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Kolikokrat na teden bi morali moški doživeti jutranjo erekcijo?

Izrazit upad pogostosti ali popolna odsotnost nakazujeta na zdravstvene težave.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Lsophoto/Gettyimages

FOTO: Lsophoto/Gettyimages

FOTO: Kate Aedon/Gettyimages

FOTO: Kate Aedon/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Lsophoto/Gettyimages
FOTO: Kate Aedon/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
M. Fl.
 30. 6. 2026 | 19:44
3:22
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Če dneva običajno ne začnete z lenobnim poležavanjem v postelji, je jutranja erekcija včasih lahko nekoliko neprijetna. V resnici pa je pomemben pokazatelj moškega zdravja, saj pogosto odraža ustrezno raven testosterona. S staranjem raven tega hormona postopoma upada, zato je tudi jutranjih erekcij manj. Čeprav je to normalen proces, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko nenaden ali popoln izostanek znak zdravstvenih težav, povzema 24sata.hr.

FOTO: Lsophoto/Gettyimages
FOTO: Lsophoto/Gettyimages

Kako pogosto je normalno?

Po besedah dr. Jeffa Fosterja, člana odbora Britanskega združenja za spolno medicino, ki se že več kot 20 let ukvarja z moškim zdravjem in hormonskim zdravljenjem, je pogostost jutranjih erekcij odvisna od starosti.

  • Najstniki in moški v dvajsetih letih bi jo morali doživeti skoraj vsak dan oziroma večino dni v tednu.
  • V tridesetih letih je še vedno običajna pri več kot polovici juter.
  • V štiridesetih in petdesetih letih se običajno pojavi dva- do trikrat na teden.
  • V šestdesetih letih pa enkrat ali dvakrat tedensko.

»Če se sploh ne spomnite, kdaj ste nazadnje imeli jutranjo erekcijo, je pametno obiskati zdravnika. Lahko pomeni, da je raven hormonov padla ali da se je povečalo tveganje za bolezni srca in ožilja, saj nekaj ovira njen normalen nastanek,« pojasnjuje dr. Foster. Priporoča tudi, da moški že po 30. letu občasno preverijo raven testosterona, saj je ta pomemben pokazatelj splošnega zdravstvenega stanja.

Drugi znaki nizke ravni testosterona

Poleg izostanka jutranjih erekcij lahko na pomanjkanje testosterona opozarjajo tudi:

FOTO: Kate Aedon/Gettyimages
FOTO: Kate Aedon/Gettyimages

  • težji napredek pri telesni vadbi,
  • pridobivanje telesne teže,
  • izguba mišične mase,
  • upočasnjena presnova.

Spremembe se pogosto odražajo tudi v duševnem počutju. »Moški z nizko ravnijo testosterona so pogosteje slabega razpoloženja, bolj tesnobni in pri njih je večje tveganje za razvoj depresije,« pravi dr. Foster.

Zakaj sploh pride do jutranje erekcije?

V nasprotju s splošnim prepričanjem ta največkrat ni posledica spolnega vzburjenja. Strokovnjakinja za spolno zdravje Sarah Mulindwa pojasnjuje, da se med fazo REM spanja telo obnavlja. Takrat prevlada parasimpatični živčni sistem, ki uravnava številne samodejne telesne procese, kot so dihanje, srčni utrip in tudi spolna funkcija. Jutranja erekcija je zato običajno znak, da telo deluje normalno.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages

Kdaj je priporočljiv obisk zdravnika?

V večini primerov jutranje erekcije niso razlog za skrb. Obstajajo pa izjeme. Če ta povzroča bolečino ali traja nenavadno dolgo (več kot eno uro), je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč. Prav tako je smiselno obiskati zdravnika, če jutranjih erekcij sploh nimate. »To še ne pomeni nujno, da gre za resno težavo, vendar je lahko povezano z motnjami prekrvavitve, neželenimi učinki zdravil, nizko ravnijo testosterona ali erektilno disfunkcijo. Karkoli od tega je bolje pravočasno odkriti, kot pa spregledati,« poudarja Sarah Mulindwa.

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