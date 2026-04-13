Kozarci bodo spet sijoči s tem preprostim trikom

Gotovo ste že kdaj vzeli kozarec iz pomivalnega stroja in opazili, da površina ni več kristalno čista, temveč nekoliko motna ali celo rahlo bele barve. To je težava, še posebno če jih pogosto pomivamo v pomivalnem stroju. Dobra novica je, da v večini primerov to ne pomeni, da so kozarci obrabljeni. Le to, da se je na njih nabrala tanka plast vodnega kamna, ki jo na srečo lahko odstranimo.

Zakaj kozarci postanejo motni? Najpogostejša sta dva razloga. Prvi je vodni kamen oziroma skupek mineralnih oblog, ki jih na površini stekla pušča trda voda. Ko se voda po pomivanju posuši, za seboj pusti drobne sledi mineralov, ki ustvarijo mat videz. Drugi razlog je lahko rahla poškodba stekla, ki nastane zaradi agresivnih detergentov, previsoke temperature ali prepogostega pomivanja v pomivalnem stroju. Takšna poškodba je žal trajna, vendar je precej manj pogosta kot mineralne obloge, ki jih je še posebej veliko, če živimo v kraju s trdo vodo.

FOTO: Bonchan/Getty Images

Kisla pomoč

Če želimo preveriti, za katero težavo gre, naredimo preprost test. Na kozarec kanemo nekaj kapljic kisa in ga nežno obrišemo. Če moten učinek izgine, so zagotovo krive mineralne obloge. Če ostane, je steklo verjetno že nekoliko poškodovano. In prav kis, beli alkoholni, je obenem najbolj učinkovit in preprost trik za reševanje motnih kozarcev, saj odlično raztaplja vodni kamen. Postopek je zelo enostaven in od nas ne zahteva pretiranega truda in energije. V večjo posodo nalijemo toplo vodo in ji dodamo približno eno skodelico belega kisa. Nato v raztopino potopimo motne kozarce in jih pustimo namakati približno 10–15 minut. Kis bo v tem času raztopil mineralne obloge in kozarce povrnil v prvotno stanje. Po namakanju jih nežno obrišemo z mehko gobico ali krpo ter speremo s čisto tekočo vodo. Ko se posušijo, bodo videti kot novi. Če pa so obloge nekoliko bolj trdovratne, lahko na gobico nakapljamo nekaj kapljic kisa ali pripravimo pasto iz kisa in sode bikarbone ter z njo nežno zdrgnete površino kozarca.

FOTO: Pawel Kacperek/Getty Images

Lahko preprečimo, da bi kozarci spet postali motni? Ko kozarce očistimo, je smiselno poskrbeti tudi za to, da se težava ne ponovi. Pri tem lahko pomaga nekaj preprostih navad. Najprej preverimo, ali ima naš pomivalni stroj dovolj soli za mehčanje vode. Sol namreč pomaga zmanjšati količino mineralov v vodi, kar pomeni manj vodnega kamna na posodi. Pomembno je tudi, da ne uporabljamo preveč detergenta. Prevelika količina lahko poslabša videz stekla in sčasoma povzroči celo mikro poškodbe.