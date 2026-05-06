Ko se baterija skoraj povsem napolni v šestih minutah in pol

Kar navajeni smo že, da vodilni kitajski proizvajalci ne skoparijo z napovedmi o baterijski tehniki. Ni presenetljivo, da je podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited, v nadaljevanju Catl) svoj tehnični dan pripravilo ravno pred začetkom velike avtomobilske razstave v Pekingu, tam so napovedali nove izboljšave. Gre za nadaljevanje tekme, v kateri je v ospredju še BYD.
Kot je dejal tehnični šef Catla Wu Kai, se baterije s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) bližajo meji najvišje možne energijske gostote, zato se je v nadaljnjem razvoju bolje osredotočiti na ekstremno hitro polnjenje. Podjetje trdi, da se nova generacija njihove baterije te vrste, shenxing, od 10 do 90 odstotkov napolni v šestih minutah in pol. Catl tako odgovarja na nedavno predstavitev glavnega tekmeca BYD (Build Your Dreams), ki z baterijo blade 2.0 (prav tako LFP) s tržnim imenom flash charging omogoča, da polnjenje od 10 do 70 odstotkov baterije traja pet minut. Obe podjetji trdita, da je v mrazu polnjenje le malce počasnejše.
Catl bo v letošnjem tretjem četrtletju v avtomobile znamke Changan začel vgrajevati natrijevo baterijo naxtra, pri kateri je najpomembneje, da zanjo ne potrebujejo litija. Po lastnih navedbah so morali za njeno proizvodnjo rešiti več kot sto inženirskih problemov. Ta tip baterije naj bi uporabljali tudi v postajah za menjavo baterije in za hranilnike energije. Natrijeva baterija je sicer zelo odporna proti hudemu mrazu in 30 odstotkov cenejša od baterije LFP, a je imela doslej nižjo energijsko gostoto, kar naj bi se izboljševalo. Podjetje je v njen razvoj za zdaj vložilo 1,3 milijarde evrov. Predsednik Catla Robin Zeng je napovedal, da bi utegnile natrijeve baterije sčasoma zavzemati kar 30–40 odstotkov baterijskega trga.
Po podatkih južnokorejske analitične družbe SNE Research je Catl vodilni v svetovni proizvodnji baterij za električne avtomobile, letos je bil v prvih dveh mesecih njegov delež 42-odstoten. Na drugem mestu je bil BYD s 13 odstotki.