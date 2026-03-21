Korak za korakom do lepše trate

Prezračevanje trate se pogosto omenja kot ključni del pri negi, a mnogi ne vedo, kaj sploh to pomeni. Gre za pomemben postopek, ki travi omogoča boljšo rast in gostoto. Sčasoma postanejo tla, predvsem na pogosto obremenjenih površinah, zbita, zaradi česar zrak, voda in hranila težje pridejo do korenin, na površini pa nastaja plast odmrlih ostankov. Trata posledično začne izgubljati barvo, pojavljajo se rumeni madeži, hkrati pa bo bolj dovzetna za mah, plevel in bolezni.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen rednega prezračevanja, ki izboljšuje pretok zraka in vode ter spodbuja rast korenin. Obstaja uporabna rešitev, in sicer izdelava posebnih čevljev iz desk in žebljev, nekakšnih derez, s katerimi lahko potem po trati korakamo, jo na ta način enakomerno luknjamo ter ji pomagamo dihati.

Ne le zalivanje in košnja, tudi prezračevanje je pomembno! FOTO: Ronstik/Getty Images

Večkrat letno

Sicer pa prihaja pri negi trate pogosto tudi do zmede, in sicer med naslednjimi tremi postopki: prezračevanjem, aerifikacijo in vertikulacijo. Za kaj sploh gre? Prezračevanje pomeni nežno česanje trate z orodjem, ki odstrani plast ostankov in mahu.​ Aerifikacija je globlji poseg, pri katerem naredimo v tla luknje, in sicer za boljši pretok zraka in vode.​ Vertikulacija pa je najintenzivnejši postopek, pri katerem z noži zarežemo v površino in odstranimo večje količine odmrlega materiala.

Z derezami korakamo in enakomerno luknjamo trato ter ji pomagamo dihati.

Prezračevanje lahko izvajamo večkrat letno, najprimernejši čas je od pomladi do jeseni, približno na od štiri do šest tednov. Pred postopkom trato pokosimo in očistimo, nato pa površino enakomerno obdelamo (jo na primer prehodimo z derezami) v ravnih linijah. Pomembno je, da orodje ne posega pregloboko, saj želimo trato zgolj osvežiti, ne pa poškodovati.

Po prezračevanju je priporočljivo trato pognojiti in zaliti, s čimer bomo še spodbudili obnovo.

Po prezračevanju trato pognojimo in zalijemo, s čimer spodbudimo obnovo.

Čeprav mnogi neprimerno več pozornosti namenjamo košnji in zalivanju, pa strokovnjaki opozarjajo, da bo naša trata brez prezračevanja sčasoma izgubljala kakovost. Kot zatrjujejo, ji bo šele redno prezračevanje omogočalo, da bo znova zadihala in ostala gosta, zdrava ter odporna vso sezono.