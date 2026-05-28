Kuhanje na zraku je pravi užitek, a se je treba nanj pripraviti

Najcenejša in najbolj pametna zunanja kuhinja je premična, lahka, preprosta za čiščenje in varna. Pomembna je stabilna delovna površina. To je lahko stara zunanja miza, kovinsko stojalo, servirni voziček, kamp omarica ali ozka vrtna omarica. Na vrh damo veliko desko za rezanje, spodaj pa zaprt plastičen zaboj za posodo, začimbe, papirnate brisače, krpe in pribor. Namesto pravega korita si uredimo kanto z vodo z nastavkom za točenje in večjo posodo za odpadno vodo. To je precej ceneje kot napeljati vodo, hkrati je za balkon ali teraso veliko bolj praktično.

Za kuhanje na prostem sta najbolj praktična električni žar in manjša električna plošča, ker je manj dima in zato manj težav s sosedi. Pred uporabo moramo preveriti hišni red oziroma pravila bloka, saj peka na žaru na balkonu ni povsod dovoljena. Na odprti terasi imamo več možnosti, morda tudi plinski kuhalnik ali plinski žar, a pri tem ne pozabimo na varnost. Plinska jeklenka mora stati pokonci, priklop mora tesniti. Na balkonu ne pretiravamo. Najboljša kombinacija so ozka miza ali zložljiva kamp omarica, električni žar, polica, zaprt zaboj in posoda z vodo. Vse naj bo čim laže, da ne obremenimo balkona in da lahko stvari hitro umaknemo, če začne deževati.

Mizica na steni

Izogibamo se težkim betonskim pultom, masivnim omaram, odprtemu ognju, žaru na oglje in vsemu, kar povzroča veliko dima. Dobro je, da pod žar postavimo kovinski pladenj ali negorljivo podlogo, okoli pa ne hranimo papirja, krp, olja in lesene dekoracije. Dobra in poceni rešitev je lahko kuhinjski voziček na kolesih. Nanj postavimo desko za rezanje, spodaj dodamo košare za pribor, začimbe in serviete, ob strani pa obesimo kljukice za prijemalke, krpe in lopatke. Zelo uporaben trik je zložljiva polica ali mizica na steni. Ko jo potrebujemo, jo odpremo in dobimo pult za rezanje, odlaganje krožnikov ali pripravo pijače, ko končamo, jo zapremo in balkon je spet prost.

Na terasi lahko uredimo pravo mini kuhinjo. Uporabimo lahko staro kuhinjsko omarico, a jo moramo zaščititi pred vlago. Še bolje se obnesejo kovinska polica, plastična vrtna omara ali zložljiva kamp kuhinja. Če imamo nadstrešek, bo oprema zdržala precej dlje. Na terasi lahko dodamo večji žar, delovno mizo, hladilno torbo, zelišča v loncih, lučke in kotiček za odlaganje umazane posode. A tudi tu velja: manj je boljše. Bolj je kuhinja premična, manj težav imamo z dežjem, vetrom, čiščenjem in shranjevanjem. Notranjih kuhinjskih omaric ne postavljamo neposredno na dež, ker se napihnejo in razpadejo. Ne uporabljamo podaljškov, ki niso primerni za zunanjo uporabo. Ne kuhamo tik ob zavesah, lesenih ograjah ali blazinah. Električnih naprav ne puščamo zunaj čez noč. Plinske jeklenke ne zapiramo v nepredušno zaprte omare.

