Kolikokrat tedensko je normalno seksati? Številke presenečajo

Pogled na statistiko razkriva, da se pogostost spolnih odnosov precej razlikuje glede na starost. Po podatkih znanega Inštituta Kinsey imajo osebe, stare od 18 do 29 let, v povprečju 112 spolnih odnosov na leto, kar je približno dvakrat na teden. V naslednjem desetletju, od 30. do 39. leta, ta številka pade na 86-krat letno oziroma okoli 1,6-krat na teden, medtem ko pari v štiridesetih letih v povprečju seksajo 69-krat na leto. Druga študija, objavljena v reviji Archives of Sexual Behavior, navaja, da imajo pari v povprečju 53 spolnih odnosov letno, kar je malo več kot enkrat na teden.

Podobne rezultate kažejo tudi podatki študije The Knot za leto 2024, po katerih ima 60 odstotkov parov v resnih zvezah spolne odnose vsaj enkrat na teden. Podatki za poročene pare so prav tako raznoliki: raziskava na 660 poročenih osebah je pokazala, da jih 25 odstotkov v spolnih radostih uživa enkrat na teden, 16 odstotkov dva- do trikrat na teden, pet odstotkov pa štirikrat ali več na teden. Po drugi strani ima skoraj 20 odstotkov parov odnose dva- do trikrat na mesec, deset odstotkov pa v zadnjem letu sploh ni seksalo.

Je enkrat na teden čarobna formula za srečo?

Zanimiva raziskava, objavljena v reviji Social Psychological and Personality Science, je pokazala, da so pari, ki imajo odnose približno enkrat na teden, najsrečnejši. Njihovo zadovoljstvo v zvezi se ni povečevalo, če so jih imeli pogosteje, zmanjšalo pa se je, če so jih imeli redkeje. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da se številk ne smemo slepo držati. Večja pogostost ne pomeni nujno srečnejše zveze, kar je potrdila tudi študija Univerze Carnegie Mellon, kjer se je sreča parov, ki so jim naročili, naj povečajo pogostost odnosov, dejansko zmanjšala.

Spolni terapevti in svetovalci za odnose poudarjajo, da je kakovost pomembnejša od količine. Par, ki ima enkrat na teden izpolnjujoč odnos, poln čustvene in telesne povezanosti, bo verjetno bolj zadovoljen kot par, ki ima vsakodnevno rutinski seks brez prave intimnosti. Namesto da se sprašujete, kako pogosto bi morali imeti spolne odnose, je pravo vprašanje: »Ali sva oba zadovoljna z najinim intimnim življenjem?«

Dejavniki, ki oblikujejo naše intimno življenje

Pogostost spolnih odnosov ni statična. Spreminja se skozi zvezo in življenje, nanjo pa vpliva vrsta dejavnikov. Z leti in dolžino zveze se libido naravno zmanjša. Začetna strast in zaljubljenost sčasoma prerasteta v globljo, a mirnejšo povezanost, kar se odraža tudi na dinamiki v spalnici. Stres je eden največjih sovražnikov libida. Delovne obveznosti, finančni pritiski in skrb za družino lahko izčrpajo energijo in pustijo malo prostora za intimnost. Tudi prihod otrok močno spremeni življenje para, neprespane noči in stalna skrb pogosto potisnejo spolno željo v ozadje. Poleg tega lahko različna zdravstvena stanja, hormonske spremembe ali jemanje določenih zdravil pomembno vplivajo na spolni nagon pri obeh spolih.

Ko številke postanejo težava: nasveti strokovnjakov

Težava ne nastane, kadar ima par odnose redkeje od statističnega povprečja, temveč takrat, ko eden ali oba partnerja postaneta nezadovoljna. Razlika v spolni želji, znana kot neusklajen libido, je v dolgih zvezah pogost pojav. Ključ do rešitve ni prisila, temveč komunikacija in kompromis. Prvi korak je vedno odprt in iskren pogovor. Pomembno je brez obtoževanja partnerja izraziti svoja čustva in potrebe. Strokovnjaki parom svetujejo, naj razširijo definicijo intimnosti. Ta ne vključuje le penetracije, temveč tudi objemanje, poljubljanje, masažo in druge oblike telesne bližine, ki krepijo povezanost.

Nekaterim parom lahko pomaga načrtovanje seksa. Čeprav zveni neromantično, lahko načrtovanje intimnih trenutkov pomaga, da seks postane prioriteta v natrpanem urniku. To ustvarja pričakovanje in kaže, da oba partnerja vlagata trud v ohranjanje strasti. Če se težave nadaljujejo in postanejo vir stalnih konfliktov, je lahko pomoč zakonskega ali seksualnega terapevta izjemno koristna. Strokovnjak paru pomaga prepoznati vzrok težav in najti strategije za ponovno povezovanje.