  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REDKEJE, KOT MISLITE

Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Kako pogosto je v spalnici akcija, je odvisno od mnogih dejavnikov.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Macniak/Gettyimages

FOTO: Macniak/Gettyimages

FOTO: Foremniakowski/Gettyimages

FOTO: Foremniakowski/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Macniak/Gettyimages
FOTO: Foremniakowski/Gettyimages
M. Fl.
 18. 11. 2025 | 19:25
A+A-

Pozabite na hvalisanje in seksi objave na instagramu, to so podatki, ki razkrivajo, kaj se dogaja v spalnicah drugih parov in predvsem o tem, kaj vse vpliva na pogostost seksa.

Koliko ste stari?

Ko ste mlajši, je spolnosti več. S staranjem se zadeve umirijo. To ni nobeno presenečenje: s staranjem ravni energije upadajo, prav tako se znižajo ravni hormonov, ki spodbujajo naše spolne nagone.

Tisto, kar vas lahko preseneti, je, kako hitro in v že zelo mladih letih upada libido.

Moški in ženske, stari od sredine 20-ih do sredine 30-ih, imajo spolne odnose v povprečju osem do devetkrat na mesec. Dve leti pozneje ta številka pade na šestkrat na mesec. Osebe mlajše od 25 let imajo spolne odnose približno enajstkrat na mesec, vendar količina premo sorazmerno pada z dolžino zveze.

Kaj pa drugi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na pogostost spolnih odnosov? Za Daily Mail jih niza Tracy Cox.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Dolžina zveze

Ena od raziskav, objavljena v publikaciji  Arhiv seksualnega vedenja, ocenjuje, da imajo pari v prvem skupnem letu spolne odnose 146-krat na leto. To število v  drugem letu pade na 86.

Ja, tako hitro.

Zakaj želja z dolžino zveze upada?

Spolnost obožuje novosti in novo telo je ena najbolj vznemirljivih stvari. Privlači nas tudi tisto, česar nimamo ali česar ne moremo imeti.

Temu se pogosto pridruži še pretirana domačnost, ki ustvari t. i. učinek sostanovalcev. Bolj, kot se partnerja zbližata, v manjši meri se privlačita na enak način, kot sta se na začetku.

Ta pojav je še izrazitejši pri ženskah.

Spol

Daljša, kot je zveza, manjšo željo po spolnosti ima praviloma ženska.

Nemška raziskava je pokazala, da si je na začetku razmerja šestdeset odstotkov žensk želelo redne spolne odnose, v naslednjih štirih letih je ta delež padel na manj kot petdeset odstotkov in dvajsetih letih približno na dvajset odstotkov.

Že po štirih letih zveze si manj kot polovica tridesetletnic še želi rednega seksa, medtem ko moški libido skozi celotno razmerje ostaja precej stabilen.

FOTO: Macniak/Gettyimages
FOTO: Macniak/Gettyimages

Zakaj ženske izgubijo željo hitreje kot moški?

Eden ključnih dejavnikov je dolgočasje. Ameriški seksualni terapevt Ian Kerner je v raziskavi med 341 osebami v stabilnih razmerjih ugotovil, da so ženske že v prvem letu in v prvih treh letih zveze dvakrat pogosteje kot moški poročale o občutku dolgočasja.

Ženske so poleg tega občutljivejše tudi na drugi pomemben dejavnik, ki določa pogostost spolnih odnosov:

Zadovoljstvo s spolnim življenjem

Boljši, kot je seks, pogosteje si ga želimo.

Pravilo kakovost pred količino se pojavlja v številnih uveljavljenih raziskavah: pari, ki poročajo o višjem spolnem zadovoljstvu, imajo spolne odnose skoraj dvakrat pogosteje kot tisti, ki zadovoljstva ne dosegajo.

Seveda nihče nima vedno vrhunskih izkušenj, povsem običajno je, da je približno pet do petnajst odstotkov spolnih doživetij povprečnih ali nezadovoljivih.

Naravni spolni nagon

Pogostost spolne želje je deloma prirojena, saj ima tudi genetsko osnovo. Velik vpliv imajo še sporočila in predstave o spolnosti, ki jih prejmemo v otroštvu, ter morebitne travmatične izkušnje.

Če premoreta oba partnerja močan spolni nagon, bosta najverjetneje par z najpogostejšimi spolnimi odnosi. Čeprav je libido na začetku pri večini ljudi višji, se hitro pokažejo razlike med partnerjema.

Raziskave nadalje kažejo, da pogostost spolnih odnosov v prvem letu skupnega življenja pomembno vpliva na spolno dinamiko v prihodnosti.

FOTO: Foremniakowski/Gettyimages
FOTO: Foremniakowski/Gettyimages

Vzorec je jasen: pari, ki imajo nadpovprečno veliko spolnih odnosov, to navado pogosto ohranijo tudi po dveh letih, ko razmerje doseže svojo prvo pomembnejšo prelomnico.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Šest vrst odnosov in njihov vpliv na življenje

Medosebni odnosi predstavljajo velik in ključen del življenja.
28. 10. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
PRESENEČENI BOSTE

Sedem resnic o seksu po ločitvi, ki vam jih nihče ne pove

Seks po ločitvi je lahko ena najbolj vznemirljivih in hkrati zastrašujočih izkušenj.
8. 10. 2025 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
UPOŠTEVAJTE JIH

Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Seks ni samo vprašanje orgazma, temveč celotna izkušnja povezovanja in uživanja s partnerjem.
24. 9. 2025 | 18:00

Več iz teme

spolno življenjeseksspolnostženskeraziskavaodnosi
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Naomi Watts o menopavzi: z enim samim korakom sem postala mati in starka

Slavna igralka je napisala iskreno, zabavno in poučno knjigo Oh, ta menopavza.
Danaja Lorenčič18. 11. 2025 | 20:00
19:55
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVO

Po brutalnem umoru se je oglasil znani novinar: Slišala sva se pred nekaj dnevi ...

»Zdaj bo ta isti bednik naslednja desetletja živel na toplem, hranjen in varovan na račun ljudi, ki so vredni tisočkrat več od njega.«
18. 11. 2025 | 19:55
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Grozljivka v osnovni šoli, 12-letnik zabodel dve leti starejšo deklico

Besedni spopad se je sprevrgel v krvavi napad.
18. 11. 2025 | 19:45
19:34
Bulvar  |  Domači trači
VZGOJENA Z LJUBEZNIJO NA DOMAČEM VRTU

Tanja Ribič je pokazala svojo, mnogi navdušeni (VIDEO)

Tanja Ribič ni le uspešna igralka, temveč tudi vrtnarka.
18. 11. 2025 | 19:34
19:25
Lifestyle  |  Stil
REDKEJE, KOT MISLITE

Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Kako pogosto je v spalnici akcija, je odvisno od mnogih dejavnikov.
18. 11. 2025 | 19:25
18:26
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Pokojninska reforma objavljena v uradnem listu! To vse prinaša, Golob ima pomembno sporočilo

Ohranitev 40 let pokojninske dobe, postopno se dviguje starostna meja za upokojitev, letni dodatek po novem izplačan v petih razredih.
18. 11. 2025 | 18:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki