GOJENJE

Krompir lahko gojimo tudi v vrečah, če nimamo vrta

Ena od prednosti je prihranek pri prostoru, postavimo jih lahko na balkon ali teraso, tudi na manjšem vrtu bodo prav prišle.
Vreče naj imajo drenažne luknje. FOTO: Plazaccameraman/Getty Images

Kupimo lahko posebne vreče za vzgojo krompirja. FOTO: Grahamphoto23/Getty Images

Tudi ohrovt bo lepo uspeval v vreči. FOTO: Eurobanks/Getty Images

Vreče, v tej raste paradižnik, lahko premikamo. FOTO: For Personal Or Commercial Purpo7/Getty Images

A. J.
 11. 3. 2026 | 16:15
2:32
Zelenjavo, na primer krompir, lahko gojimo tudi v vrečah, če nimamo vrta, lahko jih postavimo na teraso ali balkon. Najprej izberemo primerne vreče. Idealna je trpežna vreča za vrtnarjenje ali vreča iz debele jute ali polipropilena, ki ima drenažne luknje na dnu in po možnosti stransko režo za pobiranje gomoljev, če gojimo krompir.

Izberemo setveni krompir, najbolje zgodnje ali manjše sorte, ki se dobro prilagodijo gojenju v posodah. Nato pripravimo zemljo. Mešanica mora biti rahla, hranljiva in dobro odcedna. Priporočljivo je mešati vrtno zemljo s kompostom in perlitom ali kokosovim substratom, kar omogoča, da voda ne zastaja, hkrati pa ostanejo gomolji in korenine dovolj vlažni. Tretjino vreče napolnimo z zemljo, vanjo položimo krompir in ga pokrijemo z dodatnimi 10 centimetri zemlje. Ko poganjki rastejo, postopoma dodajamo zemljo proti vrhu vreče. To spodbudi rast gomoljev vzdolž stebla in poveča pridelek.

Zemlja mora ostati rahlo vlažna, vendar ne mokra, da preprečimo gnitje gomoljev.

Lahko jih premikamo

Zelenjavo v vreče sadimo po navodilih za posamezno vrsto: listnata zelenjava potrebuje manj zemlje, paradižnik, paprika in kumare več. Če želimo kombinirati več vrst, poskrbimo, da imajo rastline dovolj prostora in svetlobe.

Zalivanje je ključno. Zemlja mora ostati rahlo vlažna, vendar ne mokra, da preprečimo gnitje gomoljev ali korenin. Redno preverjamo vlago in po potrebi zalijemo. Gnojimo po potrebi; krompir in druga zelenjava najbolje uspevata ob dodajanju organskega gnojila ali tekočega gnojila, ki vsebuje fosfor in kalij. Dušik je potreben v manjših količinah, da se ne spodbuja preveč listov na račun gomoljev.

Vreče je mogoče premikati glede na sončno lego.

Vreče je mogoče premikati glede na sončno lego, zaščititi pred močnim vetrom ali pokriti ob hladnem vremenu. Na balkonu omogoča metoda urbano vrtnarjenje in dostop do svežih pridelkov, na majhnem vrtu pa fleksibilno razporeditev rastlin. S tem ustvarimo trajnosten, produktiven balkonski ali vrtni pridelek, ki omogoča sveže in zdrave obroke čez poletje.

