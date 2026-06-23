Ko je zunaj vroče, ne odpirajmo oken: med 10. in 18. uro se vedemo tako, kot deluje hladilnik

Ko udari vročinski val, marsikdo najprej odpre okna in vrata ter vklopi ventilator. Zdi se še kar logično: več zraka, več svežine. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko s tem naredimo ravno nasprotno – v stanovanje spustimo samo še več vročine.

V najhujši vročini je treba uporabo pečice vsekakor omejiti. FOTO: Zeb Andrews/Getty Images

Šele zgodaj zjutraj ali pozno zvečer je smiselno odpreti okna in ustvariti prepih. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images

Pravilo je preprosto: če je zunaj topleje kot v notranjosti, naj ostanejo okna zaprta. V najbolj vročem delu dneva je treba zapreti vrata in spustiti rolete ter zavese, še posebno na sončni strani doma. Tako preprečimo, da bi sončni žarki segrevali tla, stene, pohištvo in zrak v prostoru. Ko se ti elementi enkrat segrejejo, toploto oddajajo še ure in ure, zato se stanovanje zvečer ohlaja znatno počasneje.

Strokovnjaki svetujejo, da se moramo med 10. in 18. uro vesti tako, kot deluje hladilnik: hladen zrak naj ostane notri, vročina pa zunaj. Šele zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je zunanji zrak hladnejši od notranjega, je smiselno odpreti okna in ustvariti prepih. Najbolje je odpreti okna na nasprotnih straneh stanovanja ali hiše, saj bo tako topel zrak hitreje zapustil prostor. Pomaga tudi, če odpremo notranja vrata, da bo zrak lažje zakrožil po vseh prostorih.

Posoda z ledom

Pomembno vlogo pri tem imajo tudi rolete in zavese. Svetle in odbojne tkanine odbijajo več sončne energije kot temne, zato bo prostor ostal hladnejši. Temne rolete lahko po drugi strani celo vpijajo toploto in jo oddajajo nazaj v sobo. Še učinkovitejše so termalne ali zatemnitvene rolete, še zlasti na velikih steklenih površinah. Zavese je tedaj dobro zagrniti, še preden sonce neposredno obsije okna, in ne šele takrat, ko je prostor že vroč.

Čez dan zaprimo dom pred vročino, zvečer pa ga na široko prezračimo.

Posebna previdnost velja tudi pri zimskih vrtovih in prostorih z veliko stekla. Ti se lahko med vročinskim valom spremenijo v pravi rastlinjak. Če so vrata med takim prostorom in preostalim domom odprta, se bo vročina hitro razširila po hiši.

Ventilatorji lahko pomagajo, vendar pozor: slednji ne hladijo zraka, temveč ga le premikajo. Preprost trik je zato lahko posoda z ledom, ki jo postavimo tik pred ventilator. Na tak način lahko ustvarimo nekoliko hladnejši piš.

V najhujši vročini je pametno omejiti uporabo pečice, sušilnega stroja in drugih naprav, ki dodatno segrevajo prostor. Nekaj toplote oddajajo aparati v stanju pripravljenosti. Zato jih je smiselno povsem izklopiti, kadar jih ne potrebujemo.

Če torej sredi vročinskih valov želimo, da bi nam bilo vsaj malo lažje, je ključ v preprečevanju, in ne v reševanju že pregretega stanovanja. Preprosto: čez dan zaprimo dom pred vročino, zvečer pa ga na široko prezračimo. Samo tako bomo vročinski val lažje prestali.