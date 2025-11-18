Kolikokrat pari dejansko seksajo? Odgovor vas lahko preseneti

Pozabite na hvalisanje in seksi objave na instagramu, to so podatki, ki razkrivajo, kaj se dogaja v spalnicah drugih parov in predvsem o tem, kaj vse vpliva na pogostost seksa.

Koliko ste stari?

Ko ste mlajši, je spolnosti več. S staranjem se zadeve umirijo. To ni nobeno presenečenje: s staranjem ravni energije upadajo, prav tako se znižajo ravni hormonov, ki spodbujajo naše spolne nagone.

Tisto, kar vas lahko preseneti, je, kako hitro in v že zelo mladih letih upada libido.

Moški in ženske, stari od sredine 20-ih do sredine 30-ih, imajo spolne odnose v povprečju osem do devetkrat na mesec. Dve leti pozneje ta številka pade na šestkrat na mesec. Osebe mlajše od 25 let imajo spolne odnose približno enajstkrat na mesec, vendar količina premo sorazmerno pada z dolžino zveze.

Kaj pa drugi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na pogostost spolnih odnosov? Za Daily Mail jih niza Tracy Cox.

Dolžina zveze

Ena od raziskav, objavljena v publikaciji Arhiv seksualnega vedenja, ocenjuje, da imajo pari v prvem skupnem letu spolne odnose 146-krat na leto. To število v drugem letu pade na 86.

Ja, tako hitro.

Zakaj želja z dolžino zveze upada?

Spolnost obožuje novosti in novo telo je ena najbolj vznemirljivih stvari. Privlači nas tudi tisto, česar nimamo ali česar ne moremo imeti.

Temu se pogosto pridruži še pretirana domačnost, ki ustvari t. i. učinek sostanovalcev. Bolj, kot se partnerja zbližata, v manjši meri se privlačita na enak način, kot sta se na začetku.

Ta pojav je še izrazitejši pri ženskah.

Spol

Daljša, kot je zveza, manjšo željo po spolnosti ima praviloma ženska.

Nemška raziskava je pokazala, da si je na začetku razmerja šestdeset odstotkov žensk želelo redne spolne odnose, v naslednjih štirih letih je ta delež padel na manj kot petdeset odstotkov in dvajsetih letih približno na dvajset odstotkov.

Že po štirih letih zveze si manj kot polovica tridesetletnic še želi rednega seksa, medtem ko moški libido skozi celotno razmerje ostaja precej stabilen.

Zakaj ženske izgubijo željo hitreje kot moški?

Eden ključnih dejavnikov je dolgočasje. Ameriški seksualni terapevt Ian Kerner je v raziskavi med 341 osebami v stabilnih razmerjih ugotovil, da so ženske že v prvem letu in v prvih treh letih zveze dvakrat pogosteje kot moški poročale o občutku dolgočasja.

Ženske so poleg tega občutljivejše tudi na drugi pomemben dejavnik, ki določa pogostost spolnih odnosov:

Zadovoljstvo s spolnim življenjem

Boljši, kot je seks, pogosteje si ga želimo.

Pravilo kakovost pred količino se pojavlja v številnih uveljavljenih raziskavah: pari, ki poročajo o višjem spolnem zadovoljstvu, imajo spolne odnose skoraj dvakrat pogosteje kot tisti, ki zadovoljstva ne dosegajo.

Seveda nihče nima vedno vrhunskih izkušenj, povsem običajno je, da je približno pet do petnajst odstotkov spolnih doživetij povprečnih ali nezadovoljivih.

Naravni spolni nagon

Pogostost spolne želje je deloma prirojena, saj ima tudi genetsko osnovo. Velik vpliv imajo še sporočila in predstave o spolnosti, ki jih prejmemo v otroštvu, ter morebitne travmatične izkušnje.

Če premoreta oba partnerja močan spolni nagon, bosta najverjetneje par z najpogostejšimi spolnimi odnosi. Čeprav je libido na začetku pri večini ljudi višji, se hitro pokažejo razlike med partnerjema.

Raziskave nadalje kažejo, da pogostost spolnih odnosov v prvem letu skupnega življenja pomembno vpliva na spolno dinamiko v prihodnosti.

Vzorec je jasen: pari, ki imajo nadpovprečno veliko spolnih odnosov, to navado pogosto ohranijo tudi po dveh letih, ko razmerje doseže svojo prvo pomembnejšo prelomnico.