delu leta, ko tako lažje prihrani energijo. Njena glavna hrana so termiti, zlasti nekatere vrste, ki ponoči pridejo na površje. Z dolgim lepljivim jezikom jih liže s tal in jih lahko v eni sami noči poje od 200.000 do 300.000. Z občutljivimi ušesi lahko zazna šumenje velikih skupin termitov v travi, nato pa jih pobere z lepljivim jezikom. Ne uniči cele kolonije, termitnjak pusti cel, da se lahko po hrano vrne še kdaj drugič.

Čeprav pogosto išče hrano sama, živi v paru ali v manjši družinski skupini z mladiči. Samica je breja približno 90 dni, nato pa v rovu skoti navadno od enega do štiri mladiče. Skotijo se z zaprtimi očmi in so sprva povsem odvisni od mame. Po približno šestih tednih začnejo prihajati iz brloga, po približno enem letu pa mlade pižmove hijene odidejo po svoje. Nanje lahko prežijo leopardi, levi in lisaste hijene, za mladiče pa so nevarni tudi črnohrbti šakali. Ko se počuti ogroženo, lahko dvigne grivo, se brani z ugrizom in uporablja tudi močan vonj iz žlez, s katerim označuje svoje območje. Pižmova hijena se je pojavila tudi v Disneyjevi risanki Levja straža.

