​Ko pes začne gristi tačke in se praska do krvi: vodič za najpogostejše vzroke in kako ukrepati takoj

Razlogov za intenzivno praskanje je veliko: od alergij, zajedavcev, bakterijskih okužb in vse do vedenjskih težav.

Ključno je hitro prepoznati vzrok in ukrepati, preden se stanje poslabša.

Zakaj se pes praska do krvi

Ko se pes praska tako močno, da nastanejo rane, gre za zelo srbečo kožo. Najpogostejši vzroki:

1. Zunanji zajedalci (bolhe, pršice, uši)

Pršice (Sarcoptes scabiei) ne vidimo s prostim očesom, a povzročajo hudo srbenje — še posebej na trebuhu, nogah in ušesih. Psi se praskajo do krvi. Bolhe lahko izzovejo alergijo na njihove pike, kar še stopnjuje srbenje.

2. Alergije (okoljske, prehranske)

Alergije so najpogostejši vzrok kroničnega lizanja tačk in praskanja. Prehranske alergije (piščanec, govedina, mlečni izdelki) povzročajo srbenje, rdečico kože, prebavne težave. Okoljske alergije (cvetni prah, prah, pršice) so bolj intenzivne med pomladjo in poletjem.

3. Bakterijske in glivične okužbe

Bakterijske okužbe povzročajo hot spots (vnetja kože, ki so topla, vlažna, rdeča). Pes praska, liže in grize prizadete predele, kar še poslabša stanje. Glivične okužbe (kvasovke Malassezia) povzročajo neprijeten vonj kože, mastno dlako in srbenje — pogosto med prsti.

4. Suha koža in pomanjkanje hranil

Neprimerna prehrana, pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin ali biotina lahko povzroči suho, luskajočo se kožo in perut.​

5. Vedenjske težave (stres, dolgčas)

Nekateri psi si z lizanjem tačk ustvarjajo ugodje — to postane zasvojenost. Stres, dolgčas ali tesnoba lahko sprožijo kompulzivno lizanje.​

Kdaj je potreben takojšen obisk veterinarja

Če opazite katerikoli od teh znakov, ne odlašajte:

Krvave rane, gnoj ali oteklina

Pes šepa zaradi bolečine

Pogosto vnetje ušes, neprijeten vonj

Črne pikice (iztrebki bolh) med dlako

Otekel obraz, težave z dihanjem (znaki anafilaktičnega šoka)

Kronična driska ali izguba teže

Pri hudih primerih praskanja je ključen hiter pregled, sekundarne okužbe lahko hitro eskalirajo.​

Kako lahko ukrepate doma (takoj)

1. Umiritev kože

Hladna obloga na prizadete dele (10–15 minut)

Šamponi z ovsom ali aloe vero (pomirjajo srbenje)

Čistilna raztopina za tačke (izotonična raztopina ali klorheksidin)​

2. Preprečitev dodatnih poškodb

Zaščitni ovratnik (prepreči nadaljnje lizanje in grizenje)

Pristrizite nohte (manj poškodb pri praskanju)

3. Odstranitev alergenov iz okolja

Brisanje tačk po vsakem sprehodu (odstrani cvetni prah, prah)

Redna zamenjava posteljnine

Sesanje in čiščenje tal

Izogibanje sprehodom v zgodnjih jutranjih urah (najvišja koncentracija cvetnega prahu)​

Dolgoročno obvladovanje praskanja

Ko enkrat ugotovite vzrok, je ključna preventiva:

Redno zdravljenje proti zajedalcem (bolhe, klopi, pršice)

Prilagojena prehrana (hipoalergena hrana, izogibanje alergenom, brez polnil)

Omega-3 dodatki (podpirajo zdravje kože)

Redna nega kože (šamponi, balzami za občutljivo kožo)

Dnevnik simptomov (beležite, kdaj se praskanje poslabša)​

Če vaš pes grize tačke do krvi ali se praska do ran, ne čakajte, ukrepajte takoj. Pravočasna intervencija lahko prepreči hude okužbe, kronične težave in dolgotrajen stres za vašega ljubljenčka.

