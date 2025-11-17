Kupčki zemlje na trati: ne, niso znak neurejenosti, ampak dokaz, da naš vrt živi

Na prvi pogled se zdijo drobni kupčki zemlje na zelenici ali vrtu kot znak neurejenosti, a so dokaz, da imamo živo in rodovitno prst, da naš vrt živi. Pod njihovo površino namreč delajo deževniki, nepogrešljivi pomočniki vsakega vrtičkarja.

V enem kvadratnem metru zdrave zemlje jih lahko živi tudi do 400, njihova skupna teža pa na hektarju doseže štiri tone. Vsako leto predelajo približno 18 ton zemlje, s čimer izboljšujejo njeno strukturo in zračnost ter pomagajo pri razgradnji organske snovi. Deževniki so izjemno občutljivi za kemikalije, zato sta njihova številčnost in dejavnost pomembna kazalnika kakovosti tal.

Iztrebki deževnikov so svojevrsten zaklad. FOTO: K. Ž.

Vsak kupček pomeni aktivnega deževnika – nevidnega, a izjemno pomembnega sodelavca, ki vsak dan skrbi, da bo vaš vrt še rodovitnejši. Tam, kjer prevladuje ekološki pristop brez pesticidov in mineralnih gnojil, jih je tudi do dvakrat več kot v konvencionalnih pridelovalnih sistemih. Raziskave Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru so pokazale, da je v tleh z ekološko pridelavo po spravilu zelja skoraj pol več deževnikov kot v tleh s konvencionalno obdelavo.

Varuhi tal

Če smo to jesen opazili več kupčkov zemlje, je razlog povsem naraven. Zaradi pogostih padavin in razmočenih tal so se deževniki pomaknili v višje sloje zemlje – tako se izognejo pomanjkanju zraka, saj dihajo skozi kožo. Kupčki, ki jih puščajo za sabo, so njihovi iztrebki, bogati z dragocenimi hranili.

V enem letu lahko proizvedejo od 30 do 100 ton iztrebkov na hektar, vsebujejo petkrat več dušika, sedemkrat več fosforja in enajstkrat več kalija kot okoliška prst. To je naravno gnojilo, ki si ga želi vsak vrtnar. Deževniki so ključni gradniki rodovitnosti – s predelavo organske snovi ustvarjajo humus, izboljšujejo zračnost in prepustnost zemlje ter pomagajo mikrobom ustvarjati rastlinam dostopna hranila.

Deževniki delajo tudi pozimi. Če tla v najhladnejšem obdobju leta ostanejo prekrita z rastlinsko rušo, odpadlim listjem ali pokošeno travo, deževniki ne počivajo. Še naprej predelujejo organske snovi in skrbijo, da se zemlja ne izsuši in ne zbije. Zato je priporočljivo, da vrta v hladnih mesecih ne pustimo popolnoma golega, temveč naj bo na gredicah vedno kaj, kar varuje naše vrtne sodelavce.