TEKMA V HITREM POLNJENJU

Ko se baterija skoraj povsem napolni v šestih minutah in pol

BYD je novo baterijo in tehnologijo »bliskovitega« polnjenja že predstavil v Evropi, ko je z njo tod uvedel prestižno znamko Denza.
Catlova baterija shenxing Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Polnilna postaja flash proizvajalca BYD Foto: BYD

Kot je dejal tehnični šef Catla Wu Kai, se baterije s katodo iz litij-železovega fosfata bližajo meji najvišje možne energijske gostote. FOTO: Catl

Gašper Boncelj
 6. 5. 2026 | 13:40
3:38
A+A-

Kar navajeni smo že, da vodilni kitajski proizvajalci ne skoparijo z napovedmi o baterijski tehniki. Ni presenetljivo, da je podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited, v nadaljevanju Catl) svoj tehnični dan pripravilo ravno pred začetkom velike avtomobilske razstave v Pekingu, tam so napovedali nove izboljšave. Gre za nadaljevanje tekme, v kateri je v ospredju še BYD.

42 odstotkov svetovnega trga baterij za avtomobile obvladuje Catl.

Kot je dejal tehnični šef Catla Wu Kai, se baterije s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) bližajo meji najvišje možne energijske gostote, zato se je v nadaljnjem razvoju bolje osredotočiti na ekstremno hitro polnjenje. Podjetje trdi, da se nova generacija njihove baterije te vrste, shenxing, od 10 do 90 odstotkov napolni v šestih minutah in pol. Catl tako odgovarja na nedavno predstavitev glavnega tekmeca BYD (Build Your Dreams), ki z baterijo blade 2.0 (prav tako LFP) s tržnim imenom flash charging omogoča, da polnjenje od 10 do 70 odstotkov baterije traja pet minut. Obe podjetji trdita, da je v mrazu polnjenje le malce počasnejše.

Polnilna postaja flash proizvajalca BYD Foto: BYD
Polnilna postaja flash proizvajalca BYD Foto: BYD
BYD je novo baterijo in tehnologijo »bliskovitega« polnjenja že predstavil v Evropi, ko je z njo tod uvedel prestižno znamko Denza. Kot nam je ob prihodu tega proizvajalca v Slovenijo dejal regionalni direktor David Kušanić, bodo polnilnice s takšno močjo postopno na voljo tudi pri nas. BYD naj bi jih sicer v enem letu na Kitajskem postavil kar 20 tisoč, v tujini pa 6000. Na razstavi v Pekingu je to baterijo napovedal tudi za modele osnovne znamke BYD, konkretno za atto 3, seal 08 in selion 08. Posebno atto 3 je pomemben, saj je to eden njihovih globalno najbolje prodajanih modelov. Catlova baterija shenxing pro naj bi bila namenjena dostopnejšim električnim avtomobilom (baterije izdelujejo za celo vrsto znamk, tako kitajskih kot tistih zahodne konkurence), za dražje bo še naprej na voljo baterija s katodo iz nikelj-manganovega oksida s tržnim imenom qilin, ki je po prenovi lažja kot doslej. Pri Catlu so napovedali še nekatere zanimive novosti. Imajo baterijo z angleškim tržnim imenom condensed matter battery (ponekod pišejo, da je to nekaj podobnega bateriji s poltrdnim elektrolitom), ki ima najvišjo energijsko gostoto in s katero lahko po njihovem zatrjevanju električna limuzina prevozi 1500 kilometrov, športni terenec pa 1000.

Odpornejša in cenejša

Catl bo v letošnjem tretjem četrtletju v avtomobile znamke Changan začel vgrajevati natrijevo baterijo naxtra, pri kateri je najpomembneje, da zanjo ne potrebujejo litija. Po lastnih navedbah so morali za njeno proizvodnjo rešiti več kot sto inženirskih problemov. Ta tip baterije naj bi uporabljali tudi v postajah za menjavo baterije in za hranilnike energije. Natrijeva baterija je sicer zelo odporna proti hudemu mrazu in 30 odstotkov cenejša od baterije LFP, a je imela doslej nižjo energijsko gostoto, kar naj bi se izboljševalo. Podjetje je v njen razvoj za zdaj vložilo 1,3 milijarde evrov. Predsednik Catla Robin Zeng je napovedal, da bi utegnile natrijeve baterije sčasoma zavzemati kar 30–40 odstotkov baterijskega trga.

Natrijeve baterije bi utegnile sčasoma zavzemati kar 30–40 odstotkov baterijskega trga.

Po podatkih južnokorejske analitične družbe SNE Research je Catl vodilni v svetovni proizvodnji baterij za električne avtomobile, letos je bil v prvih dveh mesecih njegov delež 42-odstoten. Na drugem mestu je bil BYD s 13 odstotki.

