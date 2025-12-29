Kradli nakladalne kontejnerje, za 44-letnega Štajerca odrejeno pridržanje

Med preiskavo tatvine nakladalnega kontejnerja, ki je bil ukraden z dvorišča podjetja v Sevnici med 30. oktobrom in 1. novembrom, so policisti prišli na sled osumljencu z območja Slovenske Bistrice. Izkazalo se je, da so bila istovrstna kazniva dejanja izvršena tudi na območjih PP Ribnica, Kočevje in Šentjernej. »Nadaljnja preiskava je potrdila utemeljene razloge za sum, da so vsa kazniva dejanja izvršili isti storilci, ki so premoženjska kazniva dejanja izvrševali na območju celotne Republike Slovenije,« poročajo z novomeške policijske uprave.

Policisti in kriminalisti so nato opravili hišne preiskave na območju PU Maribor. »Našli in zasegli so predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku. Prav tako je bilo najdenih in zavarovanih več predmetov, ki kažejo na izvršitev več drugih kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin na širšem območju Slovenije. Med drugim je bilo zaseženih 12 novih motornih žag znamke Husqvarna, ki izvirajo iz kaznivega dejanja velike tatvine na škodo pravne osebe z območja Maribora. O kaznivem dejanju so bili mariborski policisti obveščeni 16. decembra. Motorne žage so bile najdene in zasežene neposredno po izvršitvi kaznivega dejanja,« pojasnjuje Alenka Drenik Rangus, predstavnica novomeške policijske uprave za odnose z javnostmi. Kot dodaja, so 44-letnemu osumljencu odvzeli prostost in odredili pridržanje.