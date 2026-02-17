​Ko pes začne gristi tačke in se praska do krvi: vodič za najpogostejše vzroke in kako ukrepati takoj

Galerija
Razlogov za intenzivno praskanje je veliko: od alergij, zajedavcev, bakterijskih okužb in vse do vedenjskih težav.
Ključno je hitro prepoznati vzrok in ukrepati, preden se stanje poslabša.
Ko se pes praska tako močno, da nastanejo rane, gre za zelo srbečo kožo. Najpogostejši vzroki:
1. Zunanji zajedalci (bolhe, pršice, uši)
Pršice (Sarcoptes scabiei) ne vidimo s prostim očesom, a povzročajo hudo srbenje — še posebej na trebuhu, nogah in ušesih. Psi se praskajo do krvi. Bolhe lahko izzovejo alergijo na njihove pike, kar še stopnjuje srbenje.
2. Alergije (okoljske, prehranske)
Alergije so najpogostejši vzrok kroničnega lizanja tačk in praskanja. Prehranske alergije (piščanec, govedina, mlečni izdelki) povzročajo srbenje, rdečico kože, prebavne težave. Okoljske alergije (cvetni prah, prah, pršice) so bolj intenzivne med pomladjo in poletjem.
V takih primerih lahko naravna podpora koži pomaga Apipet Skin kapsule na osnovi propolisa, cvetnega prahu in biotina hranijo kožo od znotraj, zmanjšujejo alergijske reakcije in potrebo po praskanju.
3. Bakterijske in glivične okužbe
Bakterijske okužbe povzročajo hot spots (vnetja kože, ki so topla, vlažna, rdeča). Pes praska, liže in grize prizadete predele, kar še poslabša stanje. Glivične okužbe (kvasovke Malassezia) povzročajo neprijeten vonj kože, mastno dlako in srbenje — pogosto med prsti.
4. Suha koža in pomanjkanje hranil
Neprimerna prehrana, pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin ali biotina lahko povzroči suho, luskajočo se kožo in perut.
5. Vedenjske težave (stres, dolgčas)
Nekateri psi si z lizanjem tačk ustvarjajo ugodje — to postane zasvojenost. Stres, dolgčas ali tesnoba lahko sprožijo kompulzivno lizanje.
Če opazite katerikoli od teh znakov, ne odlašajte:
Pri hudih primerih praskanja je ključen hiter pregled, sekundarne okužbe lahko hitro eskalirajo.
1. Umiritev kože
2. Preprečitev dodatnih poškodb
3. Odstranitev alergenov iz okolja
Ko enkrat ugotovite vzrok, je ključna preventiva:
Apipet trgovina ponuja prehranske dodatke na osnovi propolisa, ki podpirajo zdravje kože, imunskega sistema in splošno vitalnost — brez kemičnih dodatkov, primerni za dolgotrajno uporabo.
Če vaš pes grize tačke do krvi ali se praska do ran, ne čakajte, ukrepajte takoj. Pravočasna intervencija lahko prepreči hude okužbe, kronične težave in dolgotrajen stres za vašega ljubljenčka.
