Predstavitvena informacija  |   ALERGIJE

​Ko pes začne gristi tačke in se praska do krvi: vodič za najpogostejše vzroke in kako ukrepati takoj

Ko vaš pes po vsakem sprehodu začne lizati tačke ali se praska tako močno, da nastanejo krvave rane, to ni samo neprijetno — je alarm, da nekaj ni v redu.
FOTO: Apipet
FOTO: Apipet
Promo Slovenske novice
 17. 2. 2026 | 10:49
A+A-

Razlogov za intenzivno praskanje je veliko: od alergij, zajedavcev, bakterijskih okužb in vse do vedenjskih težav.

Ključno je hitro prepoznati vzrok in ukrepati, preden se stanje poslabša.

Zakaj se pes praska do krvi

Ko se pes praska tako močno, da nastanejo rane, gre za zelo srbečo kožo. Najpogostejši vzroki:

1. Zunanji zajedalci (bolhe, pršice, uši)

Pršice (Sarcoptes scabiei) ne vidimo s prostim očesom, a povzročajo hudo srbenje — še posebej na trebuhu, nogah in ušesih. Psi se praskajo do krvi. Bolhe lahko izzovejo alergijo na njihove pike, kar še stopnjuje srbenje.

2. Alergije (okoljske, prehranske)

Alergije so najpogostejši vzrok kroničnega lizanja tačk in praskanja. Prehranske alergije (piščanec, govedina, mlečni izdelki) povzročajo srbenje, rdečico kože, prebavne težave. Okoljske alergije (cvetni prah, prah, pršice) so bolj intenzivne med pomladjo in poletjem.

V takih primerih lahko naravna podpora koži pomaga Apipet Skin kapsule na osnovi propolisa, cvetnega prahu in biotina hranijo kožo od znotraj, zmanjšujejo alergijske reakcije in potrebo po praskanju.

FOTO: Apipet
FOTO: Apipet

3. Bakterijske in glivične okužbe

Bakterijske okužbe povzročajo hot spots (vnetja kože, ki so topla, vlažna, rdeča). Pes praska, liže in grize prizadete predele, kar še poslabša stanje. Glivične okužbe (kvasovke Malassezia) povzročajo neprijeten vonj kože, mastno dlako in srbenje — pogosto med prsti.

4. Suha koža in pomanjkanje hranil

Neprimerna prehrana, pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin ali biotina lahko povzroči suho, luskajočo se kožo in perut.​

5. Vedenjske težave (stres, dolgčas)

Nekateri psi si z lizanjem tačk ustvarjajo ugodje — to postane zasvojenost. Stres, dolgčas ali tesnoba lahko sprožijo kompulzivno lizanje.​

Kdaj je potreben takojšen obisk veterinarja

Če opazite katerikoli od teh znakov, ne odlašajte:

  • Krvave rane, gnoj ali oteklina
  • Pes šepa zaradi bolečine
  • Pogosto vnetje ušes, neprijeten vonj
  • Črne pikice (iztrebki bolh) med dlako
  • Otekel obraz, težave z dihanjem (znaki anafilaktičnega šoka)
  • Kronična driska ali izguba teže

Pri hudih primerih praskanja je ključen hiter pregled, sekundarne okužbe lahko hitro eskalirajo.​

Kako lahko ukrepate doma (takoj)

1. Umiritev kože

  • Hladna obloga na prizadete dele (10–15 minut)
  • Šamponi z ovsom ali aloe vero (pomirjajo srbenje)
  • Čistilna raztopina za tačke (izotonična raztopina ali klorheksidin)​

2. Preprečitev dodatnih poškodb

  • Zaščitni ovratnik (prepreči nadaljnje lizanje in grizenje)
  • Pristrizite nohte (manj poškodb pri praskanju)

3. Odstranitev alergenov iz okolja

  • Brisanje tačk po vsakem sprehodu (odstrani cvetni prah, prah)
  • Redna zamenjava posteljnine
  • Sesanje in čiščenje tal
  • Izogibanje sprehodom v zgodnjih jutranjih urah (najvišja koncentracija cvetnega prahu)​

 

Dolgoročno obvladovanje praskanja

Ko enkrat ugotovite vzrok, je ključna preventiva:

  • Redno zdravljenje proti zajedalcem (bolhe, klopi, pršice)
  • Prilagojena prehrana (hipoalergena hrana, izogibanje alergenom, brez polnil)
  • Omega-3 dodatki (podpirajo zdravje kože)
  • Redna nega kože (šamponi, balzami za občutljivo kožo)
  • Dnevnik simptomov (beležite, kdaj se praskanje poslabša)​

Apipet trgovina ponuja prehranske dodatke na osnovi propolisa, ki podpirajo zdravje kože, imunskega sistema in splošno vitalnost — brez kemičnih dodatkov, primerni za dolgotrajno uporabo.

Če vaš pes grize tačke do krvi ali se praska do ran, ne čakajte, ukrepajte takoj. Pravočasna intervencija lahko prepreči hude okužbe, kronične težave in dolgotrajen stres za vašega ljubljenčka.

Naročnik oglasne vsebine je APIPET HEDERA d.o.o.

psialergijahišni ljubljenčkiApipet Skin kapsuleapipet trgovinapes grize tačkepes liže tačkealergija pri psu
11:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNI TRENUTKI

Bil je eden najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih 20 let, a Ameriški top model je šel predaleč

Nova dokumentarna serija odpira razpravo o zapuščini enega najvplivnejših resničnostnih šovov.
17. 2. 2026 | 11:56
11:44
Novice  |  Slovenija
PUST

Žene so jih na plačilni dan zapite iskale v oštarijah

Najbolj znana pustna maska Pustnega karnevala v Šoštanju je postal Koš šoštanjski, lik, ki upodablja prosti čas domačina usnjarja.
17. 2. 2026 | 11:44
11:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Kaja Grozina17. 2. 2026 | 11:40
11:36
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
17. 2. 2026 | 11:36
11:16
Šport  |  Športni trači
BORKA

Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Okrevanje po hudem padcu.
17. 2. 2026 | 11:16
11:00
Lifestyle  |  Polet
PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
