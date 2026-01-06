Ko pritisne mraz, so na udaru tudi cevi

Poškodovano vodovodno omrežje ali zaledenele, počene cevi niso samo neprijetnost, vodijo lahko v poplavo, pregrešno draga popravila, predvsem pa stres, ki nam pokvari zimo. Večina ljudi prisega na nenehno ogrevanje, tudi v občasno kapljanje iz pipe. A izkušnje številnih in nasveti zavarovalniških agencij pravijo, da obstajajo tudi precej bolj nepričakovani, a presenetljivo učinkoviti prijemi, ki lahko odločajo, ali bo zjutraj vse suho ali bomo morali brisati vodo s tal.

Že majhen curek lahko opazno zmanjša tveganje za zaledenitev.

Preprost nasvet je, da vključimo gospodinjske aparate. Pomivalni in pralni stroj nastavimo na zamik (z odloženim zagonom), da se bosta v najbolj mrzlih nočnih urah zagnala drug za drugim. Ideja je preprosta: kadar voda potuje skozi napeljavo, se ne bo ustavila in zmrznila. Pretok pač zamrzne počasneje kot stoječa voda, zato se led težje nabira v cevi. To je še posebno koristno v starejših hišah oziroma tam, kjer izolacija ni najboljša. Drugi korak je klasičen, a ga marsikdo ignorira: iz pip naj rahlo kaplja, kadar temperature padejo pod ničlo. Že majhen curek lahko opazno zmanjša tveganje za zaledenitev – in še nekaj, kapljanje razbremeni pritisk v sistemu, kar zmanjšuje možnost, da bo cev počila. Posebno pazimo na pipe in dele cevi ob zunanjih stenah, sploh v neogrevanih prostorih, kot so klet, garaža ali podstrešje, kjer mraz najhitreje pritisne.

Zatesnimo špranje

Tretji način je, lahko bi rekli, dolgočasen, toda pogosto najbolj optimalen: gre za kombinacijo toplote in izolacije. Hišo ogrevajmo enakomerno, izpostavljene cevi pa oblecimo v izolacijski material. Ne podcenjujmo prepiha: na videz majhna razpoka ali odprtina, skozi katero vleče hladen zrak, bo morda dovolj ohladila okolico cevi, da bo začela voda zmrzovati. Zato zatesnimo vse možne špranje, po potrebi odprimo omarice pod koritom, da bo topel zrak iz prostora dosegel kritične dele napeljave.

Kombinacija teh prijemov, pametno načrtovani pretok vode, rahlo kapljanje in dobra zaščita cevi, bo močno povečala možnosti, da bo zima minila brez škode. Pred napovedanim hudim mrazom torej preverimo, kje potekajo cevi ob zunanjih zidovih, in dodajmo dodatno izolacijo, če je treba. In ko nas ni doma? Ogrevanja ne izklopimo povsem. Stabilna notranja temperatura bo najpogosteje preprečila klic vodovodnemu inštalaterju. Bo torej naš dom ob naslednjem minusu, napovedan je ravno za te dni, pripravljen in bomo pravočasno ugotovili, kje je naš vodovod najbolj ranljiv?

Kadar temperatura pade pod ledišče, je na udaru naš vodovodni sistem. FOTO: Fottograff/Getty Images