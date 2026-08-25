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Ko misliš, da ne more biti bolje, pridejo te posebne Sonyjeve slušalke

Posebni model Sonyjeve serije brezžičnih slušalk 1000X The Collexion: široka zvočna slika, natančen in uravnotežen zvok, poln podrobnosti.
Slušalke Sony 1000X The Collexion so namenjene zahtevnim poslušalcem. FOTO: Staš Ivanc

Slušalke Sony 1000X The Collexion so namenjene zahtevnim poslušalcem. FOTO: Staš Ivanc

V njih se skrivajo 30-milimetrske pogonske enote in vrhunski materiali. FOTO: Staš Ivanc

V njih se skrivajo 30-milimetrske pogonske enote in vrhunski materiali. FOTO: Staš Ivanc

Videti so res dobro, so pa malce bolj občutljive za praske. FOTO: Staš Ivanc

Videti so res dobro, so pa malce bolj občutljive za praske. FOTO: Staš Ivanc

Zraven je seveda tudi prenosna torbica. FOTO: Staš Ivanc

Zraven je seveda tudi prenosna torbica. FOTO: Staš Ivanc

Slušalke Sony 1000X The Collexion so namenjene zahtevnim poslušalcem. FOTO: Staš Ivanc
V njih se skrivajo 30-milimetrske pogonske enote in vrhunski materiali. FOTO: Staš Ivanc
Videti so res dobro, so pa malce bolj občutljive za praske. FOTO: Staš Ivanc
Zraven je seveda tudi prenosna torbica. FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 25. 8. 2026 | 12:12
4:09
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Sony je letos ob 10. obletnici serije slušalk 1000X predstavil poseben model, ki predstavlja novo oblikovno smer in še nadgrajuje že tako odlično serijo slušalk. Naglavne čezušesne brezžične slušalke 1000X The Collexion so namenjene zahtevnejšim poslušalcem in v primerjavi s top modelom WH-1000XM6 ponujajo še širšo zvočno sliko in še večjo natančnost pri reprodukciji zvoka.

Še natančnejši in bolj odprt zvok

Ravnovesje med nizkimi, srednjimi in visokimi toni je že pri WH-1000XM6 zelo dobro uravnoteženo, kar omogoča vsestransko poslušanje različnih glasbenih zvrsti, model Collexion pa se ponaša s še večjo in bolj natančno ločljivostjo, kar pomeni, da lahko uživamo v bolj podrobnem in razločnem zvoku. Ta natančnost je še posebej opazna pri srednjih tonih, kjer Collexion omogočajo boljšo separacijo instrumentov in vokalov.

S temi slušalkami pridemo še korak bliže temu, kar je hotel izvajalec pokazati.

Slušalke Collexion, ki so na voljo v omejeni seriji, izstopajo po širši zvočni kulisi ter sofisticiranem in podrobnem zvoku, saj so namenjene bolj analitičnemu poslušalcu. A ne gre za pretencioznost – vsakdo z normalnim sluhom bo zaznal razlike v reprodukciji zvoka. S temi slušalkami pridemo še korak bliže temu, kar je izvajalec hotel pokazati, in to pri vseh mogočih glasbenih zvrsteh. Če imamo dober posnetek (denimo v obliki cedeja ali kakega visokoločljivostnega nekompresiranega pretočnega formata), bomo jasno razločili vsak inštrument in glas s polnim dinamičnim razponom in široko frekvenčno podobo.

Videti so res dobro, so pa malce bolj občutljive za praske. FOTO: Staš Ivanc
Videti so res dobro, so pa malce bolj občutljive za praske. FOTO: Staš Ivanc

Da bi to dosegle, imajo slušalke Collexion posebej izdelano 30-milimetrsko pogonsko enoto iz ogljikovega kompozita, izdelano z mehkimi robovi in ​​trdim središčem za doseganje izjemnega frekvenčnega odziva. Zvok je bil optimiziran z nizkofaznim kristalnim oscilatorjem, vrhunske komponente in vezja, vključno z naprednimi spoji, ki vsebujejo zlato, pa poskrbijo za izboljšano razmerje med signalom in šumom, da razkrijejo natančnejše glasbene podrobnosti in ponudijo širšo zvočno sliko.

Prestižni materiali in vrhunska izdelava

Slušalke 1000X The Collexion so zasnovane z mislijo na prestiž. Kovinski deli in umetno usnje jim dajejo bolj luksuzen videz, je pa res, da so zaradi tega bolj občutljive za praske in madeže. Zaradi večje vsebnosti kovinskih delov so nekoliko težje – 312 gramov, vendar so dovolj udobne, da nas ne bo bolel vrat niti pri daljšem poslušanju.

Natančnost je še posebej opazna pri srednjih tonih, kjer omogočajo boljšo separacijo inštrumentov in vokalov.

Collexion uporabljajo kombinacijo fizičnih gumbov in kontrol na dotik, fine podrobnosti pa nastavljamo v Sonyjevi aplikaciji Sound Connect, kjer imamo na voljo tudi 10-stopenjski izenačevalnik zvoka, čeprav so Sonyjevi inženirji poskrbeli za odlično uravnoteženost zvoka brez poseganja. No, tisti, ki iščejo izrazito živahen zvok s poudarjenimi basi, bodo morda posegli po njem, drugače pa je izenačevalnik bolje pustiti pri miru. Za puriste, ki kljub odličnim specifikacijam standarda bluetooth 6 ne zaupajo brezžičnemu prenosu zvoka, je priložen tudi kakovosten kabel.

Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) ni tako izpostavljeno (kot pri modelu WH-1000XM6), a deluje odlično, saj vsebuje isto tehnologijo. Zaresni ljubitelji dobrega zvoka glasbo tako ali tako poslušajo brez vključenega ANC. Baterija brez ANC zdrži 32 ur, z odstranjevanjem hrupa pa 24 ur; napolni se v treh urah in pol. Za konec lahko le rečem, da gre za izvrstne slušalke za zahtevne poslušalce. Za to pa je treba odšteti nekaj več denarcev: priporočena maloprodajna cena 1000X The Collexion je postavljena na 680 evrov, kar je 230 evrov več od še vedno odličnega in morda manj zahtevnega modela WH-1000XM6.

V njih se skrivajo 30-milimetrske pogonske enote in vrhunski materiali. FOTO: Staš Ivanc
V njih se skrivajo 30-milimetrske pogonske enote in vrhunski materiali. FOTO: Staš Ivanc

Zraven je seveda tudi prenosna torbica. FOTO: Staš Ivanc
Zraven je seveda tudi prenosna torbica. FOTO: Staš Ivanc

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