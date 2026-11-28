Le še nekaj ur nas loči od začetka adventa, enega najlepših obdobij v letu, ko domove napolnijo vonj po smrečju, cimetu in sveže pečenih piškotih, dolge večere pa razsvetljujejo plameni sveč. Čeprav adventni venček ostaja nepogrešljiv del prazničnega pričakovanja, se njegova podoba iz leta v leto spreminja. Letošnje smernice prinašajo nekaj zanimivih novosti, pri čemer za izdelavo modernega venčka niti ne bo treba zapraviti veliko denarja. Marsikaj lahko namreč najdemo že doma ali na sprehodu v naravi.

Aranžmaje lahko izdelamo kar v skledi, na pladnju, celo v modelu za peko potice.

Smernice letošnjega adventa v ospredje postavljajo naravne materiale in tople zemeljske odtenke. Smrečje, mah, storži, drevesno lubje, posušeno cvetje, juta in lan so odlična izbira za vse, ki si želijo pristnega prazničnega vzdušja. Med barvami izstopa bordo rdeča, ki bo v kombinaciji z bakrenimi ali matiranimi zlatimi dodatki pričarala eleganten videz. V ospredju bodo tudi karamelni odtenki, nežna rožnata in kremna barva. Ljubitelji skandinavskega sloga lahko posežejo tudi po temno modrih svečah in srebrnih okraskih.

Med zanimivejšimi letošnjimi smernicami je odmik od tradicionalne okrogle oblike. Adventne aranžmaje lahko izdelamo kar v keramični skledi, na podolgovatem lesenem pladnju, celo v starem modelu za peko potice. Namesto debelih sveč v ospredje prihajajo visoke, elegantne in tanke sveče. Med priljubljenimi dodatki so letos večje pentlje, predvsem žametne, pa denimo karirasti trakovi, ki vzbujajo nostalgijo po nekdanjih božičih. Zanimiva alternativa smrečju so posušene hortenzije, ki s svojimi bogatimi cvetovi ustvarijo romantično podobo venčka.

Čas drug za drugega

Letošnji advent ima tudi zanimivo koledarsko posebnost. Prvo svečo bomo prižgali že jutri, drugo 6. decembra, na miklavževo, tretjo 13. decembra, na Lucijo, in četrto 20. decembra. Božični večer bo v četrtek, božič pa v petek. Adventno obdobje bo tako trajalo 26 dni, dan več kot lani. Čas pričakovanja božiča si lahko popestrimo tudi z drugačnim adventnim koledarjem. Namesto čokoladic in drobnih daril naj se za posameznimi okenci skrivajo prijetne družinske naloge. Skupna peka piškotov, izdelovanje okraskov, večerni sprehod med prazničnimi lučkami, pisanje voščilnic ali obisk osamljene osebe so zgolj nekatere izmed možnosti.

V ospredje prihajajo visoke, elegantne in tanke sveče.

Ne glede na modne smernice ne smemo pozabiti na varnost. Posušeno zelenje, cvetje in tekstilni dodatki so hitro vnetljivi, zato gorečih sveč nikoli ne puščamo brez nadzora. Varnejša alternativa so sveče na baterije, ki so vse bolj prepričljiva imitacija pravih. Predvsem pa naj nas letošnji advent spomni, da za praznično čarobnost ne potrebujemo popolno okrašenega doma. Tudi to je ena izmed smernic letošnjega adventa. Včasih so dovolj le štiri sveče, nekaj vejic smrečja, predvsem pa čas, ki ga namenimo drug drugemu.

Med priljubljenimi dodatki so letos večje pentlje. FOTO: Ana Grgin/foap/Getty Images

Dekoracijo lahko naredimo sami, potrebujemo na primer nekaj smrekovih vej in storžev. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images