Kompost ne gre na zimski počitek

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Na kompost spadajo ostanki sadja in zelenjave, kavne usedline, čajni lističi in zdrobljene jajčne lupine. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

Na kompost spadajo ostanki sadja in zelenjave, kavne usedline, čajni lističi in zdrobljene jajčne lupine. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. FOTO: Elenathewise/Getty Images

Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. FOTO: Elenathewise/Getty Images

Tudi pozimi ne pozabimo nanj. FOTO: Getty Images

Tudi pozimi ne pozabimo nanj. FOTO: Getty Images

Zrelega spomladi presejemo in uporabimo na gredah. FOTO: Oxana Medvedeva/Getty Images

Zrelega spomladi presejemo in uporabimo na gredah. FOTO: Oxana Medvedeva/Getty Images

Na kompost spadajo ostanki sadja in zelenjave, kavne usedline, čajni lističi in zdrobljene jajčne lupine. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images
Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. FOTO: Elenathewise/Getty Images
Tudi pozimi ne pozabimo nanj. FOTO: Getty Images
Zrelega spomladi presejemo in uporabimo na gredah. FOTO: Oxana Medvedeva/Getty Images
Alenka Kociper
 11. 11. 2026 | 18:44
4:34
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Ko pospravimo zelenjavne grede, poberemo zadnje pridelke in pograbimo odpadlo listje, se nabere precej organskega materiala, ki ga ne zavržemo. Kompostnik je tudi v hladnem delu leta primeren prostor za večino teh ostankov. Res je, da se z nižanjem temperature delovanje mikroorganizmov upočasni, vendar se razgradnja ne ustavi povsem. V notranjosti dovolj velikega in dobro sestavljenega kupa se toplota ohranja še dolgo, zato ga jeseni pripravimo na zimo, nato pa zanj skrbimo tudi v hladnih mesecih.

Meso, ribe, kosti, mlečni izdelki, maščobe in olje ne spadajo v običajni vrtni kompostnik.

Tudi pozimi ne pozabimo nanj. FOTO: Getty Images
Tudi pozimi ne pozabimo nanj. FOTO: Getty Images
Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. Vsebuje veliko ogljika, ki ga mikroorganizmi potrebujejo za razgradnjo organskih snovi. Pred dodajanjem ga zdrobimo s kosilnico ali sesekljamo, saj se manjši koščki hitreje razgradijo. Poleg listja lahko uporabimo zdrave ostanke z zelenjavnih gred, odmrle rastline, ovenelo cvetje in manjše vejice. Olesenele dele prej narežemo na krajše koščke. Zeleni rastlinski ostanki, ki vsebujejo več vlage in dušika, so dobrodošlo dopolnilo suhemu listju. Na kompost ne odlagamo rastlin z dozorelimi semeni, trdovratnih plevelov, ki se razmnožujejo tudi z deli korenin, in obolelih rastlin. Tudi pozimi lahko dodajamo olupke sadja in zelenjave, ostanke čiščenja živil, kavno usedlino, čajne lističe in zdrobljene jajčne lupine. Ker so kuhinjski ostanki večinoma vlažni in bogati z dušikom, jih prekrijemo s plastjo suhega listja, slame ali raztrganega nebarvanega kartona. Tako preprečimo neprijetne vonjave in zmanjšamo možnost, da bi privabili glodavce. Meso, ribe, kosti, mlečni izdelki, maščobe in olje ne spadajo v običajni vrtni kompostnik.

Primerna vlaga in zračnost

Za uspešno kompostiranje ni dovolj le pravilna izbira sestavin. Kup ne sme biti ne presuh ne premoker. Jesensko deževje in zimska vlaga lahko povzročita, da se organski material prepoji z vodo, zmanjka mu zraka in začne gniti. Če je preveč moker, dodamo suho listje, slamo, drobne vejice ali karton, ki bodo vpili odvečno vlago in izboljšali zračnost.

Kakovosten zrel kompost je temne barve, drobljive strukture in diši po gozdnih tleh.

Kako to preverimo? Kompost naj bo vlažen kot dobro ožeta goba: ko pest materiala stisnemo v roki, se iz njega ne sme cediti voda, prav tako pa ne sme biti povsem suh. Če je med daljšim sušnim obdobjem presuh, ga nekoliko zalijemo. Materiala ne tlačimo, saj mikroorganizmi za razgradnjo potrebujejo kisik. Zračnost izboljšamo z dodajanjem bolj grobih sestavin, občasno kup premešamo. Na odprtem kompostnem kupu to storimo z vilami, tako da zunanje plasti prestavimo proti sredini, notranje pa navzven. V zaprtem kompostniku uporabimo manjše vrtne vile ali namensko mešalo, če ima vrtljiv boben, pa ga preprosto zavrtimo.

Zaščita iz slame

Zrelega spomladi presejemo in uporabimo na gredah. FOTO: Oxana Medvedeva/Getty Images
Zrelega spomladi presejemo in uporabimo na gredah. FOTO: Oxana Medvedeva/Getty Images
Pred zimo kompost pregledamo in po potrebi še zadnjič premešamo. V najhladnejših mesecih ga ne obračamo prepogosto, saj s tem izgublja toploto, ki se nabira v notranjosti. Razgradnja se v mrazu upočasni, ob dolgotrajni zmrzali se lahko začasno ustavi. Večji kup toploto zadrži bolje kot majhen, zato ga jeseni dopolnimo in oblikujemo v dovolj veliko celoto. Zgornjo plast zaščitimo s slamo ali suhim listjem, lahko tudi z zračno ponjavo, ki preprečuje prekomerno namakanje zaradi dežja in snega. Ne smemo pa kupa nepredušno zapreti, saj mora vanj še vedno pritekati zrak. Kompostnik z odprtimi stranicami lahko z zunanje strani dodatno zaščitimo z vrečami suhega listja ali balami slame. Ko se spomladi temperature dvignejo, se bo razgradnja znova pospešila. Takrat kup premešamo, preverimo vlažnost in po potrebi dodamo ustrezne rastlinske ostanke. Zrel kompost prepoznamo po temni barvi, drobljivi strukturi in vonju po gozdnih tleh; prvotnih sestavin v njem skoraj ne prepoznamo več. Presejemo ga in uporabimo na gredah ali za izboljšanje vrtne zemlje, nerazkrojene koščke pa vrnemo na kup. 

Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. FOTO: Elenathewise/Getty Images
Odpadlo listje je ena najpomembnejših jesenskih sestavin komposta. FOTO: Elenathewise/Getty Images

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