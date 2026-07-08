Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

V času, ko se vse več govori o energetski učinkovitosti stavb, trajnostni gradnji in kakovosti bivanja, postaja prezračevanje eden ključnih elementov sodobnega doma. Kakovosten zrak namreč ni več zgolj vprašanje udobja, temveč pomembno vpliva na zdravje, počutje in kakovost življenja. Prav na tem področju že vrsto let pomembno vlogo soustvarja podjetje LUNOS, ki se je iz uspešne zgodbe na slovenskem trgu razvilo v regijsko razvojno središče za prezračevalne sisteme.

V zadnjih šestnajstih letih je bilo v Sloveniji vgrajenih že več kot 200.000 originalnih prezračevalnih sistemov LUNOS, ki zagotavljajo zdravo in energetsko učinkovito bivanje v nekaj tisoč domovih, večstanovanjskih objektih, šolah, vrtcih in drugih javnih ustanovah. Podjetje je skozi leta pomagalo številnim družinam in investitorjem izboljšati kakovost zraka v zaprtih prostorih, velik delež novih projektov pa še danes prihaja na podlagi priporočil zadovoljnih uporabnikov.

Nova razvojna faza podjetja

Konec leta 2023 je bilo ustanovljeno podjetje LUNOS d. o. o., ki je prevzelo odgovornost za nadaljnji razvoj blagovne znamke na slovenskem trgu in v širši regiji. Po reorganizaciji distribucijske mreže je sledilo intenzivno obdobje razvoja in repozicioniranja blagovne znamke.

Podjetje je vlagalo v krepitev prodajne ekipe, marketinških aktivnosti, digitalnih kanalov, montažne in servisne mreže ter celotne organizacijske infrastrukture. Danes se rezultati teh vlaganj jasno odražajo tudi v poslovanju.

Podjetje je v letu 2024 ustvarilo milijon evrov prihodkov, leto pozneje že 2,8 milijona evrov, pozitivni trend pa se nadaljuje tudi v letu 2026. Rast temelji na dolgoročni razvojni strategiji, podjetje pa ob tem posluje brez bančnih posojil, ustvarja pozitiven poslovni rezultat iz poslovanja in ohranja stabilno finančno strukturo.

Ekipa na Sejmu Dom v Ljubljani Foto Lunos

Slovenija kot regijsko središče

Pomembno priznanje je tudi zaupanje nemškega proizvajalca LUNOS GmbH iz Berlina, ki je slovenski ekipi zaupal vlogo regijskega centra za Jadransko regijo in del srednje Evrope.

LUNOS Slovenija danes aktivno vodi razvoj poslovanja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Črni gori, hkrati pa širi svojo prisotnost na madžarski in avstrijski trg. To potrjuje, da je slovenska ekipa postala eden ključnih razvojnih partnerjev blagovne znamke LUNOS v tem delu Evrope.

Trajnost ni trend, ampak odgovornost

LUNOS razume trajnost celostno. Prezračevalni sistemi z vračanjem toplote zmanjšujejo porabo energije za ogrevanje in hlajenje prostorov ter pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij CO₂. Dolga življenjska doba naprav, kakovostni materiali in možnost recikliranja dodatno zmanjšujejo njihov vpliv na okolje.

Toda trajnost se po mnenju podjetja ne konča pri izdelkih. Pomemben del njihovega poslanstva je tudi ozaveščanje ljudi o kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Merjenje kakovosti zraka FOTO: Lunos

Slovenija, zadihaj! – projekt za bolj zdravo bivalno okolje

Ker ljudje več kot 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih, je kakovost notranjega zraka eden najpomembnejših dejavnikov zdravja. Kljub temu ostaja pogosto spregledana.

Prav zato LUNOS izvaja družbeno odgovorni projekt Slovenija, zadihaj!, s katerim v slovenskih domovih izvaja meritve kakovosti zraka in uporabnikom pomaga bolje razumeti razmere, v katerih bivajo.

Prvi rezultati projekta kažejo, da ima veliko slovenskih domov povišane koncentracije ogljikovega dioksida (CO₂) in težave s previsoko vlago, kar lahko vpliva na zdravje, počutje, koncentracijo in kakovost bivanja.

Projekt udeležencem ne ponuja zgolj meritev, temveč tudi strokovne usmeritve za izboljšanje prezračevanja in ustvarjanje bolj zdravega doma. Kot poudarjajo v podjetju, želijo s projektom soustvarjati kulturo zdravega bivanja in javnost spodbuditi k razmisleku o zraku, ki ga vsak dan dihamo doma, v šolah, vrtcih in na delovnih mestih.

Vse bolj se zavedamo, da dom ni več zgolj prostor za počitek, temveč postaja središče vsakodnevnega življenja, dela in druženja. Zato uporabniki vse več pozornosti namenjajo zdravemu zraku, prijetni klimi, energetski učinkovitosti in pametnim tehnologijam.

mag. Uroš Fonovič, direktor FOTO: Lunos

Pogled v prihodnost

Po ocenah strokovnjakov bodo razvoj prezračevanja v prihodnjih letih zaznamovali digitalizacija, energetska učinkovitost, zdravje uporabnikov in trajnostna gradnja. LUNOS na te trende odgovarja z razvojem novih produktov, napredne senzorike in tesnim sodelovanjem z arhitekti, projektanti in gradbenimi podjetji.

Med pomembnejšimi novostmi je nova generacija decentraliziranih prezračevalnih naprav LUNOS iz serije e², ki združuje še višjo energetsko učinkovitost, tišje delovanje in napredno digitalno upravljanje.

Uspeh podjetja pa ne temelji zgolj na inovacijah. V LUNOSU verjamejo, da so ključ do dolgoročne rasti ljudje. Zato sistematično vlagajo v razvoj zaposlenih, spodbujajo odprto komunikacijo in gradijo kulturo zaupanja, odgovornosti in nenehnega izboljševanja.

Z jasno razvojno strategijo, podporo nemškega lastnika in proizvajalca ter vse močnejšo mednarodno prisotnostjo LUNOS utrjuje svoj položaj enega vodilnih ponudnikov decentraliziranih prezračevalnih rešitev v regiji.

Njihovo poslanstvo pa ostaja enako kot ob začetkih: ustvarjati zdrave, energetsko učinkovite in trajnostne bivalne prostore ter ljudi ozaveščati, da kakovosten zrak ni razkošje, temveč temelj sodobnega, zdravega in kakovostnega življenja.

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